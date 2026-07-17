蚊叮/蠓咬/跳蚤/床蝨點分辨？即睇4大傷口特徵 蠓咬會劇痛無麻醉？

夏日炎炎，蚊、蠓、跳蚤、床蝨活躍，稍有不慎便被叮得滿身紅腫。這些昆蟲的叮咬痕跡、痛感各異，處理方法亦有所不同。《星島頭條》為大家拆解各自特徵，並教導正確止痕及護理方法，讓你在這個夏天免受「痕癢之苦」。

蚊叮/蠓咬/跳蚤/床蝨點分辨？

蚊、蠓、跳蚤、床蝨造成的傷口各有不同。皮膚科專科陳厚毅醫生及胡惠福醫生曾接受《星島頭條》訪問，分析蚊叮、蠓咬、跳蚤、床蝨的傷口特徵：

【同場加映】27歲港女搲損「蚊癩」釀蜂窩組織炎 痛到撐拐杖+手術放膿 AI教畫圈監測救一命？｜健康專訪

1. 蚊叮特徵：粒狀紅腫 痛感不明顯

叮咬部位：面部、身體、手腳均可能受襲。

傷口特徵：呈一粒粒狀隆起，通常不會一次過出現大量咬痕。蚊的唾液含抗凝血及麻醉成分，吸血時幾乎無痛感。

【同場加映】吸走蚊毒真係Work？日本「止痕神器」爆紅！醫生揭屬「安慰劑效應」

2. 蠓叮特徵：數量多、劇痛、集中腳部

叮咬部位：身體外露且低矮的部位，如小腿、膝蓋、腳踝、腳背。

傷口特徵：常一次過出現大量咬痕，尤其在戶外等車時腳部痕癢，多數是蠓所為。蠓的唾液不含麻醉成分，叮咬時會感到明顯刺痛。

【同場加映】蚊叮蟲咬｜蠓咬比蚊咬痛？男生流膿生肉芽！專家教分蚊蠓蚤+止痕驅蟲方法

3. 跳蚤叮咬：睡覺時襲擊 集中手腳

叮咬部位：主要在睡覺時叮咬沒有衣物覆蓋的手、腳部位。

傷口特徵：與床蝨相似，但通常較為分散。

4. 床蝨叮咬：線狀分佈 可致過敏性休克

叮咬部位：面頸、手腳外露部位，常在睡醒後發現。床蝨通常在夜間睡覺時活動。

傷口特徵：出現一粒粒紅腫丘疹，類似「蚊癩」，中間或有血點，紅腫可呈線狀分佈。嚴重者會出現大水泡，敏感人士甚至可能誘發過敏性休克。

【同場加映】床蝨被咬或紅腫休克 住酒店小心9位置 附防蝨滅蝨止痕方法

叮咬後正確處理 4大止痕方法

若不幸遭叮咬，應如何處理？醫生建議，可透過冰敷及塗藥膏，減輕發炎及痕癢；若情況嚴重，應盡快求診。

即時沖洗：用清水沖洗患處，減少病菌停留。 冰敷：有助減輕疼痛及痕癢。 勿用偏方：避免塗抹口水或其他未經證實的物質，以免令情況惡化。 切忌搔抓：以免抓損皮膚，引發細菌感染。

叮咬後何時要求醫？

被蚊蟲叮咬後一般不需要求醫，一般蚊叮蟲咬數日內會自行好轉。若患處數日後仍未消退，反而擴大或惡化，可能已受細菌感染，應盡快求醫，按醫生處方使用抗生素或藥膏，以免留疤。

防蚊蟲及外出防蝨6大貼士

蚊、蠓、跳蚤、床蝨的叮咬各有不同，掌握其特徵，便能對症下藥，選擇合適的止痕與護理方法。外出及旅遊時多加防範，減少蟲患困擾：

1. 保持乾爽：以蚊而言，由於牠們主要在細小積水地方產卵，例如花盆底、地面凹洞、冷氣機去水盆及機內、食物容器等，因此任何時候都要保持沒有積水。

2. 裝蚊網及抽氣扇：如果家居接近山坡樹木，應在窗戶裝上蚊網，室內亦應該裝上抽氣扇。

3. 穿淺色長袖衣服及長褲：減少運動出汗，以免吸引蚊蟲；不要接近樹林下陽光照射不到的草地，減少被蚊蠓叮咬。

4. 身處室外地方，如花園或郊外時，應噴上含30% DEET的驅蚊劑（成人）/ 10% DEET驅蚊劑（兒童）。身處室內時，則可使用傳統蚊香或電熱式蚊香驅除蚊蟲。

5. 外遊時，檢查好酒店床褥、被褥有無活蝨、蛻皮、蟲卵或血漬；若聞到「甜霉味」，可能代表有床蝨滋生，應立即要求換房。

6. 若發現被叮咬，須進行滅蟲。衣物用60°C以上熱水清洗處理，行李可進行高溫（60°C以上，至少20秒）或低溫（-20°C以下，至少2小時）處理。

延伸閱讀：防蚊方法｜被蚊咬頭痛出血恐致命 全球50%人易中招3地區高危 7招防蚊防登革熱

---