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27歲YouTuber曉欣抗癌成功 喜見頭髮重生！DSE放榜公開學生照 勉勵人生順逆：最緊要開心

醫生教室
更新時間：12:00 2026-07-16 HKT
發佈時間：12:00 2026-07-16 HKT

現年27歲人氣 YouTube 頻道《入實驗室撳PLAY掣》主持之一曉欣，去年10月不幸確診患上卵巢癌。在經歷了長達9個月艱苦的化療療程後，她終於在今年7月初向支持者宣布一個振奮人心的好消息，體內的癌細胞已成功清零！隨着身體逐漸康復，昔日因治療而脫落的頭髮亦重新長了出來。她日前在社交平台的限時動態中分享近照，看着鏡中初生的短髮，俏皮地跟頭髮打招呼說「好久不見」，堅強與樂觀感動無數網民。

昨日迎來中學文憑試（DSE）放榜日子，全港共誕生了24名狀元，成績可謂有人歡喜有人愁。成功戰勝癌魔、迎來人生新一頁的曉欣，亦不忘在這個重要時刻為一眾 DSE 考生打氣。她大方公開自己的學生時代舊照，與考生分享心路歷程。

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曉欣分享中學時代珍貴回憶 感性解讀校園外的改變

曉欣在帖文中大方分享了自己中學生涯中最快樂的4個珍貴回憶。她提到，那時候每天放Lunch永遠都有固定的同學聚在一起吃飯，生活簡單而充實。此外，她亦曾加入校隊並成功奪得冠軍，體驗過熱血的校園時光。最有趣的是，有時遲到了她會索性先去吃完早餐才返學校，小息鐘聲一響更會第一時間衝落小食部買嘢食。這些瑣碎卻溫馨的點滴，至今仍令她回味無窮，她亦邀請網民留言一起補充屬於大家的集體回憶。

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隨後，她感性地指出離開校園步入社會後的轉變。她直言踏出中學校門之後，大家可能會發現世界變大了，很多事情都無以前想像中那麼單純。不論是升上大學還是外出工作，可能放 Lunch 不再固定有同一班人陪伴，遲到時亦無得再那麼口爽地說「食埋早餐先」才算。她形容這些現實的改變聽起來雖然有些可怕，但隨即溫柔地安慰一眾正處於十字路口的考生，表示大家完全不用驚慌。她強調成績只會決定大家去哪裏讀書，但絕對決定不到大家未來會成為一個怎樣的人。

金句勉勵人生順逆：讀咩都好、做咩都好，最緊要開心

對於目前仍對選科方向感到迷惘、不知如何抉擇的學生，曉欣特別提及了嶺南大學文化研究（榮譽）文學士課程（課程編號：JS7606）。她形容這個課程涵蓋的範圍非常廣泛且貼地，由社區經濟、多元性別、可持續發展，到日常生活，只要是大家想知道的事情，基本上都可以「研究一波」，非常適合喜歡探索多元議題的同學。

在文章最後，曉欣分享了嫲嫲常說的一句智慧金句「讀咩都好、做咩都好，最緊要開心」。經歷過生死關頭的她，用自己的抗癌經歷作最強後盾勉勵學生。她深信無論是面對生命中的病魔，還是公開試的得失，最重要是抱持開心的心態去面對。曉欣的暖心分享引來大批網友留言激讚和支持，紛紛留言叫她保重，祝願她未來健康幸福、一定會越來越好，並大讚她真的非常可愛，是個叻女，祝福她很快完全恢復健康。

 資料來源：曉欣Threads

延伸閱讀：防婦科癌必吃10種食物 營養師教多吃1種魚 降患卵巢癌風險

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