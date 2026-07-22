43歲男右側腹股溝現腫塊 以為運動拉傷肌肉 求醫揭患小腸氣 醫生拆解症狀/成因/治療方法

坊間常誤以為小腸氣是「男人專利」或「搬重物才會患上」的輕症。實際上，小腸氣是腹壁結構的「定時炸彈」，女性、嬰幼兒、長者乃至一般上班族皆有罹患風險。當腹腔壁一旦出現薄弱缺口，腸道等組織便有機會突出，形成腫塊。雖然初期症狀輕微，容易被忽略，但若延誤治療，可能導致腸道壞死、腹膜炎等嚴重後果。香港外科專科醫生劉卓靈教大家如何早發現、早處理，才能避開生命風險。

43歲腹股溝現腫塊以為運動拉傷肌肉 求醫揭患小腸氣

劉卓靈醫生分享病例指，一名43歲男子是上班族，平時有規律運動習慣。數月前，他無意中發現右側腹股溝處有一個細小腫塊，站立或用力時特別明顯，躺下後又會消失。由於沒有明顯痛感，他誤以為只是運動時拉傷肌肉，並未加以理會。直至一次例行身體檢查時，他向醫生提及此症狀。經臨床評估及超聲波檢查後，發現他不僅右側腹股溝患有疝氣，就連從未感到不適的左側腹股溝，亦存在一個已形成的潛在小腸氣。

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劉卓靈醫生解釋，腹股溝疝氣大概有兩成機會是雙側性的。即使初期僅單側出現症狀，另一側也可能存在潛在的結構缺陷。若只修補單側，未來另一側發生疝氣的機率相當高，可能需再次手術，增加身體負擔與醫療成本。經過詳細了解後，該男子選擇接受微創腹腔鏡雙側疝氣修補手術，透過三個細小切口一次過修補兩側腹壁缺損，並放入人工網膜強化。手術過程順利，他當天便可下床活動，並即日出院。術後一周覆診時已能正常行走，幾乎沒有痛感。他慶幸及早檢查並選擇微創手術，一次解決了雙側的隱患，不用日後再經歷一次手術，亦免去了隨時發生嵌頓的潛在風險。

小腸氣有哪些種類？

小腸氣在醫學上稱為「疝氣」（Hernia），根據發生部位可分為以下4種常見類型：

腹股溝疝氣：最常見的類型，佔所有疝氣的75%。男性患病率高於女性，主要因為男性腹股溝位有一條先天管道，若出生後未完全閉合，便容易誘發。 股疝氣：發生在大腿與腹部相接處。女性患病比例較高，特別是中年或產後婦女。 臍疝氣：發生於肚臍周圍，嬰幼兒由於臍部組織未完全閉合，是臍疝氣的高發人士，多數可隨成長自行癒合；肥胖人士以及多次懷孕的女性因長期腹壓增加，亦較容易出現成人臍疝氣。 切口疝氣：發生於曾經接受腹部手術的傷口疤痕位置，手術會破壞腹壁肌肉的完整性，若傷口癒合不佳、術後過早用力或出現感染，都會令疤痕處變得薄弱，日後腸道有機會從該處突出。

小腸氣是男性的專利？女性/嬰幼兒/一般上班族也可能發生？

劉卓靈醫生表示，雖然腹股溝疝氣男性患病率高達27%，遠高於女性3%的患病率，但這不代表女性不會患病，更不是只有從事體力勞動的人士才會中招。股疝氣雖然是較為少見，但在女士中卻比較多見，患病風險顯著高於男性，尤其是懷孕與生產過程會大幅增加腹腔壓力，同時拉伸盆底與腹壁肌肉，是女性誘發疝氣的重要因素。加上女性疝氣位置往往更加隱蔽，初期症狀並不明顯，容易延誤診治。一旦發生嵌頓，嚴重程度亦不容忽視。

至於嬰幼兒同樣是高風險人群，嬰兒疝氣主要與先天發育有關：一方面由於臍部組織未完全閉合，較易出現臍疝氣；另一方面，胎兒時期腹股溝處的鞘狀突若未能正常閉合，出生後便容易形成疝氣；早產嬰兒因身體各項機能發育尚未成熟，發病風險相對足月嬰兒更高。無論男嬰、女嬰皆有機會發病，其中女嬰的疝囊內甚至可能包含卵巢及輸卵管，一旦發生嵌頓，可能嚴重影響器官血液供應。

