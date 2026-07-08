15歲少年無病無痛 健康檢查驚揭血糖「爆標」醫生揭3大無聲警號！1項早期狀況難被察覺

糖尿病近年呈現年輕化趨勢，且往往來得悄然無聲。台灣一名15歲少年阿德（化名）近日在學校的例行健康檢查中，意外發現血糖值竟然高達14.3 mmol/L。家長大驚失色，隨即帶他前往診所複查，然而在未有禁食的情況下，其隨機血糖數值依然居高不下，達到13.2 mmol/L，健康已然亮起嚴重紅燈。

認清高血糖3大無聲警號

面對如此異常的數據，醫生一般會建議盡快前往大醫院進行更深入的抽血檢驗，以排除患上第一型糖尿病的可能。然而，由於阿德當時身體毫無任何不適，因而極為抗拒配合就醫。這種抗拒心理在青少年族群中相當常見，亦凸顯了早期高血糖的3大無聲警號：

警號一： 在疾病的早期階段，身體的代謝系統雖然已經亮起紅燈，但往往只能透過抽血、體檢等客觀數據才會發現異常。

警號二： 此時體內的胰島功能正處於「過勞初期」。由於患者完全沒有任何痛楚、不舒服或異樣，極具欺騙性，因此青少年與家長極易掉以輕心。

警號三：許多人對糖尿病的刻板印象仍停留在「多吃、多喝、多尿」。在早期階段，這些典型症狀通通不會出現，令患者在不知不覺中任由高血糖持續破壞微血管及各大器官。

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液態糖手搖飲瞬間衝高血糖

探究青少年高血糖的元兇，與現今盛行的飲食文化息息相關。當下街頭充斥著各式各樣的「液態糖」，許多學生習慣每天放學都來一杯手搖飲品，或是將含糖汽水當水飲。這類飲品中的精製糖分進入人體後，腸道吸收速度極快，會瞬間造成血糖劇烈波動。為了壓低血糖，胰臟必須被迫不停「超時工作」來加速分泌胰島素，長期負擔過重便會演變成「胰島素阻抗」，甚至導致胰臟功能逐漸衰退。

此外，為了求快求方便，大眾時常以快餐、即食麵及各式精製西餅甜點，取代營養均衡的原型食物。這類高熱量、高脂肪且低纖維的垃圾食物，不僅無法提供身體所需的微量營養素，更是導致青少年肥胖與血糖失控的催化劑。加上現代學生讀書壓力大、飲食與作息時常失調，會嚴重打亂體內的荷爾蒙分泌機制，令血糖控制雪上加霜。

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2大方針逆轉高血糖危機

要幫助年輕一代遠離糖尿病的威脅，醫生與營養師建議必須從生活習慣入手，嚴格執行以下2大方針：

第一招：實行原型飲食

必須減少對含糖飲料的依賴，鼓勵以白開水、無糖茶來取代手搖飲。在三餐選擇上，應盡量以原型食物為主，減少攝取過度加工的精製食品，並大幅增加蔬菜與膳食纖維的攝取量，這有助於減緩腸道吸收糖分的速度，穩定餐後血糖的波動。

第二招：規律作息與運動

確保青少年每天有充足且規律的睡眠時間，避免熬夜與日夜顛倒，好讓體內的內分泌系統維持正常運作，減少壓力荷爾蒙對血糖的不良干擾。同時，應培養每週固定運動的習慣，汗水與肌肉鍛鍊有助於顯著提升身體對胰島素的敏感度，讓肌肉更有效地消耗血液中的葡萄糖。當發現異常的健檢數據，即使身體沒有感覺不舒服，務必及早赴醫檢查並調整生活型態，才能有效遠離糖尿病的威脅。

血糖多高等於糖尿病前期/糖尿病？

空腹血糖異常：空腹血糖介乎「≥5.6mmol/L」至「<7mmol/L」

血糖耐量異常：餐後2小時血糖介乎「≥7.8mmol/L」至「<11.1mmol/L」

空腹血糖異常及血糖耐量異常都屬於前期糖尿病

糖尿病：空腹血糖≥7mmol/L，或餐後2小時血糖>11.1mmol/L

糖尿病初期症狀：

部分患者在患病初期可能會出現以下徵狀：

經常口渴 小便頻密 感到飢餓 體重下降 容易疲倦 視力模糊 傷口不易癒合 皮膚痕癢，女性或會出現陰部發癢的情況

資料來源：自由健康網、醫管局

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