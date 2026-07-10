好勵志！內地考生「爆肺」堅持考試 帶引流管吸氧氣應考 終獲清華錄取｜附氣胸成因與復發風險

考試前夕突然生大病，大家會如何抉擇呢？內地有考生在高考前夕不幸「爆肺」，事主不但沒有放棄，更帶著引流管、吸著氧氣，坐救護車赴考場應考，十分勵志。而他這份堅持亦沒有白費，考獲佳績、獲「首席學府」清華大學錄取。這段「帶病上陣」的經歷感動無數網民，亦引發大家對「爆肺」的關注。

考前三天「爆肺」 病床上堅持溫書背公式

就讀於上海曹楊二中的周宇謙，高考前3天「爆肺」（突發自發性氣胸），右肺壓縮40%，需即時進行胸腔閉式引流——在胸腔插入導管，連接體外引流瓶，目的是令胸腔內的氣體或液體單向流出，讓塌陷的肺部重新擴張。主診醫生陳巍指，周宇謙的身高184厘米、體重60公斤（120斤），屬瘦高體型，是自發性氣胸常見發病族群，可能因生長發育形成肺大疱破裂所致。

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據班主任透露，周宇謙數理基礎紮實，曾獲多項作文與古詩文獎項；初一才接觸英文的他，用幾年時間將英文成績進步至高考年級第三，勤奮又堅韌。住院時，周宇謙一邊掛著引流管，一邊忍受著疼痛、側身翻書；吸氧氣時呼吸沉重，就開始背公式。周宇謙當時告訴自己：「此刻的考場，不在紙上，而在病床」，正正是這份信念支撐著他推著輸液架、背著引流瓶也要應考。

堅韌個性感動醫生、批准應考 終獲清華青睞

陳巍醫生指，周宇謙的意志力讓他很感動，無論是在考前還是在考後，他一直在病床上閱讀和做卷，更表示「如果因為氣胸這急症，導致孩子要重讀一年再去高考，那將會成為他生命中一件遺憾的事。」

陳巍醫生評估其病情穩定，批准應考。考場特別為他設置桌椅及引流支架，醫護人員亦作應變準備。周宇謙於考試當日帶着引流管、吸著氧氣，乘救護車赴考場應試。放榜後，他以618分（總分660）成績獲清華大學自動化類取錄，現已出院在家休養，身體恢復良好。

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爆肺/氣胸｜爆肺是甚麼？了解4類氣胸

周宇謙的故事展現了鬥志與毅力，但要留意，「爆肺」屬急性重症，一旦出現症狀應立即求醫。根據醫管局資料，「爆肺」的正式學名為「氣胸」，指肺部表面組織破裂，空氣進入胸膜腔，壓迫肺部。氣胸可分為四大類：

原發性氣胸：多見於高瘦年輕男性，因骨骼發育較快，肺胸膜變薄，容易出現小肺氣泡破裂。 繼發性氣胸：常見於慢性肺病患者（如慢性阻塞性肺病），肺氣泡壓力較大，容易破裂。 外傷性氣胸：由胸部創傷引致。 醫療併發症引起：因醫療程序所致。

爆肺/氣胸｜症狀與復發率

氣胸通常急性發作，半小時至一小時內出現以下症狀：

突發單邊胸痛

呼吸困難

乾咳

深呼吸時痛感加劇

首次發作後復發率相當高：原發性氣胸復發率約20-30%，繼發性則高達40%；若曾發作兩次或以上，復發率更超過50%。

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爆肺/氣胸｜手術治療降復發率 4件事預防再爆肺

若屬首次原發性氣胸且危及生命，或病人從事飛機師、潛水等職業，醫生或建議進行胸腔微創手術，術後復發率可大幅降至約1-3%。康復後，要做好4件事預防爆肺：

遠離煙草：吸煙會增加氣胸風險超過20倍。 康復後7-14日內避免搭飛機：機艙氣壓較低，易誘發復發。 避免潛水：水底壓力變化可致肺內空氣急劇膨脹。 暫緩用力憋氣活動：如舉重、吹樂器、搬重物或劇烈運動。

資料來源：澎湃新聞、醫管局

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