一般上班族，即使無需搬運重物，也有患病可能。長期便秘、慢性咳嗽、經常憋尿、久坐少動導致腹壁肌肉鬆弛，甚至長期過度用力排便，都會逐步增加腹腔壓力，日積月累之下同樣可能誘發小腸氣。換言之，小腸氣並非特定職業或性別的專利，而是任何年齡層都可能遇上的常見外科疾病。

有甚麼原因會導致小腸氣？有何常見症狀？

小腸氣的成因分為先天因素及後天誘因：

先天因素： 身體結構上的天生薄弱。例如男性腹股溝位置的先天性管道未閉合；又或是嬰兒臍環閉合不全、腹壁肌肉發育未完善等，這些先天缺陷就像牆壁上預留的縫隙，日後只要腹壓增加，組織就容易從中突出。

身體結構上的天生薄弱。例如男性腹股溝位置的先天性管道未閉合；又或是嬰兒臍環閉合不全、腹壁肌肉發育未完善等，這些先天缺陷就像牆壁上預留的縫隙，日後只要腹壓增加，組織就容易從中突出。 後天誘因：長期腹部受壓、慢性咳嗽、便秘、小便困難、長期提取重物、進行劇烈運動、肥胖、腹壁肌肉流失，以及腹部手術後遺症等，均有機會成為誘發小腸氣的因素。

小腸氣症狀方面，初期可能不明顯。病人通常在站立、咳嗽或用力時，發現腹部或腹股溝位置出現軟性腫塊突起，平躺後腫塊會慢慢縮回消失。隨著病情發展，病人會感覺腫塊附近有隱痛、脹痛或下墜拉扯感，用力時痛覺會加劇。

劉卓靈醫生提醒，若腫塊突然變大、變硬，且無法推回腹腔，同時伴隨劇烈腹痛、噁心嘔吐、發燒等症狀，可能已發展為「嵌頓性疝氣」。此時腸道被腹壁缺口卡住，血液供應受阻，若不及時處理，數小時內就可能演變為腸壞死、腹膜炎甚至敗血症，屬於需要緊急手術的外科急症。

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如何治療小腸氣？

小腸氣若反覆發作，唯一的根治方式是外科疝氣修補手術，目前尚未有根治小腸氣的藥物。疝氣帶之類的輔助工具，只能暫時減輕症狀，無法從根本解決腹壁薄弱的問題。過去比較常用的傳統開刀疝氣修補手術，需要在患者疝氣部位的皮膚上開一個5至8厘米的切口，將突出的組織推回腹腔，再縫合腹壁缺口處。這種方法術後疼痛較明顯，恢復時間較長，且直接縫合組織會產生張力，復發率相對偏高。

隨著醫學技術的進步，現時已可透過微創腹腔鏡疝氣修補手術來治療疝氣。只需在肚臍上開一個1厘米的切口及2個半厘米的穿刺孔，利用腹腔鏡及精細儀器進行修補，並通常會放入人工網膜強化腹壁，以減低復發風險。

相比傳統手術，微創腹腔鏡疝氣修補手術不但可以同時處理雙側疝氣問題，而且傷口小、疼痛感低、恢復時間短，手術引發嚴重併發症的風險較低。手術時間約為30至60分鐘，可在日間手術中心進行，術後當天即可出院，無需留院觀察。術前需預約面見負責該手術的醫生，以進行診斷和風險評估。

有甚麼方法避免/預防小腸氣？

即便接受過手術，小腸氣仍有一定的復發風險。傳統疝氣修補術的復發率可達5%，疝氣人工網膜無張力修補術為1%，而腹腔鏡修補術可低至0.2%。患者應諮詢醫生，選擇適合自己的手術方案。預防小腸氣的發生，可從以下六個方面著手：

避免突然提起重物、強烈咳嗽和便秘時過度用力，以預防突然增加腹腔內壓力。

增加蔬菜、水果及水分攝取，維持大便暢通。

維持健康體重，避免肥胖，尤其是中央肥胖，以減少腹腔內壓力的增加。

保持適度運動，維持腹腔壁肌肉量，避免腹腔壁薄弱點出現。

若有慢性咳嗽、前列腺增生等問題，應盡快求醫及控制症狀。

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