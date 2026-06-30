深圳爆發極高傳染性疥瘡 一家五口集體中招 潛伏期約4至8星期 醫生教3招徹底消毒方法

隨著近年越來越多香港人北上消費、度假或探親，各類公共場所的衛生風險亦不容忽視。深圳近日爆發多宗傳染性極高的「疥瘡」病例，甚至有一家五口集體中招，全身劇痕導致徹夜難眠。《星島頭條》邀請家庭醫生林永和分享防範感染疥瘡方法，認清疾病嚴重性。

以為患濕疹全家交叉感染

據內地媒體報導，深圳居民吳女士近日皮膚突然冒出大量紅疹，並伴隨難以忍受的發癢，尤其到了入夜後情況更為嚴重。起初，她誤以為自己只是患上普通的季節性濕疹，並未有立刻就醫。豈料在短短數天內迅速蔓延。她的丈夫、長輩以至小孩等其餘四名家庭成員，相繼出現一模一樣的紅疹與痕癢症狀，小孩子更因身體痕癢不止而嚎哭、完全無法入睡。翌日，全家五口集體前往醫院求醫，經皮膚專科醫生檢查後，才驚揭他們感染的並非濕疹，而是由寄生蟲引起的極高傳染性皮膚病——疥瘡。

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潛伏皮下瘋狂繁殖傳染極快

根據香港衛生署衛生防護中心的資料顯示，疥瘡是由名為「疥蟎蟲」的微小寄生蟲所引起的皮膚病。當疥蟎鑽入人體皮膚後，會在皮下寄居、挖掘隧道並大量繁殖。

疥瘡雖然可以影響任何年齡層的人士，但長者或免疫力較弱的人士（如長期病患者）較易受到感染。最可怕的是，疥瘡在擁擠或密閉的環境下傳播速度極快。市民出入宿舍、酒店房間、公共浴室、幼兒中心、安老院舍以及公共娛樂場所時，若接觸到帶菌的床單、被鋪或衣物，便有極高機會中招。

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疥瘡病徵：皮膚表面可能出現紅疹 晚間較嚴重

根據衞生署衞生防護中心資料，疥瘡的主要病徵是患者會感到非常痕癢，在晚間尤為嚴重。皮膚表面可能會出現紅疹、線狀損痕或小水疱。疥瘡患者通常受影響的部位包括手指隙的皮膚、手腕、肘部、腋窩、乳頭、下腹、外生殖器官、臀部及肩胛骨等。除嬰兒、幼童及免疫功能較弱的人士外，患者的面部、頭皮、頸部、手掌及腳底一般不受影響。抓癢受感染部位可能會弄破皮膚，進而有機會導致繼發性細菌感染，例如膿皰瘡。這些感染亦可能導致嚴重併發症，包括敗血症、心臟病和腎臟問題等。至於潛伏期，對於從未患過疥瘡的人，潛伏期一般約為4至8星期。至於曾感染過疥瘡的人，病徵則會早在感染後1至4天內出現。受感染的患者即使沒有出現病徵仍有機會傳播疥瘡。

哪類高危場景感染風險最高？

很多人擔心北上旅遊入住酒店、按摩足浴或去水上樂園會被傳染。林永和醫生指出，雖然旅遊時感染並非完全沒可能，但過往案例中其實比較少見，除非該酒店的衛生環境極其惡劣，或者剛好有患者入住。

疥瘡的傳染源主要來自環境衛生欠佳、人口稠密且有長期身體接觸的場所，例如醫院或老人院等機構。林醫生解釋，疥蟎蟲非常依賴人體的體溫生存。當健康人士與皮膚上帶有疥瘡的患者、醫護人員、照料者或親屬有直接的身體接觸（如握手、進行身體檢查等），疥蟎蟲就會趁機爬到健康人士的身體上並開始繁殖，從而造成傳播。

疥瘡痕癢與濕疹、蚊叮、汗疹有何明顯分別？

疥瘡引起的皮膚痕癢極具特徵，與香港人常見的濕疹、蚊叮蟲咬或夏天常見的汗疹（熱痱）有著顯著的分別。首先在痕癢程度上，疥瘡引起的痕癢極度劇烈，而且使用任何普通的止癢方法（如塗抹普通濕疹膏或止癢藥）都無法有效緩解。相反，一般的濕疹、蚊叮或汗疹，在塗抹普通的止癢藥膏或類固醇藥膏後，痕癢感通常能明顯減輕。

其次，疥瘡有一個「黃金診斷特徵」，就是皮膚上會出現肉眼不易察覺的細小隧道（即疥蟲挖掘的痕跡），這些隧道通常最常出現在手背、手指罅、手腕等部位，這是濕疹、蚊叮或汗疹絕對不會出現的特徵。

疥瘡通常由頭部和頸部開始，逐步向下蔓延至全身。其中，腋窩以及下體（如男士的陰囊）的症狀會特別嚴重，甚至可能因過敏反應而出現一些極度痕癢的硬塊或腫塊。此外，針對免疫力較弱的長者、慢性病患者或缺乏自理能力的人士，疥瘡在他們身上可能會引致全身體現為大量的脫皮、死皮和皮屑。這代表其身體上的疥蟎蟲數量極多，與一般長者因皮膚乾燥而引起的輕微脫皮截然不同。由於疥瘡有數週的潛伏期，若皮膚持續莫名劇癢且一般藥膏無效，應盡快就醫檢查。

林永和醫生指出，一旦不幸確診疥瘡，除了患者及家人需要同步接受藥物治療外，家居環境與衣物的徹底消毒是根治的關鍵。林醫生建議的徹底消毒方法主要可以分為以下3大妙招：

第一招：高溫熱水清洗法

在塗抹特定藥膏進行治療的當天，必須將患者以及家人所有使用過的衣物、床單及被鋪收集起來。將這些織物全部放入攝氏 50度或以上的熱水中浸泡與清洗。日常洗衣機的正常清洗程序已足夠，最重要是水溫要達到標準，才能有效殺滅衣物上的疥蟎蟲。

第二招：乾衣機高溫烘乾法

衣物和床單洗妥後，林醫生強烈建議將它們放入乾衣機中進行烘乾。在乾衣時，應調校並維持在較高的溫度。透過這種雙重高溫（熱水洗加高溫烘）的程序，能更加穩妥地確保所有殘留的疥蟎蟲被徹底消滅。

第三招：大膠袋密封斷糧法

面對一些無法清洗、不方便烘乾的大件寢具（如厚被、枕頭）或特定衣物，可以使用塑膠袋來處理。方法是準備一個大垃圾膠袋，將這類皮褥和衣物全部放入袋內，然後緊緊將袋口封好。將膠袋放置在空氣不流通的地方，持續密封至少 72小時（3天）。由於疥蟎蟲離開人體 72小時後，在缺乏體溫和人體營養的情況下會自然死亡，因此這個「斷糧法」也是非常有效的環境消毒手段。至於家中的地毯、沙發等大型物件，則應使用吸塵機進行徹底的吸塵清潔，有條件的話再作清洗，即可阻斷疥瘡在全家反覆交叉感染的機會。

資料來源：衞生署衞生防護中心、林永和醫生

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