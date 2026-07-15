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DSE放榜2026︱壓力太大點算好？補充4大「開心食物」香蕉蜜瓜助放鬆血管

醫生教室
更新時間：11:31 2026-07-15 HKT
發佈時間：11:31 2026-07-15 HKT

2026年香港中學文憑試（DSE）於今日（15日）正式放榜。考評局已公布，本屆文憑試共誕生14男10女，合共24名狀元，人數再創歷屆新高，當中有6男5女，共11名「超級狀元」。然而，在繁星背後，亦有不少考生因成績未如理想而感到失落、氣餒，甚至心情煩躁不安、情緒失控、壓力爆棚。專業營養師指出，若長期處於高壓與焦慮狀態，容易導致暴食、節食等飲食不均衡的現象，進而引發身體慢性發炎。對此，營養師建議考生和家長，不妨透過日常飲食，多攝取一些能放鬆情緒、抗壓的「紓壓食物」。

營養師推薦4大抗壓營養素

台灣營養師劉怡里曾於社交平台專頁發文分享，當市民感到心煩意亂、壓力沉重時，可以有針對性地補充以下4類紓壓食材，幫助身體釋放壓力：

一、 飲水：清除自由基並抗發炎

水分能促進體內新陳代謝。當身體處於高壓或煩躁狀態時，體內極易產生自由基，進而導致身體慢性發炎。因此，攝取足夠的水分是身體抗壓和抗炎的必需營養素。當感到心煩氣躁時，不妨倒一杯水，慢慢一口一口喝下去，能有效感受到身體壓力的釋放。

二、 高鉀：幫助代謝鹽分並放鬆血管

當壓力與負面情緒上升時，人體的血壓亦容易隨之飆升。此時除了要減少進食高鹽高鈉食物之外，建議多補充含鉀量高的食物。高鉀能幫助身體代謝多餘鹽分、放鬆血管。

  • 推薦食材： 菇類、空心菜、牛蒡、韭菜、香蕉、蜜瓜等。

三、 花青素：改善失眠並維持皮膚健康

情緒不佳、焦慮失落時，往往會影響日常作息與睡眠質素，令皮膚狀況變差、面容憔悴。這時候最適合補充紫色食物，當中蘊含豐富的花青素，能保持皮膚微血管健康並富有彈性。

  • 推薦食材： 藍莓、茄子、桑葚、葡萄、紫薯、黑米、黑豆等。

四、 多巴胺：消除疲勞並提升專注力

多巴胺是一種大腦的神經傳遞物質。當體內多巴胺分泌不足時，容易引發疲勞、憂鬱、專注力下降及喪失滿足感，嚴重者更會引致失眠。在飲食中多攝取富含「酪胺酸」的食物，能有助身體順利合成多巴胺，提升幸福感。

  • 推薦食材： 香蕉、雞胸肉、三文魚、豆腐、南瓜籽、牛奶等。

生活小細節助重拾平靜

劉怡里營養師提醒，除了選對抗壓食物之外，考生們亦可搭配一些能讓自己放鬆的療癒小物。例如在房間使用精油或香氛、嘗試更換家中的擺設、穿上色彩明亮舒適的衣服，或是進行適度的伸展運動、靜坐和聽音樂。這些簡單的日常改變，都能有效紓緩繃緊的情緒，幫助考生們以平靜、積極的心態，順利渡過放榜這段心煩焦慮的關鍵時期。

資料來源：劉怡里營養師

延伸閱讀：壓力大恐削免疫易短命 10位名醫親教長壽減壓法 必學1種10秒呼吸法

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