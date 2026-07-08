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抗癌患者必睇！專家教按4大穴位 紓緩癌症副作用 改善疼痛/失眠/抑鬱  

醫生教室
更新時間：15:00 2026-07-08 HKT
發佈時間：15:00 2026-07-08 HKT

隨着醫學界在腫瘤治療方面不斷進步，癌症患者的存活率顯著提升。然而，在漫長的抗癌路上，患者往往需要承受由疾病本身，以及電療、化療等治療帶來的種種副作用及不適。臨床上，這些副作用很少單獨出現，而是以「症狀群」（Symptom Cluster）的形式一併湧現。這些症狀相互影響，加重患者身心負擔，嚴重時更可能令患者因難以忍受而中斷治療。

紓緩癌症副作用：自我穴位按壓

面對這些棘手症狀，傳統的藥物治療雖然有一定療效，但往往伴隨着額外的副作用，且多重用藥可能加重患者的身體與經濟壓力。因此，醫學界近年積極尋求非藥物的中醫輔助療法。其中，源於傳統中醫的「穴位按壓」（Acupressure），因其安全、無創、簡便及低成本的優勢，正逐漸成為癌症症狀管理的新趨勢。

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科學實證：刺激穴位激活「快樂荷爾蒙」

穴位按壓根據中醫經絡理論，以指腹在特定穴位施加適度壓力，達到疏通經絡、調和氣血的效果。現代醫學研究發現，癌症患者的「疼痛—疲勞—睡眠障礙—抑鬱」症狀群，與體內慢性發炎反應（如促炎細胞因子升高）密切相關。適當的穴位刺激能調節自主神經系統及下丘腦—垂體—腎上腺（HPA）軸，降低發炎指數，同時促進大腦分泌「快樂荷爾蒙」——內啡肽、血清素和多巴胺，從而有效鎮痛、減輕疲勞、改善睡眠並紓緩抑鬱情緒。

多項針對癌症康復者的隨機對照試驗證實，每日在家中自行按壓指定穴位，能顯著改善身心狀態，提升生活質素。這方法不受時間與場地限制，讓患者重拾自我照護的能力，有助減輕漫長治療中的無力感。

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4大常用穴位紓緩癌症副作用

對於希望嘗試穴位按壓的癌症患者，以下介紹四個在臨床研究中最常被使用且有效紓緩不適的穴位：

1. 足三里（ST36）

位置：位於小腿前外側，膝蓋骨下方約四橫指寬處。

功效：調理脾胃、補中益氣，是改善癌症相關疲勞、增強體力及紓緩消化不良的首選穴位。

2. 三陰交（SP6）

位置：位於小腿內側，足內踝尖直上約四橫指寬處。

功效：對調節內分泌、改善失眠及穩定情緒（如焦慮和抑鬱）有顯著功效。

3. 神門穴（HT7）

位置：手腕掌側橫紋的尺側（小指側）凹陷處。

功效：寧心安神，有助紓緩精神緊張、改善睡眠障礙及減輕痛楚。

4. 內關穴（PC6）

位置：手腕掌側橫紋中央直上約兩橫指寬處。

功效：紓緩化療引起的噁心、嘔吐，同時能平復煩躁心情。

居家自我按壓的技巧與注意事項

雖然穴位按壓安全易行，但患者在家中自我護理時，仍需掌握正確的技巧與注意事項：

  • 力度與頻率：可使用拇指或食指指腹，以打圈揉按或垂直按壓的方式進行。力度應由輕到重，以局部出現「痠、麻、脹、痛」（中醫稱為「得氣」）的感覺為佳，切忌過度用力導致瘀傷。建議每個穴位每次按壓2至3分鐘，每天可重複2至3次。
  • 避開禁忌區域：切勿在皮膚破損、潰瘍、有皮疹、靜脈導管（如植入式人工血管 ）周圍，或腫瘤原發及轉移部位進行按壓。
  • 留意身體狀況：若患者正處於極度虛弱、發高燒、有嚴重出血傾向（如血小板數量極低）或患有深靜脈血栓，應避免進行按壓。
  • 尋求專業指導：在開始任何新輔助療法前，建議先諮詢主診腫瘤科醫生或註冊中醫師的意見，並請醫護人員協助確認穴位的準確位置，確保療法適合自身健康狀況。

癌症治療是一場考驗身心的持久戰。面對複雜多變的治療副作用，自我穴位按壓為患者提供了一種安全、有效且能自主掌握的非藥物紓緩方法。若能在醫護人員的專業指導下，將穴位按壓技巧融入日常生活中，逐步恢復身心健康，以更平穩的步伐，邁向未來的康復之路。

撰文：香港都會大學護理及健康學院副院長（發展及策略關係）、副教授 劉賢亮博士

延伸閱讀：美國癌症基金會公布30種抗癌食材 對抗肺癌/乳癌/大腸癌多種癌症 辣椒/大蒜都上榜？

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劉賢亮博士香港都會大學護理及健康學院副院長（發展及策略關係）、副教授簡介:

擁有豐富的臨床及學術研究經驗，專長涵蓋循證護理、慢性病管理、腫瘤護理及護理教育，鼓勵癌症患者透過安全有效的自我照護方法減輕治療副作用並提升生活質素。此外亦積極參與都大護理及健康學院的策略性發展，致力為本港培育新一代優秀的護理專才。

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