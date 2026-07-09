遊日注意！日本爆發手足口病  福岡/京都/東京達警報級別｜附中醫推介茶飲預防

計劃「返鄉下」遊日本的市民注意！日本全國範圍手足口病個案正迅速增加，據日媒報道，日本全國範圍已有15個都道縣超過警報級別，是近10年來增長速度第三快的一次爆發。港人熱愛的目的地如福岡、東京、熊本、京都及大阪亦已達警報級別。由於酒精消毒對部分腸病毒效果有限，專家呼籲必須做好個人衛生，以防感染。

手足口病｜福岡、東京、大阪、京都齊響警報

截至上月28日，日本全國約2,000間小兒科醫療機構共通報10,396宗病例，平均每間4.61人。疫情最嚴重的島根縣高達20.45人，港人常去的福岡（9.40人）、東京（6.30人）等主要城市亦已超過警報標準（每定點5人）。大阪亦通報已達警報級別（5.96人），疫情尤其集中於1歲幼童。京都同樣超標（9.27人），關西地區整體感染風險上升。

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島根縣（20.45人） 大分縣（10.94人） 佐賀縣（9.42人） 福岡縣（9.40人） 富山縣（9.17人） 石川縣（9.07人） 熊本縣（9.04人） 長崎縣（8.39人） 鹿兒島縣（8.13人） 山口縣（7.55人） 靜岡縣（7.05人） 奈良縣（6.63人） 東京都（6.30人） 千葉縣（6.26人） 埼玉縣（5.10人）

手足口病｜酒精無效 必須勤洗手

手足口病是由腸病毒引起的急性傳染病，常見病原體包括柯薩奇病毒A16型及腸病毒71型（EV71）。後者較易引致病毒性腦膜炎、腦炎等嚴重併發症，甚至死亡。潛伏期一般為3至6天，病發首週最具傳染性。主要症狀為發燒、喉嚨痛，隨後口腔出現潰瘍，手掌、腳掌及臀部出現紅疹或水疱。大部分患者病情輕微，7至10天內自行痊癒，少數個案可致心肌炎、肺水腫或無菌性腦膜炎。

病毒可透過接觸患者的鼻喉分泌物、唾液、穿破水疱或糞便傳播，亦可經受污染物件間接感染。本港衞生防護中心特別提醒，酒精搓手液對腸病毒71型無效，必須用梘液和清水搓手至少20秒，尤其接觸口鼻前、進食前後、如廁後及接觸水疱後。

手足口病｜中醫預防：2款茶飲湯水提升抵抗力

註冊中醫師李孔熙早前接受《星島頭條》訪問時指出，手足口病屬中醫「溫病」及「疫病」範疇，與「熱」及「濕」有關，兒童臟腑功能未成熟，免疫力較弱，屬高發群體。他推薦以下2款性質溫和的茶飲湯水，具清熱、生津、健脾功效，適合作日常保健飲用。

金銀花桑葉玉竹茶

材料：金銀花3克、桑葉3克、玉竹6克、桔梗3克、甘草2克

做法：材料加500毫升熱水浸泡約15分鐘即可飲用

功效：清熱潤喉，紓緩口乾及喉嚨不適

土茯苓薏米瘦肉湯

材料：土茯苓30克、生薏米30克、赤小豆20克、蜜棗1至2粒、瘦肉300克

做法：材料洗淨加清水，大火煲滾後轉慢火煲約1.5小時

功效：清熱祛濕，維持消化功能，適合夏季飲用

手足口病｜中醫治療：內服中藥配合外洗

李醫師指，中醫按病程分階段用藥：初期以疏風清熱解毒為主，紓緩喉嚨痛；中期（出疹期）以清熱祛濕為主，減輕口瘡及腸胃不適；後續則按情況選用養陰或益氣藥材，幫助恢復體力。中藥藥浴或擦身亦有助清熱除濕止癢，家長應輕力擦拭，切勿擠破水泡，避免繼發感染。

飲食應清淡易消化，避免生冷、甜膩、油炸及燒烤食物；如口腔潰瘍，應避開酸性及辛辣熱燙食物。

保持充足水分，定時清潔玩具及常接觸表面。

患童應留家休息，避免上學或參加集體活動，直至所有水疱乾涸。如感染EV71，建議康復後多留家兩星期才回校。

資料來源：日本MBS、蘇安莎中醫診所、安禾中醫專科中心

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