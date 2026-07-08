資深主持「朱翁」朱維德離世享年95歲 晚年患認知障礙症/住護老院｜即睇1條問題自測腦退化風險

人稱「朱翁」的資深電視主持兼演員朱維德，昨（7日）離世，享年95歲。其FB專頁「朱翁同行」今日（8日）公布死訊，感謝各界關心，並表示家人希望能低調處理後事。朱維德是TVB開台首批員工之一，服務電視台長達53年，幕前形象深入民心，對香港本地文化、地理與歷史素有研究，被譽為「第一代旅遊KOL」。2023年3月曾誤傳死訊，當時其太太澄清朱翁因跌倒撞傷頭部，證實患上認知障礙，需入住護老院及以輪椅代步。

朱翁離世｜認知障礙非正常老化 3大階段須留意

台北慈濟醫院精神科醫生黃宗正指出，輕度認知衰退常被誤認為正常老化，因而錯失治療時機。認知障礙症（腦退化症）是認知功能、活動力與行為能力的全面性退化，可分為3個階段：

1. 發病前輕度衰退：記憶力、注意力及判斷力減退，但可經旁人提醒想起。

2. 早期認知障礙：記憶力明顯下降，無法藉提醒回復，並出現溝通困難、情緒不穩。

3. 中後期階段：可能出現妄想、幻覺、行動困難，最終喪失自我照顧能力。

朱翁離世｜拆解認知障礙3大成因 退化性/非退化性/可逆性

退化性認知障礙症 ：腦部神經細胞漸進病變，目前無法根治，但可透過復健延緩惡化。

：腦部神經細胞漸進病變，目前無法根治，但可透過復健延緩惡化。 非退化性認知障礙症 ：由腦部受傷、感染等原因造成。

：由腦部受傷、感染等原因造成。 可逆性認知障礙症：因營養缺乏、內分泌失調等因素導致，若能及時治療，有機會逆轉。

朱翁離世｜1條問題自測腦退化風險

黃醫生分享一項簡易自我篩查方法：

在1分鐘內盡可能說出「4隻腳的動物」名稱，能說出12種以上為合格。

若作答時明顯困難或忘詞，建議盡早求醫，把握治療黃金時機。臨床上亦常用「AD-8」問卷作進一步評估。

朱翁離世｜腦退化症早中晚期症狀

據本港醫管局資料，認知障礙症是因大腦神經細胞病變引致功能衰退，影響記憶、理解、語言、學習、計算和判斷能力。本港70歲以上長者中，約每6位女性有1人、每10位男性有1人患病，最常見類型為阿茲海默症（佔74%）及血管性認知障礙症（佔22%）。

認知障礙症按照不同成因，最常見的阿茲海默氏症 (Alzheimer’s Disease)，佔所有病例約74%，其次是血管性失憶症 (Vascular Dementia)，約佔22%，其他失憶症如腦部前額顳葉病變，比例約為4%。

1. 早期症狀（第1-2年）

在此階段，家人和朋友通常會以為患者的症狀，只是因為年紀漸老而出現的正常老化過程，常見症狀包括失去短期記憶；表達或理解抽象事情時感困難，如表達身體不適、心情感受等；情緒或行為變幻無常；學習新事物及跟隨複雜指令感困難；判斷力減退、基本自理活動仍能應付，但需旁人提醒。

2. 中期症狀（第2-5年）

隨著病情的進展，患者早期的困難會更加明顯，症狀包括混淆遠期記憶和現實情況記憶、偶有詞不達意的情況；行為性格轉變，或會容易情緒不穩；需別人協助日常自理活動。



3. 晚期症狀（第5年後）

患者生活幾乎完全依賴別人，不能自我照顧，症狀包括記憶缺損，連熟悉的人和事也會忘記；身體活動及精神狀況出現衰退；未能有效表達及溝通；不能處理日常生活、需要長期照顧；生理時鐘混亂。

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