痾屎好爽有科學根據？拆解排便愉悅之謎 附5招維持腸道健康

排便，是每人每日必做的事，但大家有否想過，為何「痾屎」後，往往會有一種難以形容的舒服「爽感」？有專家指出，這並非心理作用，而是由一系列生理和神經機制驅動的真實反應。大家不妨了解背後的科學，保持腸道暢通，享受每日的健康便便時刻。

排便愉悅5大原因

腸胃科醫生David D. Clarke指，排便帶來的輕鬆愉悅並非大家的錯覺，排便確實會讓人有舒服「爽感」，3大原因如下：

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1. 迷走神經刺激、引發放鬆反應

排便時，源自大腦的迷走神經（人體最長的神經）會受到刺激，促進肌肉放鬆、心跳減慢和血壓下降，讓人產生平靜甚至輕微的「愉悅感」。這種現象在醫學上被稱為「poo-phoria」（排便欣快）。

2. 血清素釋放、提升情緒

約90%的血清素（令人愉快的神經傳遞物質）由腸道產生。排便時，腸道內壁細胞釋放血清素，促進腸道蠕動，同時影響情緒。適量的血清素有助改善心情，但過多或過少都可能導致腸道問題，如腹瀉或便秘。

3. 釋放壓力、帶來解脫感

長時間忍住不排便會造成不適，甚至引發便秘。及時回應身體的自然信號，不僅能緩解生理壓力，還能帶來心理上的解脫感。

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健康排便小貼士

要讓排便過程更順暢，腸胃科醫生及營養師建議以下習慣：

1. 攝取足夠纖維

纖維有助調節腸道功能，無論是便秘還是腹瀉都有改善作用。奇亞籽、亞麻籽、豆類等食物是良好的纖維來源，可加入沙律、燕麥或乳酪中。

2. 保持水分充足

充足水分有助食物通過腸道、軟化糞便。除了飲水，含水量高的蔬果也能補水。

3. 規律運動

每天步行或進行輕量運動，能促進腸道蠕動，預防便秘。隨年齡增長，活動量減少更應注意。

4. 均衡飲食+定時進食

無論是工作繁忙、節食還是壓力，減少攝取食物都會減慢腸道蠕動，加重便秘。保持規律的飲食習慣，有助腸道建立節奏。要留意，匆忙進食也會影響消化，應盡量坐下慢慢享用。

5. 建立規律排便習慣

腸道有自己的生理時鐘，盡量每日於相約的時間去廁所，並及時回應便意，避免長期「忍屎」。雖然排便感覺良好，但若出現持續疼痛、便血、糞便異常或便秘腹瀉，可能反映潛在問題，應及早求醫。

資料來源：Eating Well

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