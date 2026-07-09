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遊日注意！日本爆發手足口病  福岡/京都/東京達警報級別｜附中醫推介茶飲預防

醫生教室
更新時間：18:00 2026-07-09 HKT
發佈時間：18:00 2026-07-09 HKT

計劃「返鄉下」遊日本的市民注意！日本全國範圍手足口病個案正迅速增加，據日媒報道，日本全國範圍已有15個都道縣超過警報級別，是近10年來增長速度第三快的一次爆發。港人熱愛的目的地如福岡、東京、熊本、京都及大阪亦已達警報級別。由於酒精消毒對部分腸病毒效果有限，專家呼籲必須做好個人衛生，以防感染。

手足口病｜福岡、東京、大阪、京都齊響警報

截至上月28日，日本全國約2,000間小兒科醫療機構共通報10,396宗病例，平均每間4.61人。疫情最嚴重的島根縣高達20.45人，港人常去的福岡（9.40人）、東京（6.30人）等主要城市亦已超過警報標準（每定點5人）。大阪亦通報已達警報級別（5.96人），疫情尤其集中於1歲幼童。京都同樣超標（9.27人），關西地區整體感染風險上升。

【同場加映】北上注意｜廣東爆發手足口病 珠海/東莞/深圳多宗確診 中醫教煲茶飲湯水助預防

  1. 島根縣（20.45人）
  2. 大分縣（10.94人）
  3. 佐賀縣（9.42人）
  4. 福岡縣（9.40人）
  5. 富山縣（9.17人）
  6. 石川縣（9.07人）
  7. 熊本縣（9.04人）
  8. 長崎縣（8.39人）
  9. 鹿兒島縣（8.13人）
  10. 山口縣（7.55人）
  11. 靜岡縣（7.05人）
  12. 奈良縣（6.63人）
  13. 東京都（6.30人）
  14. 千葉縣（6.26人）
  15. 埼玉縣（5.10人）

手足口病｜酒精無效 必須勤洗手

手足口病是由腸病毒引起的急性傳染病，常見病原體包括柯薩奇病毒A16型及腸病毒71型（EV71）。後者較易引致病毒性腦膜炎、腦炎等嚴重併發症，甚至死亡。潛伏期一般為3至6天，病發首週最具傳染性。主要症狀為發燒、喉嚨痛，隨後口腔出現潰瘍，手掌、腳掌及臀部出現紅疹或水疱。大部分患者病情輕微，7至10天內自行痊癒，少數個案可致心肌炎、肺水腫或無菌性腦膜炎。

病毒可透過接觸患者的鼻喉分泌物、唾液、穿破水疱或糞便傳播，亦可經受污染物件間接感染。本港衞生防護中心特別提醒，酒精搓手液對腸病毒71型無效，必須用梘液和清水搓手至少20秒，尤其接觸口鼻前、進食前後、如廁後及接觸水疱後。

手足口病｜中醫預防：2款茶飲湯水提升抵抗力

註冊中醫師李孔熙早前接受《星島頭條》訪問時指出，手足口病屬中醫「溫病」及「疫病」範疇，與「熱」及「濕」有關，兒童臟腑功能未成熟，免疫力較弱，屬高發群體。他推薦以下2款性質溫和的茶飲湯水，具清熱、生津、健脾功效，適合作日常保健飲用。

 

金銀花桑葉玉竹茶

  • 材料：金銀花3克、桑葉3克、玉竹6克、桔梗3克、甘草2克
  • 做法：材料加500毫升熱水浸泡約15分鐘即可飲用
  • 功效：清熱潤喉，紓緩口乾及喉嚨不適

土茯苓薏米瘦肉湯

  • 材料：土茯苓30克、生薏米30克、赤小豆20克、蜜棗1至2粒、瘦肉300克
  • 做法：材料洗淨加清水，大火煲滾後轉慢火煲約1.5小時
  • 功效：清熱祛濕，維持消化功能，適合夏季飲用

手足口病｜中醫治療：內服中藥配合外洗

李醫師指，中醫按病程分階段用藥：初期以疏風清熱解毒為主，紓緩喉嚨痛；中期（出疹期）以清熱祛濕為主，減輕口瘡及腸胃不適；後續則按情況選用養陰或益氣藥材，幫助恢復體力。中藥藥浴或擦身亦有助清熱除濕止癢，家長應輕力擦拭，切勿擠破水泡，避免繼發感染。

  • 飲食應清淡易消化，避免生冷、甜膩、油炸及燒烤食物；如口腔潰瘍，應避開酸性及辛辣熱燙食物。
  • 保持充足水分，定時清潔玩具及常接觸表面。
  • 患童應留家休息，避免上學或參加集體活動，直至所有水疱乾涸。如感染EV71，建議康復後多留家兩星期才回校。

資料來源：日本MBS蘇安莎中醫診所安禾中醫專科中心

延伸閱讀：北上注意｜廣東爆發手足口病疫情、深圳淪重災區 酒精搓手液對腸病毒71型無效？

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李孔熙註冊中醫師簡介:

蘇安莎中醫診所中醫師，香港浸會大學中醫學碩士（針灸研究與應用） （腫瘤科、針灸科、兒科、內科）

網站: https://soschinmed.com/

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