醫療事故｜希愈中心調亂樣本惹全城關注 人工受孕程序大解構 即睇IVF由排卵到移植7個步驟

人類生殖科技管理局昨日公布一宗醫療事故，有醫學中心被揭發兩宗人工受孕胚胎細胞樣本出錯事故，送檢樣本不屬個案父母，事件引起公眾對輔助生育技術安全性的關注。《星島頭條》為大家解構體外受孕（IVF）及宮腔內人工授精（IUI）的流程，讓有意接受療程的夫婦了解每個階段的步驟與注意事項。

體外受孕（IVF）試管嬰兒7個步驟

對於較複雜的不育問題，如輸卵管阻塞、子宮內膜異位症、嚴重男性問題或多次IUI失敗，則需要進行體外受孕（IVF）。整個療程分為7個步驟：

【同場加映】試管嬰兒｜按不育程度 體外或宮腔內人工授精 孕育過程完全睇

第1步：評估及診斷

開始療程前，醫生會了解夫婦的身體狀況和病歷，進行血液荷爾蒙檢驗、超聲波檢查及精液分析等診斷。

第2步：解釋及簽署同意書

確定治療方案後，醫護人員會詳細解釋療程細節、風險、成功率和收費，並根據人類生殖科技管理局指引簽署同意書。

第3步：促發排卵與監察

醫生會根據女方的身體情況計劃促排卵療程。女方需在月經周期第二或第三天覆診，抽血檢驗荷爾蒙及進行超聲波檢查。如情況理想，便開始注射促排卵藥，加速卵泡生長。期間每隔三至四天覆診，醫生按卵泡狀況調整藥物劑量，直至卵泡成熟至適當大小。

第4步：抽取卵子與處理精液

卵泡成熟後，醫生為女方注射破卵針，約36小時後進行取卵手術，整個過程約45分鐘，在麻醉下以超聲波輔助從卵巢抽取卵子。男方同時提交新鮮精液樣本，實驗室會分析及處理，選用最佳精子與卵子結合。

第5步：受精及胚胎培養

獲選中的精子會與卵子結合及培養。若因男性原因不育，專家會採用單精子卵細胞漿內顯微注射技術，將質素較佳的精子直接植入卵子內；專家會密切監察受精及胚胎分裂情況，一般培養多2至6天，視乎胚胎品質和分裂數量再決定移植時間。

實時監察技術：現時會使用胚胎縮時監測系統，每隔幾分鐘自動採集胚胎圖像，以便從中挑選着牀機會率最高的胚胎優先移植，篩選發育潛能較差的胚胎。

第6步：胚胎移植

醫生會將質素較好的1至3粒胚胎移植到女方子宮腔內。剩餘未使用的優質胚胎會冷藏於攝氏負196度的液態氮內，留待下次使用。

第7步：成功率與驗孕

胚胎移植後，夫婦需在約14天後覆診驗孕。如成功着床，即可安心養胎。若未成功，可將雪藏胚胎解凍，安排另一次移植。

【同場加映】不孕｜37歲港女兩次IVF失敗 經針灸暖宮成功懷孕 中醫揭4習慣易致宮寒不孕

宮腔內人工授精（IUI）輕度不育者的選擇

不育問題較輕的夫婦可選擇宮腔內人工授精（IUI），條件是女方輸卵管暢通，男方需有足夠數量的活躍精子。適用人士包括：

輕度男性不育

月經周期不調

不明原因不孕

有性功能障礙的夫婦

流程：在女方排卵期間，胚胎專家將男方提交的精液樣本進行洗滌處理，去除精漿、死精和雜質，抽取最活躍、質素最高的精子，直接注射入女方的子宮體內，協助受孕。

資料來源：仁安醫院生殖醫學中心

延伸閱讀 ：備孕｜吃乳酪戒咖啡增懷孕成功率？婦產科醫生教必吃6大助孕食物+7大禁忌