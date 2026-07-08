抗癌患者必睇！專家教按4大穴位 紓緩癌症副作用 改善疼痛/失眠/抑鬱  

隨着醫學界在腫瘤治療方面不斷進步，癌症患者的存活率顯著提升。然而，在漫長的抗癌路上，患者往往需要承受由疾病本身，以及電療、化療等治療帶來的種種副作用及不適。臨床上，這些副作用很少單獨出現，而是以「症狀群」（Symptom Cluster）的形式一併湧現。這些症狀相互影響，加重患者身心負擔，嚴重時更可能令患者因難以忍受而中斷治療。

紓緩癌症副作用：自我穴位按壓

面對這些棘手症狀，傳統的藥物治療雖然有一定療效，但往往伴隨着額外的副作用，且多重用藥可能加重患者的身體與經濟壓力。因此，醫學界近年積極尋求非藥物的中醫輔助療法。其中，源於傳統中醫的「穴位按壓」（Acupressure），因其安全、無創、簡便及低成本的優勢，正逐漸成為癌症症狀管理的新趨勢。

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科學實證：刺激穴位激活「快樂荷爾蒙」

穴位按壓根據中醫經絡理論，以指腹在特定穴位施加適度壓力，達到疏通經絡、調和氣血的效果。現代醫學研究發現，癌症患者的「疼痛—疲勞—睡眠障礙—抑鬱」症狀群，與體內慢性發炎反應（如促炎細胞因子升高）密切相關。適當的穴位刺激能調節自主神經系統及下丘腦—垂體—腎上腺（HPA）軸，降低發炎指數，同時促進大腦分泌「快樂荷爾蒙」——內啡肽、血清素和多巴胺，從而有效鎮痛、減輕疲勞、改善睡眠並紓緩抑鬱情緒。

多項針對癌症康復者的隨機對照試驗證實，每日在家中自行按壓指定穴位，能顯著改善身心狀態，提升生活質素。這方法不受時間與場地限制，讓患者重拾自我照護的能力，有助減輕漫長治療中的無力感。

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4大常用穴位紓緩癌症副作用

對於希望嘗試穴位按壓的癌症患者，以下介紹四個在臨床研究中最常被使用且有效紓緩不適的穴位：

1. 足三里（ST36）

位置：位於小腿前外側，膝蓋骨下方約四橫指寬處。

功效：調理脾胃、補中益氣，是改善癌症相關疲勞、增強體力及紓緩消化不良的首選穴位。

2. 三陰交（SP6）

位置：位於小腿內側，足內踝尖直上約四橫指寬處。

功效：對調節內分泌、改善失眠及穩定情緒（如焦慮和抑鬱）有顯著功效。

3. 神門穴（HT7）

位置：手腕掌側橫紋的尺側（小指側）凹陷處。

功效：寧心安神，有助紓緩精神緊張、改善睡眠障礙及減輕痛楚。

4. 內關穴（PC6）

位置：手腕掌側橫紋中央直上約兩橫指寬處。

功效：紓緩化療引起的噁心、嘔吐，同時能平復煩躁心情。

居家自我按壓的技巧與注意事項

雖然穴位按壓安全易行，但患者在家中自我護理時，仍需掌握正確的技巧與注意事項：

力度與頻率：可使用拇指或食指指腹，以打圈揉按或垂直按壓的方式進行。力度應由輕到重，以局部出現「痠、麻、脹、痛」（中醫稱為「得氣」）的感覺為佳，切忌過度用力導致瘀傷。建議每個穴位每次按壓2至3分鐘，每天可重複2至3次。

避開禁忌區域：切勿在皮膚破損、潰瘍、有皮疹、靜脈導管（如植入式人工血管 ）周圍，或腫瘤原發及轉移部位進行按壓。

留意身體狀況：若患者正處於極度虛弱、發高燒、有嚴重出血傾向（如血小板數量極低）或患有深靜脈血栓，應避免進行按壓。

尋求專業指導：在開始任何新輔助療法前，建議先諮詢主診腫瘤科醫生或註冊中醫師的意見，並請醫護人員協助確認穴位的準確位置，確保療法適合自身健康狀況。

癌症治療是一場考驗身心的持久戰。面對複雜多變的治療副作用，自我穴位按壓為患者提供了一種安全、有效且能自主掌握的非藥物紓緩方法。若能在醫護人員的專業指導下，將穴位按壓技巧融入日常生活中，逐步恢復身心健康，以更平穩的步伐，邁向未來的康復之路。

撰文：香港都會大學護理及健康學院副院長（發展及策略關係）、副教授 劉賢亮博士

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