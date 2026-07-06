初級大人必學！吞藥丸有技巧 經常卡在喉嚨？用呢個「姿勢」安心服用

無論是小朋友、成年人還是長者，不少人都面對過同一個世紀難題——吞藥丸。每逢生病吃藥，藥丸總像是卡在喉嚨吐不出來、吞不下去，讓人非常難受。其實，這未必是因為藥丸體積太大，而是你的服藥姿勢出事！

台灣衞生福利部食品藥物管理署（食藥署）近日就公開了正確的「不卡喉」服藥秘訣。原來，服用「膠囊藥丸」與一般「錠劑藥丸（藥片）」的方法截然不同。我們慣常採用的「抬頭吞藥法」，遇上某一款藥丸時，反而會大大增加卡喉的風險！

膠囊藥丸宜低頭吞服 一招防止「卡在喉嚨」

遇到外殼是塑膠質感的「膠囊藥丸」時，正確的姿勢應該是低頭吞。

原因： 膠囊的密度比較低（比水輕）。當你低頭時，膠囊反而會自然浮在水面上，靠近喉嚨口。

正確姿勢： 先喝一口水，稍微低頭（將下巴靠近胸口），然後順著水流一併吞下，膠囊便會順暢地流入食道。

錯誤姿勢： 如果此時盲目抬頭，膠囊會浮在口腔前半部，反而容易卡在喉嚨或食道，延緩藥物溶解的時間。

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一般藥片宜抬頭吞服

如果是普通藥片、錠劑或帶有甜味的糖衣錠藥丸，則適合傳統的抬頭服用。

原因： 絕大多數的藥片密度較高（比水重）。當你仰頭時，藥片會自然沉在水底，最先抵達喉嚨深處。

正確姿勢： 口中含水後，將頭輕微向後仰，讓藥片自然下沉，再隨水流一同吞嚥，就能輕鬆過關。

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安全服藥5大貼士：服藥後不宜做1件事

除了因應藥丸種類調整抬頭或低頭的姿勢，台灣食藥署亦特別提醒市民，日常服藥時必須謹記以下五大安全建議，以免對食道造成慢性傷害：

溫水水量要充足： 服藥時必須配搭至少 200 毫升的溫開水，確保有足夠的水流將藥物完全沖入胃部，避免藥物卡在食道。

嚴禁盲目乾吞： 沒水時千萬不要「乾吞」藥丸。乾吞輕則會刺激喉嚨引致敏感、咳嗽，重則可能刮傷食道黏膜，甚至令藥物滯留於食道內溶解，釋出化學物質引致食道灼傷、潰瘍甚至穿孔。

每次逐顆吞服： 吃藥切忌貪快「一啖過」。每次服藥最好一顆一顆吞，一次最多只吞 1 至 3 粒，以防鯁喉窒息。

切半磨粉先諮詢： 若藥丸體積過大，市民覺得吞嚥困難，切勿自行盲目剪碎。應先諮詢醫生或藥劑師，確認該藥物是否可以切半或磨成粉末服用。

服藥後不宜即時躺下： 病人躺著吃藥極易令藥丸滯留在食道中。醫生建議服藥後 20 至 30 分鐘內應保持身體直立（坐著或站著），切勿立刻躺下睡覺。

安全服藥5大貼士

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