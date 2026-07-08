包皮過長一定要割？越早割可防龜頭炎？醫生拆解背後真相 盤點傳統手術/包皮槍利弊

包皮是男性天生的生理構造，用作保護脆弱的龜頭。不過，若出現包皮過緊、過窄或反覆發炎等問題，便有機會影響日常清潔與生活質素。坊間對割包皮手術存在不少誤解與疑慮，到底甚麼情況才需要做手術？越早割是否越好？外科專科醫生羅中佑為大家逐一解答，幫助男士們做出最適合自己的決定。

為甚麼需要割包皮？割包皮有哪些好處？

包皮與其他皮膚組織一樣，會持續產生腺體分泌物與角質代謝物。若包皮過緊、無法順利翻開清洗，令包皮垢長期積聚，便容易滋生細菌，引發龜頭炎、尿道炎甚至泌尿道感染。包皮過窄的人士，勃起時還可能出現拉扯痛感，影響性生活質素，嚴重者甚至出現包皮嵌頓等緊急外科情況。進行合適的包皮手術，具備以下四方面優點：

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割包皮4大好處

割包皮4大好處：

改善個人衛生：龜頭可自然外露，清潔變得簡單直接，從根源上杜絕異味和污垢積聚。 預防反覆感染：潮濕的包皮內部環境是細菌和真菌的溫床，極易引發包皮炎、龜頭炎及尿道感染。若經常受這些問題困擾，割包皮能大幅降低感染風險。 降低性傳播感染風險：有研究表明，割包皮可能降低某些性傳播感染的風險，包括愛滋病病毒（HIV）和人類乳頭瘤病毒（HPV）。然而，這些結果仍需進一步研究和討論。 保障伴侶健康：包皮下的細菌不僅影響自身，性行為時更可能傳播給伴侶，增加女性患上陰道炎、子宮頸炎等婦科感染的機會，割包皮可減少這種交叉傳播的風險。

包皮過長一定要割？甚麼情況需要割包皮？

很多男士苦思：「我到底要不要割包皮？在怎樣的情況之下才需要割包皮呢？」事實上，並非所有男性都需要割。一般而言，包皮與龜頭的關係可分為三類：

正常包皮：包皮位於龜頭約一半到三分之一的位置，勃起後可完全露出。 包皮過長：包皮長度比陰莖長，龜頭被包覆在裡面，僅能露出部分；勃起時包皮會往後退，使龜頭可以完全露出。 包莖：包皮長度比陰莖長，即使勃起時包皮也退不下來，龜頭完全無法露出。

醫學上沒有所謂包皮「過長」或「過短」的準則。然而，如有包皮過緊或過窄的情況，令龜頭難以露出清洗，醫學上稱之為「包莖」，這最常引起的問題是龜頭炎。小朋友若能及早處理，用溫和消毒藥水浸泡患處，便可能痊癒。若出現以下兩種情況，醫生通常會強烈建議考慮進行手術：

病理性包莖：當陰莖處於完全放鬆狀態時，包皮不能往後翻開直至露出冠狀溝，令患者不能徹底清潔包皮內部，導致長遠藏污納垢，並出現復發性龜頭炎、閉塞乾燥性龜頭炎、復發性尿道感染等問題。 包皮嵌頓：一般出現於包皮口過緊人士，勃起時包皮形成環狀緊箍於龜頭，導致龜頭血液循環出現問題，屬緊急外科情況。陰莖會在數小時內異常腫脹，須緊急入院處理。

包皮手術是否越早做越好？

羅中佑醫生指出，包皮手術並非越早做越好。3至5歲幼兒的包皮與龜頭處於生理性黏連狀態，屬於正常現象；多數孩子於5至18歲（或完全發育後）期間，包皮會慢慢自然鬆解翻開。如懷疑有發炎情況，應先由醫生評估是否需服用抗生素治療。若後續出現反覆發炎，才需考慮接受手術。因此，決定手術的關鍵在於「是否有症狀」，而非年齡。

