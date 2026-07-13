46歲張柏芝健康亮紅燈！ 自爆「非常貧血」醫生教自測5大徵兆 行樓梯易喘氣要小心

46歲的張柏芝近來身體健康頻頻亮起紅燈，令外界大感憂心。自與前夫謝霆鋒離婚後，她便獨力照顧長子 Lucas 及次子 Quintus，其後更誕下生父身份成謎的第三胎幼子張禮承（Marcus）。多年來她一直身兼多職，一邊湊仔一邊兼顧繁重的演藝工作，在中港兩地奔波卻從不埋怨辛苦。早前她遠赴北京擔任演唱會表演嘉賓時，就曾透露自己是帶病發燒堅持上台，而日前她再度自爆身體出現新狀況，憔悴病容曝光。

張柏芝最新驗血報告證實嚴重貧血

張柏芝日前在 Instagram 上載短片透露，她最新的驗血報告結果顯示身體處於「非常貧血」的狀態。為此，其經理人特意為她購買了補血口服液，現時她需要每日飲用三次，她亦在片中坦言：「希望會令我貧血治療好啲。」隨後她更在鏡頭前用探熱針測量體溫，雖然證實目前已經退燒，但畫面中的她臉上難掩疲態，整個人顯得相當憔悴。大批粉絲見狀紛紛留言送上關心，叮囑偶像一定要好好保重身體並注意休息。

為甚麼會貧血？長期貧血恐患4大癌症

根據日媒《週刊女性PRIME》早前報道，日本內科醫生秋津壽男指，血液負責將氧氣運送至全身，紅血球是當中的關鍵角色。當紅血球數量減少，供氧的功能變差，導致身體氧氣不足的狀態，亦即是貧血。為了給身體和大腦補足氧氣，心跳與呼吸頻率會加快，輕則導致走幾步路就喘氣、暈眩等情形，嚴重則令心臟負擔加重，增加心臟衰竭和心肌梗塞的危機，甚至危及生命。

秋津醫生指，更年期前的女性每個月都有月經出血，加上懷孕及哺乳的階段，都容易出現貧血。但如果停經婦女及長者持續出現貧血，就要留神是否患上嚴重疾病，甚至有機會是癌症徵兆：

身體為何會貧血？

貧血成因是甚麼？

1. 飲食習慣

大部分貧血患者都是缺鐵性貧血。肉類是鐵質含量最高的食物，長者可能因為咀嚼能力下降，口味及飲食習慣產生改變，變得不喜歡吃肉，鐵質攝取不足，影響身體造血。

2. 月經量過多

例如子宮肌瘤導致月經量過多。

3. 老化影響

隨著年紀增長，人體整體機能下降，包括造血的能力。

4. 腸胃疾病

胃潰瘍或十二指腸潰瘍引起消化道出血。

5. 癌症徵兆

根據日本國立研究中心統計，有一半癌症患者同時有貧血問題，例如胃癌、十二指腸癌、食道癌等出血性癌症。

另外，當癌細胞擴散到骨髓，會削弱造血功能

患者身體虛弱或抗癌藥物副作用也會引發貧血。

治療令人食慾不振，則可能影響鐵質攝取量。

6. 其他血液疾病：

例如白血病（血癌）、溶血性貧血等，導致紅血球受破壞或造血不足。

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自測5大貧血徵兆 留神2部位變蒼白！

秋津醫生指，慢性貧血患者的身體可能已經適應了一些症狀，因此不容易發現患病。特別是很多長者都會有頭暈、氣喘的毛病，更難以察覺貧血。他建議，長者應該定期驗血，檢查血紅蛋白水平，以盡早發現病情，平日也應該留意身體有否出現變化。

而在以下5大症狀中，如果發現自己出現2個以上，就要小心身體出現貧血的可能：

經常頭暈，或者一站起來就暈眩、眼前一黑。

雙腳容易水腫。

牙齦或下眼瞼內側變得蒼白。

行樓梯容易氣喘。

經常想吃冰。

吃牛肉/內臟補鐵最好？

針對缺鐵性貧血，秋津醫生建議從飲食中攝取鐵質。另外，由於紅血球中的血紅蛋白，是由鐵和蛋白質組成，因此吃攝取蛋白質也十分重要。

首選豬肝和雞肝。

吃牛肉的效果最好，豬肉比雞肉好，也可以吃羊肉、鴨肉和莎樂美腸；魚類則建議吃鰹魚和吞拿魚。

吃含鐵蔬菜和豆類，例如菠菜、小松菜和大豆時，因為吸收率較低，建議與肉類或魚類同吃，以提升補鐵效果。

他提醒，貧血患者切勿自行購買鐵質補充劑，因為貧血可能是其他疾病引起，一旦攝取過量，多餘的鐵質會沉積在肝臟中，增加患肝癌風險。

缺鐵性貧血有何症狀？5類人風險最高

根據本港衞生署資料，貧血是一種常見的疾病，影響所有年齡層的人，而缺鐵性貧血是最常見的類型。沒有足夠的鐵，身體就不能產生足夠的血紅蛋白，而血紅蛋白是紅血球內的一種物質，負責將氧氣輸送到各種組織和器官。

缺鐵性貧血症狀

輕度病例可能沒有症狀，但中度至重度病例可能有疲倦、運動耐量低、食慾不振、氣促、心悸或胸痛、頭暈或頭痛等症狀。

其他症狀包括舌頭疼痛、指甲脆弱、經常吃紙或冰等非食物物品（異食癖），以及引致睡眠障礙的不安腿綜合症。

每日的鐵質建議攝取量

18至49歲女性及懷孕初期：18mg

懷孕中期：25mg

懷孕後期：29mg

哺乳期：24mg

50歲或以上／更年期後女性：10mg

成年男性：12mg

缺鐵性貧血高風險人士

處於快速成長階段的兒童和青少年以及孕婦：身體變化相關的鐵需求量和紅血球生成有所增加。 育齡婦女：經期失血。 老年人：攝入不足和各種慢性病。 素食者：肉類和海鮮含有豐富鐵質，不吃這些食物的人容易患上缺鐵性貧血。 經常捐血：往往是暫時的問題，多吃富含鐵的食物可改善。

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資料來源：《週刊女性PRIME》