急救要快？心臟驟停存活率低 3方法定位救命神器AED 香港急症科醫學院辦挑戰賽 提升社區應急意識

心臟驟停患者若無人施救，存活率極低。除了立即致電999，只要伸出援手、善用「救命神器」AED機（自動體外心臟去顫器），即使沒有醫學背景，也能為患者帶來寶貴生機。但大家又知不知道AED機通常放在哪裡？香港急症科醫學院將於8月8日舉辦「AED Hunt」比賽，讓參賽者走訪公共場所，熟悉快速尋找AED設備，將急救知識融入日常生活。

AED專為公眾設計 語音圖示引導操作

AED主要用於糾正患者突然心跳停頓、心律不正或異常情況。儀器專為沒有醫學背景的市民設計，操作簡單，會以語音及圖示清晰引導每個步驟，任何人都可依照指示施救。

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使用時，只需將電極片貼在患者胸部，AED會自動分析心律，僅在偵測到「可電擊節律」時才建議電擊；若心律正常或已停頓，儀器會提示「不建議電擊」並引導進行心肺復甦。

AED使用步驟

如何快速尋找AED？

市民可透過以下方式快速尋找AED：

用AED施救會否負上法律責任？

AED會自動分析患者心律，僅在偵測到「可電擊節律」時才會建議電擊，若心律正常或已停頓，儀器會提示「不建議電擊」並引導進行心肺復甦，不會誤傷患者。

在緊急情況下使用AED施救，一般不會負上法律責任，香港普通法原則會考慮施救者是否出於善意及合理判斷。只要根據指引合理施救，一般不會觸犯刑法或承擔民事責任。

香港急症科醫學院辦AED Hunt比賽

由香港急症科醫學院將舉辦「AED Hunt城市尋蹤挑戰賽」，屆時受邀學校師生及機構職員將組成隊伍，化身「社區救命神器偵探」，在限定時間內穿梭香港不同社區，搜尋並記錄有效的公共AED設備位置，藉此拉近急救資源與市民日常生活的距離，提升社區應急意識。活動詳情：

名稱：AED Hunt城市尋蹤挑戰賽

日期：8月8日（星期六）09:00 - 15:00

對象：受邀學校師生及機構職員

目的：透過實地搜尋AED設備，提升公眾急救應變能力

不少國家已將心肺復甦及AED訓練納入中學課程。香港急症科醫學院期望透過類似活動，推動本地急救教育普及，讓年輕一代掌握救人技能，在關鍵時刻伸出援手。

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