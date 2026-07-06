23歲男健身過度練腿出事！醫生揭引發腎衰竭「真相」運動後注意4大身體徵兆

近年香港興起健身熱潮，不少打工仔為了操肌、減脂，一放工就湧到 24 小時健身室「狂擼鐵」。然而，盲目追求高強度訓練，隨時會由操肌變成操壞腎。河南鄭州一名23歲男子，近日就因為在健身時過度「練腿」，隨後雙腿劇痛至無法行走，更排出恐怖血尿。他隨即被送往醫院急症室，經檢查後發現其體內的「肌酸激酶」高達 2 萬多單位，足足超出正常值100多倍！醫生最終診斷他患上嚴重的「橫紋肌溶解症」，並已併發急性腎衰竭，後果堪虞。

23歲男患「橫紋肌溶解症」 肌肉細胞破裂堵塞腎小管

很多人聽見「橫紋肌溶解症」，會誤以為是肌肉在體內真正「溶化」。事實上，這是指肌肉因受到過度擠壓或超負荷外力，導致肌肉細胞受損並破裂。當肌肉細胞破裂後，細胞內的「肌紅蛋白」及「肌酸激酶」等物質會瞬間大量釋放進入血液循環系統。由於這類大分子物質必須經由腎臟排出體外，當濃度過高時，便會死死堵塞住腎小管，造成急性腎損傷。若病情嚴重，患者甚至需要接受洗腎（透析治療）才能保住性命。

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留意身體徵兆 尿液顏色異常變深要注意！

橫紋肌溶解症來勢洶洶，醫生嚴正強調，如果運動後出現肌肉劇痛並發現尿色變深，千萬不要誤以為這只是單純的「乳酸堆積」或身體在「排毒」。此時切勿強行拉筋或進行熱敷，否則只會進一步加劇肌肉細胞的損傷。同時提醒市民，運動後若出現以下4大身體徵兆，必須提高警覺：

劇烈肌肉異常疼痛： 肌肉會出現嚴重的腫脹、僵硬及乏力感，嚴重時甚至痛到無法正常行走，或無法自由伸屈肢體。

尿液顏色異常變深： 這是最直觀的危險訊號。尿液會呈現深濃茶色、醬油色或紅葡萄酒色，代表大量的肌紅蛋白正穿過腎臟排出。

全身性不適症狀： 患者往往會伴隨頭暈、頭痛、噁心、嘔吐及全身癱軟無力。

尿量突然明顯減少： 當腎功能開始受損、腎小管被堵塞時，患者的排尿量會顯著大減。

橫紋肌溶解症4大身體徵兆

新手增重切忌循序漸進

要預防橫紋肌溶解症，關鍵在於運動必須「循序漸進」。尤其是剛剛加入健身行列的「新手」，或是因工作忙碌而長時間沒有運動的人，絕不應在復操初期突然進行超高強度的重量訓練，更不要在一天之內強行疊加多項高強度訓練，過度透支核心肌群。

同時，市民在運動前、中、後都應採取「少量多次」的方式補充水分，必要時可飲用電解質飲料，這有助加速體內代謝物的排出，保護腎臟免受毒素侵襲。此外，在夏日高溫高濕的環境下運動更要加倍小心，因為身體散熱困難，會更容易誘發肌肉深層損傷。

醫生呼籲，不論是玩 Weight Training（重量訓練）還是 CrossFit，加重量必須量力而為。若運動後發現異常，應立即停止所有活動、大量飲水並即時前往急症室求醫，切勿為了一時的「泵大舊肌」而拿腎臟健康開玩笑。

資料來源：抖音

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同場加映：腎病4大症狀

根據仁安醫院資料，如患有腎病會出現以下4大症狀：