紅磡遊樂場竹架鬆脫意外！4歲半女童高處墮下骨裂 家長斥職員未即時召救護車 要求索償16萬附兒童骨折應變指南

小朋友出外遊玩時經常橫衝直撞，一不小心跌倒，輕則擦傷流血，重則隨時引致骨折。《東張西望》昨晚報道一宗驚險意外，紅磡一間私營遊樂場發生設施鬆脫事故，導致一名4歲半女童從高處墮下重傷，更一度引發家長與場地營運方之間的賠償爭議。

4歲半女童高處墮下樂極生悲

事發時，該名女童正在遊玩場內的竹架設施，期間竹架突然鬆脫，女童猝不及防由高處跌落。經醫院診斷證實，女童右腳骨裂，必須即時入院接受手術治療。受傷女童的家長向《東張西望》投訴，不滿意外發生時場地職員反應極為緩慢，既沒有即時報警，亦無主動召喚救護車，最終家長只能心急如焚地自行安排的士，將女兒送院搶救。

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醫療開支龐大 家長要求賠償16萬

事主透露，女兒入院開刀、住院及後續治療，至今已累積花費港幣6至7萬元醫療費。考慮到女兒未來可能需要接受長期復康進進、往返醫院的交通接送，以及因傷無法上課而耽誤的興趣班費用等，預計未來的額外開支非常龐大。因此，家長正式向場方提出港幣16萬元的賠償要求。

涉事機構提出5萬賠償 家長拒絕接受

據了解，涉事機構在事後曾先後提出3萬元及5萬元的賠償方案，惟家長認為金額未能彌補實際損失，均拒絕接受。《東張》攝製隊已就意外正式致函該機構要求回應。場方回覆時表示，已收集及審視相關資料，並多次研究向有關家庭提供協助，惟強調對方至今仍未提供任何具體的開支單據；場方承諾會繼續與家長聯絡跟進，並以負責任的態度尋求改善方案。

認清兒童骨折種類

日常生活中，家長應多加留意骨折的科學常識。醫學上，骨折主要分為三大種類：

閉合骨折： 骨折位置的皮膚沒有傷口。

開創骨折： 骨折位置的皮膚有傷口破裂，甚至可清晰看見骨折處暴露於空氣中。

青枝骨折（Greenstick Fracture）： 此類骨折只見於兒童。形容兒童的骨骼如青嫩的樹枝一樣，一側因外力斷裂，但另一側依然完好或僅僅呈折曲狀。

當小朋友跌倒後，若身體出現以下八大徵狀，家長應懷疑骨折的可能性：局部位置出現觸痛和劇痛、嚴重腫脹、表面有瘀傷、傷肢無力、傷肢變形（參差不齊或縮短）、骨折處或附近關節失去活動能力，嚴重者更可能因內部大量出血而產生休克。

前臂骨折急救大手掛做法

萬一不幸遇上骨折意外，家長在急救時必須保持冷靜，並遵循以下七大正確處理步驟。若假設小朋友遭遇前臂骨折，可以善用三角巾以「大手掛」方式承托傷肢：

切勿盲目移動： 若非必要，切勿胡亂移動骨折部位，更絕對不應企圖為骨折自行復位。 檢查血液循環： 即時檢查傷肢末端的血液循環、皮膚感覺及活動能力。 放置軟墊： 在夾板與肌肉之間、關節之間或骨隆突處放置軟墊。 固定傷處（大手掛做法）： 將三角巾的帶尖與傷肢的手肘指向同一方向。

將其中一隻帶角放於患者後頸，保留尾端作打結用，另一隻帶角則向上反包裹傷肢。

收緊三角巾， 確保傷肢手臂保持 90 度角 ，隨後在頸後打平結固定，將多出的帶身扭緊收好。

包裹時必須露出手指 ，以便隨時觀察血液循環情況。

最後，可用橫闊帶於手肘對上位置加以固定。 略為抬高： 固定傷處後，在可能的情況下將傷處略為抬高，以減輕痛楚與腫脹。 頻密複查： 包紮完成後，必須每隔數分鐘檢查一次傷肢的皮膚感覺與血管跳動。 速送醫院： 完成初步固定後，應立即將傷者送往急症室治理。

留意4大血液受阻徵狀

在進行急救包紮時，家長要特別注意包紮力度要平均、動作輕快，且不可直接包紮骨折的傷口部位。

包紮後，必須嚴密留意傷者有否出現以下血液循環受阻（俗稱「勒得太緊」）的危險徵狀：

傷肢末端失去血色、皮膚發白，觸摸時有冰凍感。

傷肢以下部位的脈搏變得非常微弱、甚至停止跳動。

傷者反映手指或腳趾末端出現麻痺、針刺感或完全失去知覺。

傷肢末端出現嚴重充血、發紫或瘀黑。

一旦發現上述任何一項微血管受壓徵狀，應立刻解開繃帶重新調整鬆緊度，以免造成肢體缺血性壞死。

資料來源：東張西望

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