卵巢癌｜27歲YouTuber曉欣抗癌9個月 「癌細胞清零」歷剃光頭割巨瘤難關 感謝網友力量伴度難關

27歲的YouTuber曉欣，去年10月自揭罹患卵巢癌，切除14厘米腫瘤，今年3月開始接受化療。經過9個月的艱苦抗戰，她昨日（2日）在社交平台宣布好消息：「癌細胞清零！」帖文一出，網民與好友紛紛留言祝賀，希望她繼續健健康康。

抗癌9個月迎來清零喜訊 陌生人的鼓勵成支柱

曉欣於昨日下午發文寫道：「間中見到threads友講I'm cancer free就會好戥佢哋開心，今日終於到我了！！癌細胞清零！！！」更附上一張「我的頭禿了。然後，我變強了」的圖片、幽默自嘲一番！

上月（6月4日）她已完成最後一次化療，當時已表示「非常期待從副作用中復活」，並感謝每一位曾經留言鼓勵她的網友與朋友，道盡這段抗癌日子的辛酸與艱難。

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曉欣在化療期間分享，某晚收到一位陌生人的私訊，對方表示在她嫲嫲的靈位前見到她，感覺到嫲嫲想託話：「加油，保佑我呢個孫女平安健康。」這訊息令她淚流滿面：「呢個路過嘅dm對我嚟講好有意義，多謝你。我都有默默地同嫲嫲講，你個孫女做得到呀！」她感謝每一次化療時認識的新朋友，互相鼓勵，「覺得每個願意努力治療嘅人都好叻！」

從誤診到確診：持續腹痛揭巨瘤

曉欣去年10月分享，最初只是持續腹痛，普通科醫生判斷為腸胃問題，但症狀始終未有好轉。後來經詳細檢查，才發現卵巢內有一顆14厘米的腫瘤，屬罕見的惡性腫瘤。她隨即接受手術切除，傷口從胃部延伸至子宮，她幽默地形容是「開刀生仔的體驗」。術後初期最為艱難，她每天要重新學習行走、睡覺、進食，連大笑和打噴嚏也要避免。

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剃光頭自嘲 開刀疤痕觸目驚心

今年3月，曉欣因化療副作用出現嚴重脫髮，決定剃光頭，並在IG上載全過程。她公開手術後的疤痕照片——一道「1字型」超長疤痕，由胃部延伸至子宮，相當震撼。但她心態積極，幽默寫道：「三月開始我就是百變小欣，有時都會擔心我樓下的看更姨姨會唔會覺得我很怪，今日長髮，聽日短髮，後日光頭……但最後發現佢都冇望過我一眼。」

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停工仍心繫公益 感謝女友與拍檔

雖然停工治療，曉欣仍心繫公益，曾走訪大埔多間小店，親手寫心意卡答謝曾幫忙宏福苑災民的餐廳，獲網民大讚「人美心善」。她特別感謝拍檔Wing和經理人的體諒與支持，更感謝女友在她生病後為她打點一切：「比我更緊張擔心，我知道我是被愛的，不孤單的。」她承諾：「等我完成呢個Big boss級挑戰，我會好快好快歸隊，繼續拍攝不同挑戰！」

希望所有正在與疾病搏鬥的人，都能像曉欣一樣，迎來屬於自己的晴天。

卵巢癌｜8大常見症狀 常腹脹是警號？

根據醫管局資料，由於卵巢深入在骨盆腔內的深處，早期的卵巢癌徵狀並不明顯，卵巢癌還有以下徵狀，請特別注意：

持續及日益嚴重的胃痛

消化不良

腹部不適

肚脹

小便頻密

大便困難

性交時疼痛

腰背痛

卵巢癌｜7類人風險高 從未生育人士要留意

根據醫管局資料，以下7類人士，罹患卵巢癌風險較高：

卵巢癌7大高危因素

比一般女性較遲停經 從未生育 家族有人曾患卵巢癌（尤其是母親、姊妹、姑、姨） 體重超標，食用過多脂肪 有自然流產或不孕現象 曾罹患乳癌 停經後使用荷爾蒙補充療法超過5年

卵巢癌｜如何預防卵巢癌？5種人風險較低？

在日常生活如何預防卵巢癌？醫管局列出4大方法，有助減低風險；另指出，有5種人患上這種癌症機率較低。

4招減低患卵巢癌風險：

飲食要均衡、避免日常飲食攝取過量脂肪

保持適量運動

保持情緒穩定，注意抒緩精神壓力

長期卵巢功能失調的婦女，須積極接受治療

5類人患卵巢癌風險較低：

服用口服避孕藥超過5年

懷孕最少一次

以母乳餵哺嬰兒

曾接受輸卵結紮手術

曾接受子宮頸切除手術

資料來源：曉欣Threads、醫管局

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