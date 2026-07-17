瑪麗醫院眼科醫生梁雅媛以助人為目標 創社企教少數族裔女孩游水防病 遠赴非洲培訓醫療人才

瑪麗醫院眼科醫生梁雅媛為實踐助人使命，不但創立社企，教本港少數族裔女游水孩預防慢性病；更遠赴非洲盧旺達親自培訓當地眼科專才。

梁雅媛以助人為目標 棄爭亞運入場券決心從醫

據《中大校友》季刊第一百二十六期分享，梁雅媛（Rachel）的履歷可謂光芒四射：她不僅是中學時期成績名列前茅的「傑出學生」、精通長號與低音大號，更曾是香港游泳隊代表；入讀中大醫學院後，她更成為中大第15位羅德學人，獲全額資助遠赴英國牛津大學攻讀研究院課程。然而，在眾多精英光環背後，她畢生最大的志願始終是幫助別人。現時身為眼科醫生的她，不但遠赴柬埔寨及非洲參與醫療義務工作，更在本地創立社企支援少數族裔女孩。她以豐富的親身經歷道出現代行善的真諦：「以往的義工模式已過時，今時今日需要先找出受助人的需求，再調整合適方案，讓它有持續性，才可以一直做下去。」

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Rachel的行善之心，早在童年已埋下種子。由於母親在非牟利機構（NGO）工作，她小學時已跟隨母親參與步行籌款、清潔沙灘及探訪老人院。到了中學階段，她以傑出學生身分獲邀到安徽阜陽的愛滋村做義工，這次經歷徹底震撼了她。她憶述，村內不少孩子的父母因輸血感染愛滋病，即使孩子本身沒有染病，卻飽受外界歧視，甚至被村民迷信地標籤為「父母剋星」。這讓她深刻體會到，疾病不僅是生理上的折磨，更帶有沉重的社會標籤，從而更加堅定行醫的志向。

身為港隊泳手及多項校際紀錄保持者，Rachel曾有機會爭取亞運或東亞運的入場券。但在全職運動員與醫生之間，她選擇了後者：「作為運動員或許可以影響到社會，但要在完成艱苦訓練、走上頒獎台之後，再憑藉個人名氣來影響社會，這很難準確拿捏；反之，做醫生每天也在幫助病人，在社會層面帶來微小但實在的影響，直接幫助到很多人。」

創社企教少數族裔女孩游水防病

雖然沒有以游泳作為終身職業，但Rachel依然利用這項專長助人。2020年，她與巴基斯坦裔女生Bibi共同成立社企「Pink Dolphin」，專門教授本港少數族裔女性游泳。

她解釋，因宗教背景限制，極難在公眾泳池找到合適的游泳機會，例如需要全女班的救生員及教練、且必須穿著全身包裹的泳衣。長期缺乏運動，令她們更容易患上各種慢性疾病。為了解決這個健康問題，其社企特別租用私人泳池並聘請全女性教練和救生員，更協助她們從海外訂購合適泳衣，讓這群女生能在安心舒適的環境下運動防病。

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柬埔寨建廁所遭變賣 領悟做義工要從受助人角度思考問題

Rachel的大愛不僅留在香港，更在中大讀書期間隨着大學的「Project Little Dream」計劃延伸至柬埔寨。在當地，她發現村民生活在人畜共生的環境，食水衞生惡劣，亦沒有如廁後洗手或加熱飲用水的常識。為了解決問題，她與工程系同學合作，研發出能將排泄物轉化為農用肥料的洗手間。

起初，她打算將這些裝置免費送給村民，怎料村民竟將裝置拆掉變賣，認為賣零件賺的錢比種菜還多。這次「好心做壞事」的挫折讓她猛然醒悟：唯有改為「收費模式」，讓村民共同承擔開支並看見實際利益，才能達至共贏。這啟發了她：「做義工也要從受助人的角度出發思考問題，才能夠與他們同行下去。」

執起手術刀遠赴非洲培訓眼科專才

在牛津攻讀博士期間主修神經科學的Rachel，理應選擇腦內科作為專業，但最終選擇了與腦科有許多共通處、且能親自執刀的眼科。即使現時眼科醫生的工作極為繁重，她依然沒有停下行善的腳步。去年7月，她跟隨奧比斯登上前往非洲盧旺達的飛機醫院。盧旺達全國擁有700多萬人口，卻僅有幾十名眼科醫生，技術難以追上現代醫學步伐。Rachel在當地不僅親自為病人做手術，提供眼科治療、診斷，更致力培訓當地的眼科專才，提升他們的手術水平。

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