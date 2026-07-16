Coffee餵細女吃奇異果 被轟「食口水尾」唔衛生 醫生揭成人口腔 傳播疱疹、手足口病風險 家長要注意3細節

36歲藝人林芊妤（Coffee）去年11月誕下小女兒後，不時在社交平台分享一家人溫馨互動。近日她分享一段母女餵食影片引發熱烈討論。看似普遍的「你一啖、我一啖」或「口水交融」餵食方式，在醫學上究竟隱藏了多少健康風險？

林芊妤餵食片惹「衛生爭議」 被批忽略染病風險

影片中，Coffee手抱著初生女兒一起吃奇異果，並採取「自己先吃幾口，再餵女兒」的方式，更在貼文中幽默寫道：「我個人就好均真嘅，你一啖我一啖咪好囉，邊有可能全部你食晒嘅啫。」有網民在 Threads 轉載影片，直斥：「點解餵自己d口水比bb？其實係咩心態？唔係農村都咁冇衛生常識」，並指出成人口腔帶有大量細菌與病毒，嬰兒接觸成人唾液可能引發蛀牙、腸胃炎或皰疹病毒（HSV）等感染。Coffee隨即「認錯」回覆深感內疚，同時不忘感謝網民對女兒健康的關心。「你講得真係啱，我深深地內疚自己竟然做咗啲咁嘅事出嚟，我下次會繼續留意一下㗎啦，好多謝你嘅意見，但我唔錯都錯咗，唯有正面地希望佢哋免疫力因為我今次既錯會從此增強咗，都多謝你咁緊張我個女嘅健康，佢真係幸福啦！」

「口水交融」對嬰幼兒有何健康風險？

兒科專科陳欣永醫生接受《星島頭條》訪問解答健康風險，並提供安全建議。他指出健康成人的口腔內其實共存著多種不同的細菌與病毒，當人體免疫系統正常時，這些病菌會與我們和平共處。嬰幼兒的抵抗力較弱，一旦接觸到成人口腔中病菌，就極易受到感染。病菌的主要傳播途徑之一正是透過唾液與飛沫。因此，家長若本身正在生病，這種共用食物的習慣會大大增加孩子患病風險。

1. 疱疹病毒（HSV）

在眾多傳播媒介中，醫生指出最需要警惕的是一型單純疱疹病毒（HSV-1）。許多成人疲勞、壓力大或生病時，嘴唇周圍會出現俗稱「唇瘡」的疱疹，並會潛伏在人體內，隨時復發。如果嬰幼兒不幸感染了疱疹病毒，可能引發嚴重的疱疹性齦口炎，導致口腔潰瘍、牙齦紅腫出血、高燒，甚至因劇痛而無法進食、脫水。

2. 手足口病

除了疱疹病毒，手足口病（主要由腸病毒引起）也是極易透過唾液傳播的傳染病。手足口病的潛伏期一般為3至6天。在潛伏期內，患者可能沒有任何病徵，家長在不知情下餵食，便很容易傳染給孩子。每年1月至5月更是手足口病的高峰期，家長必須加倍小心。

3. 會引致網民所說的蛀牙或腸胃炎嗎？

蛀牙 ：雖然傳播機率因人而異，並非百分之百會立即導致蛀牙，但成人口腔中致病菌確實有機會透過唾液轉移給嬰兒，增加孩子日後蛀牙風險。

腸胃炎：如果成人本身患有腸胃炎，或者手部、餐具帶有致病菌，透過這種餵食方式，病菌確實會「病從口入」，引致嬰兒患上急性腸胃炎。

想與孩子分享食物？安全做法要知道！

家長疼愛孩子，想與他們分享美食是人之常情，但為了健康著想，我們需要改變一些舊有的餵食習慣。陳欣永醫生建議，家長其實不需要完全杜絕與孩子分享食物，最簡單且安全的折衷做法是實行「切開或分盤」的原則。在享用食物之前，家長應先使用乾淨的公筷或刀叉，將準備要分給孩子的食物切開並撥出，直接裝在孩子專屬的餐具器皿中。在此過程中，必須絕對避免「你一啖、我一啖」地與孩子共吃同一份食物，也絕不能將食物放入口中咬碎、嚼爛後再餵給孩子，或是用自己剛剛碰過唾液的餐具直接夾食物送入孩子口中。透過這樣的事先分裝，能最大限度地減少彼此唾液的接觸，從而有效減低因唾液傳播細菌和病毒的風險，這才是最安全、也最合乎衛生的分享方式。

日常餵食時注意3項細節

陳醫生提醒，日常餵食的原則同樣離不開「個人衛生」與「餐具分開」：

無論是在家吃飯還是外出用膳，餵食時必須為孩子準備一套專用的餐具，與大人的餐具徹底分開。

許多家長習慣用口吹涼食物再餵給嬰兒，這個動作其實會將成人的飛沫吹到食物上，應改用攪拌或靜置的方式讓食物自然變涼。

若家長出現感冒、喉嚨痛、唇瘡或腸胃不適等症狀，應避免直接餵食孩子，或在餵食、接觸孩子前徹底洗手並佩戴口罩。

資料來源：IG@coffee89921、兒科專科陳欣永醫生

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