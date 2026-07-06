北上體檢注意 68歲港翁尿頻苦等公院排期 赴深圳照超聲波「$200有找」本地醫生揭2大細節要慎防！

近年港人北上消費的熱潮，已由過往的飲食娛樂擴展至醫療健康領域。由於香港公立醫院專科排期漫長、私家醫院收費高昂，HOY TV《一線搜查》報道，不少基層市民開始選擇到深圳的公立醫院進行身體檢查，貪其「價格便宜」且「無需長時間輪候」。有本地醫生提醒，內地與香港的醫療報告在臨床互通上仍存在一定局限，市民北上體檢前需留意相關風險。

港翁尿頻苦等公院排期 轉戰深圳公院超聲波「隨到隨做」

現年68歲的強哥（化名）領取綜合社會保障援助（綜援），經濟負擔能力有限。他自三、四年前起出現嚴重尿頻及漏尿問題，情況甚至影響到日常出行，曾多次在搭乘地鐵和巴士時因無法忍尿而遭遇尷尬場面。他每晚需起床如廁四次，雖然曾向香港公立醫院普通科門診求醫，但僅被轉介至物理治療進行骨盆底肌肉運動。強哥曾希望排期檢查前列腺，但鑑於過往在公院單是排期「照腸鏡」就足足耗時超過一年，令他對漫長的專科排期望而卻步。

經朋友介紹及網上查詢後，強哥發現深圳部分公立醫院設有針對中老年男性的體檢套餐，可檢查膀胱殘餘尿及前列腺等項目，基本費用最低僅需約50元港幣。

日前，強哥在調查團隊陪同下，北上前往深圳一間距離口岸約20分鐘車程的公立醫院實測。到達醫院後，登記掛號費為47元人民幣，候診時間極短，幾乎「隨到隨看」。接診的內地醫生以廣東話溝通，並根據強哥的病史建議進行驗尿、驗血及前列腺超聲波三項檢查，總費用約400多元人民幣。由於基本套餐不含前列腺超聲波，經協商後，強哥最終選擇自費進行膀胱及前列腺超聲波檢查，合共花費180元人民幣（折合約194港元）。繳費後僅輪候20分鐘便順利接受檢查，全程僅約5分鐘，且當日即時取得彩色超聲波報告，效率極高。

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內地報告術語有別 本地醫生指紙本影像「無法放大的看」

雖然北上體檢具備極高的性價比，但強哥最終決定不在內地開藥，希望回港後尋求本地醫生跟進。泌尿外科專科醫生馬偉傑接受訪問時指出，將內地報告帶回香港求醫，在實際操作上存在兩大局限：

影像資訊遭壓縮： 內地醫院發出的紙本彩色超聲波報告，往往只抽取了三、四格由內地檢驗人員認為具代表性的影像印在紙上。香港醫生無法像使用本地醫療系統般，在電腦檔案內逐幀「放大的看」或調整清晰度，能獲取的影像資訊已經被「壓縮」。部分內地影像雖可透過微信小程序在病人手機查看，但本地醫生在臨床診斷時仍難以直接調閱完整的原始高解像度影像檔案。 醫學術語與語言差異： 內地報告全由中文撰寫，並使用內地的醫學名詞（例如「多個點狀強回音後方無聲影」）。香港醫生在閱讀時需要即時將其轉化為平日熟習的英文醫學術語，過程中或會產生解讀上的不確定性。

馬醫生直言，對於內地的醫療報告，本地醫生一般只會視作「初步參考」。如果涉及開藥、甚至安排手術等具創傷性的核心治療判斷，報告提供的資訊未必足夠，本地醫生極有機會建議病人重新在香港接受相同的檢測。包括判斷「是否適合做手術」及「哪個類型手術適合病人」。

馬醫生指出，內地醫院分為三級十等，其中「三甲醫院」屬最高級別，其規模、設備及認證水平較高，報告的可信度相對較佳，病人若需在內地體檢可優先考慮。至於強哥求診的「二甲醫院」，則屬地區性綜合醫院，主要處理常見病症。

網民：質疑低價體檢可靠性 盲目求快恐本末倒置

不少網民在社交平台展開激烈討論。部分網民對於個案中強哥「又窮又唔食藥又要快又唔信人。」同時，不少網民分享了自己或家人的實際北上體檢經驗，指出若要進行全面且安心的檢查，實際開支並非如想像中低廉，各家醫院的收費與定位亦有落差：「屋企人都係蓮塘中醫院抽血體檢，埋單好似差不多2,000港元。」有市民直言，醫療檢查的核心在於準確度，過於便宜的價格反讓人對背後的化驗程序產生懷疑：「體檢最重要係d試劑可靠性同儀器有冇定期較準，會否混合幾個病人sample（樣本）一齊入機驗以節省成本？雖然貴嘅不一定唔會犯呢d錯，但勁平嘅可信度就自己考慮。」不過亦有網友反駁：「國內又平又快。呢個案係佢太窮，真係冇辦法。」

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