包皮手術有哪些選擇？

現時香港主流有三種手術方式，可根據個人症狀、預算與醫生建議選擇：

傳統包皮環切術：用手術刀切除多餘包皮後，用電刀止血，再以可吸收縫線縫合傷口，適用於絕大多數包皮情況。 激光包皮環切術：以激光刀替代傳統手術刀，切割同時可閉合微血管與淋巴管，出血量更少，術後水腫與痛感相對輕微，切口也更整齊。但切除包皮後，傷口仍需要如傳統手術一樣逐針縫合。 微創包皮免縫術（包皮槍）：使用一次性包皮環切吻合器，同步完成切割與縫合，手術時間最短，流血量亦是最少，術後護理簡單。

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傳統包皮環切術與包皮槍手術有甚麼分別？

傳統包皮環切術：

手術時間： 需要30至45分鐘。

需要30至45分鐘。 出血量與痛感： 傳統手術會有輕微出血的情況，術後腫脹與疼痛感比較明顯。

傳統手術會有輕微出血的情況，術後腫脹與疼痛感比較明顯。 適用範圍： 幾乎適用所有包皮情況，醫生可靈活調整切割長度與角度。

幾乎適用所有包皮情況，醫生可靈活調整切割長度與角度。 費用與恢復：費用較低，但術後約1至2周才能恢復日常活動。

包皮槍手術：

手術時間： 僅需5至15分鐘，大幅縮短麻醉與手術操作時長。

僅需5至15分鐘，大幅縮短麻醉與手術操作時長。 出血量與痛感： 一次性切除包皮並搭配縫合釘縫合傷口，出血量極少，術後痛感與水腫程度更輕。

一次性切除包皮並搭配縫合釘縫合傷口，出血量極少，術後痛感與水腫程度更輕。 適用範圍： 對包皮條件有一定要求，嚴重包莖、黏連嚴重或閉塞乾燥性龜頭炎個案未必適用，需由醫生評估。

對包皮條件有一定要求，嚴重包莖、黏連嚴重或閉塞乾燥性龜頭炎個案未必適用，需由醫生評估。 費用與恢復：因使用一次性儀器，費用相對較高，但恢復速度更快，多數人術後1至2天即可恢復輕度工作。

包皮槍手術是怎樣進行的？

包皮槍手術是一種快捷的微創日間手術，過程並不複雜：

醫生會為你進行局部或全身麻醉。 醫生會根據陰莖的大小，選擇合適尺寸的包皮槍，並在龜頭上套上一個鐘形保護罩，以確保切割位置精確和安全。 一切準備就緒後，醫生將包皮槍定位，只需按壓把手，裝置便會在幾秒鐘內一次性完成多餘包皮的切割，並同時釘上如釘書機般細小的縫合釘來閉合傷口。 整個手術大約5至15分鐘就能完成，過程中幾乎不會流血。

割包皮後會有甚麼影響？患者需要注意甚麼？

手術後，身體會出現一些正常的復原反應，無需過分擔心。術後幾天內會感到局部疼痛、刺痛或不適，傷口附近會有輕微腫脹和瘀血，通常會在1至2周內消退。夜間生理性勃起或會引發輕微出血或痛感，可局部冰敷紓緩。術後護理是順利康復的關鍵，需要留意以下事項：

保持傷口乾爽清潔：術後頭幾天應避免傷口沾水，一般約在術後第4至5天方可開始淋浴，並以清水溫和清洗，其後立即用乾淨紙巾輕輕拍乾。 避免劇烈活動：至少1至2周內避免跑步、打球等劇烈運動，以免傷口出血或腫脹加劇。 避免性行為：醫生通常建議術後需暫停性行為及自慰約4至6周，確保傷口完全癒合牢固。縫合釘一般會在2至3周內自然脫落，期間請勿用手強行拔除。 注意異常警號：如發現傷口持續流血、流出黃綠色膿液、紅腫熱痛加劇或發燒，可能是出血或感染跡象，應立即聯絡醫生覆診。

羅中佑醫生提醒，術前也需做好準備：一般術前6小時禁食、2小時禁水；若正服用阿士匹靈等影響凝血的藥物或其他藥物，須提前告知醫生；手術前，醫生會講解流程與潛在風險，確認無誤後簽署同意書即可。

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