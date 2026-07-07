香味傷腎？專家揭化學香味危機 汽車香薰/柔順劑暗藏毒害 長期吸入恐損腎功能

好多人以為高油、高鹽、高糖飲食或亂吃加工食品傷腎，但不少人都會忽略一個傷腎元兇——就是無處不在的「化學香味」。有專家指，別以為香味只會傷肺，在密閉空間長時間聞化學香味，同樣傷腎！

化學香味會傷腎？香味濃烈不自然是警號

腎臟科醫生洪永祥在節目《祝你健康》中分享，除了疾病因素如糖尿病腎病變、腎絲球腎炎外，日常生活的「習慣因子」同樣是傷腎元兇。洪醫生指，很多人以為化學香味只會傷肺，卻沒想到它同樣對腎臟造成損害。

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他舉例：「天然的蘋果或玫瑰花香必須近距離才能聞到；但市面上的香水、香氛之所以能飄散很遠，往往因為含有有機溶劑、定香劑、醛類、醚類及鄰苯二甲酸酯等環境荷爾蒙」，均對身體有害。好多人以為只有廉價的香水才含有較多化學物質，其實不然。洪醫生補充：「只要香味濃烈到不自然，感覺像香精的味道，通常都含有大量化學物質。」

除了香水，洪醫生列出了5款我們習以為常的香味也需要注意：

傷腎香味｜1. 汽車香薰

車內空間狹小，若放置汽車香薰，香氣會24小時不斷釋放定香劑、有機溶劑等有害物質。加上車廂是密閉空間，濃度遠高於一般室內，長期吸入十分危險。

傷腎香味｜2. 公廁芳香劑

公共廁所常用廉價芳香劑掩蓋異味，但化學香氣與原有臭味混合，反而形成更複雜的有害氣體。最根本的解決方法仍是保持良好通風，既能除臭，亦可防止霉菌與細菌滋生。坊間不少廁所連窗都沒有，這時若再加上廉價的香氛味道，更是毒上加毒。

傷腎香味｜3. 衣物柔順劑

許多人習慣衣物散發香味，認為這樣才算「洗乾淨」。然而研究發現，乾衣機打開時撲鼻而來的香氣，含有大量醇類、醛類、醚類等有機溶劑，不僅傷腎，更有致癌風險。洪醫生提醒，家中有慢性腎衰竭患者應盡量避免使用化學香精產品，改選天然配方。

傷腎香味｜4. 寺廟香燭

燃燒任何物品均會產生PM2.5，只是含量多寡的問題，與用天然檀香無關。若家中設有祖先牌位或神桌，建議祭拜後盡快離開，避免長時間吸入含重金屬及PM2.5的燒香煙霧。

傷腎香味｜5. 廚房油煙

廚房油煙可導致女士肺癌，因為高溫爆炒肉類、蛋白質時，產生的油煙含有多環芳香烴等致癌物，其成分與電單車廢氣相似。烹調時務必開啟抽油煙機，並盡量減少高溫油炸，保護腎臟及肺部健康。

提防「香味殺手」通風是良方

保護腎臟健康，除了注意飲食和規律就醫，也要留意生活中這些無形的「香味殺手」。保持通風、選擇天然產品、減少不必要的化學物質暴露，都是守護腎臟的重要關鍵。

腎病/腎衰竭初期症狀 留意小便變化

據本港醫管局資料指，腎臟主要功能包括排泄經新陳代謝產生的廢物，協調體內水分、電解物、酸鹼度、血壓等，製造紅血球激素，以及協助製造維他命D。當腎臟功能因某些原因長期受到嚴重傷害，體內廢物累積，引發多種身體功能的問題，有機會演變為慢性腎衰竭。

不過，初期的腎病及慢性腎衰竭徵狀並不明顯，較常出現的症狀如下：

小便帶血 / 茶色尿（血尿） 小便帶泡沫（蛋白尿） 小便混濁（尿感染） 小便赤痛、頻密 小便感困難、不暢順 小便排出小沙石 多尿、尿量減少、夜尿 腰腹疼痛 足踝或眼皮浮腫 血壓高

資料來源：《祝你健康》、醫管局

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