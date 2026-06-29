哮喘患者曾心肺停頓險成植物人 靠生物製劑重生 感激丈夫醫護不離不棄

香港胸肺學會早前聯同美國胸肺學會（港澳分會）舉辦「『肺』話多講——全民呼吸健康嘉年華」。約60歲的哮喘患者Anna在會上分享發病時、心肺一度停頓，險成植物人的頻死經歷，「醫生表示當時因無法有效換氣，出現二氧化碳中毒」，這個病令她完全聞不到氣味，穿衣及唱歌自由也失去；終靠生物製劑扭轉人生。有專家在會上指，嚴重氣道疾病治療已邁向精準醫療，象徵治療的進步及突破。

鼻塞、濕疹、哮喘困擾20載

Anna首次出現嚴重呼吸困難，嘴唇發紫，是在2000年家居裝修後搬入新居不久，病發時已需即時入院吸氧及接受類固醇治療。日常生活中，她使用吸入式類固醇後也必須徹底漱口，否則易引致口腔潰瘍或聲沙。

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2015年，她更經歷一次瀕死大發作——半夜呼吸困難，連續吸入急救藥無效，召喚救護車送院途中失去知覺。醫生指她因無法有效換氣，出現二氧化碳中毒，心肺一度停頓，有機會成為植物人。幸而搶救成功，住院約20天後康復出院，僅短期記憶受到少許影響。

Anna沒有家族哮喘病史，卻長年受濕疹、嚴重鼻息肉困擾，四組鼻竇幾乎塞滿，長達20年只能用口呼吸，鼻水不停，需長期攜帶大量紙巾，對社交及外出造成極大困擾。她曾諮詢手術評估，但因復發及失血風險高，醫生不建議進行。哮喘發作頻密時，一星期可達兩三次，生活質素大受影響。

嗅覺、穿衣、唱歌自由盡失

Anna坦言，哮喘改變了她的生活習慣，平日主要服用口服哮喘藥、吸入式類固醇、生物製劑，以及急救用氣管舒張劑。因氣味易刺激氣管，她不能再使用香水。Anna笑言自己嗅覺盡失，完全聞不到氣味，亦幾乎吃不到香料及香草的味道，進食樂趣大減；她舉例「若一道檸檬雞吃不出檸檬味，便知道菜式很可能只是加入了香精，而不是真正用了檸檬。」

另外，為了保護氣管，她不能穿大領口衣服，必須用頸巾保護頸部，即使再漂亮的衣服也被遮住。而進入冷氣地方或寒冷天氣時，須用手掩口慢慢吸氣，避免冷空氣引發劇烈咳嗽。哮喘影響聲線控制，令她無法再隨心唱歌。

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生物製劑帶來轉機：重新用鼻呼吸

2021年，醫生建議Anna嘗試新的生物製劑治療哮喘。起初她擔心副作用而猶豫，經醫生詳細解釋後，得知該藥對哮喘、濕疹及鼻息肉都有幫助，終於決定接受。注射後，哮喘控制明顯改善，幾乎不再需要使用急救吸入藥，濕疹減少，鼻息肉困擾亦大大緩解，更重新可用鼻呼吸，生活質素大幅提升。她深深體會到現代醫學及個人化治療的重要性。

香港胸肺學會會長雷美詩醫生在會上指出，呼吸醫學近年發展迅速，嚴重氣道疾病治療較十年前有明顯進步，現時已發展出多種針對性治療方案，推動治療邁向「精準醫療」，協助改善患者生活質素。

Anna對丈夫在重病期間的陪伴與照顧深存感激，尤其2015年急症室期間，丈夫長時間守候在醫院。她說：「照顧者承受的壓力有時比患者更大，這場病令我更珍惜健康，也感恩醫護團隊的專業與關懷。」

病友呼籲：預防勝於治療 定期打疫苗

Anna特別提醒哮喘患者，家居裝修要小心甲醛及空氣污染，寧願暫時外住及長時間通風。另外，持續咳嗽未癒應盡快求醫，避免誘發哮喘。而呼吸不順時應立即通知家人，不要獨自硬撐；急救藥應在家中各處備用，外出亦要隨身攜帶。Anna呼籲大家，除了遵循醫囑用藥，更要定期種新冠、流感、RSV等疫苗。中大呼吸系統科講座教授許樹昌提醒大眾，近期新冠及流感個案均有上升趨勢，高危人士應按時接種疫苗，新一批流感疫苗將於9月底至10月初到貨。

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