躺著玩手機超危險 醫生指1情況恐致白內障！附視力恢復術保養眼周肌肉

不少都市人都有個根深蒂固的壞習慣，每晚臨睡前總喜歡關掉房燈，躺在床上繼續玩手機。這個看似能放鬆身心的日常舉動，其實正在悄悄摧毀你的靈魂之窗。台灣眼科專科醫生粘靖旻近日在社交平台發文指出「躺著滑手機」這項生活習慣，會令眼睛與螢幕的距離在不知不覺中縮短，進而大幅增加罹患白內障的風險。她更一針見血地指出躺姿滑手機對晶狀體造成的四大毀滅性危害，提醒市民切勿掉以輕心。

藍光近距離破壞晶狀體

粘靖旻醫生解釋，當我們長時間、近距離直視手機螢幕時，高能量的藍光會直接穿透眼球，在晶狀體內部誘發大量的自由基反應。這些自由基會瘋狂破壞眼球內的蛋白質結構，進而加速晶狀體變得混濁。

最糟糕的是，相比起坐姿，大家躺著玩手機時，螢幕與眼睛的距離往往會拉得更近，導致藍光的刺激量幾何級數上升。若加上在昏暗的房間內關燈盲目滑手機，瞳孔在黑暗中會自然放大，更會放任更多藍光長驅直入，後果堪虞。

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平躺玩手機更傷眼 導致眼壓異常飆升

很多人忽略了「平躺」這個姿勢本身對眼球所帶來的物理壓力。醫生指出，當人體平躺時，受到重力改變的影響，眼球內房水的循環效率會隨之下降，導致眼壓普遍比坐姿時更高。

如果眼睛長期處於高眼壓狀態，不僅會直接拉高罹患青光眼的風險，更會嚴重妨礙晶狀體的營養供應與日常代謝功能。在缺乏營養的情況下，晶狀體的上皮細胞會加速老化受損，間接成為白內障的催化劑。

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睫狀肌持續緊繃難放鬆

當躺在床上看手機時，雙眼往往會長時間聚焦在 30 厘米以內的超近距離範疇。為了維持視線清晰，眼球內的睫狀肌必須保持極度收縮的緊繃狀態。

這種高強度的肌肉壓迫若長時間無法得到放鬆，會演變成慢性視覺疲勞，進一步削弱晶狀體的弹性能耐與正常的代謝循環。雖然短期內未必有明顯痛楚，但經年累月累積下來，會嚴重透支眼睛的壽命。

正面直視雙重光線灼傷

最後一項隱形殺手在於光線的疊加傷害。躺著滑手機時，螢幕通常正正位於臉部的正上方，患者往往在直視手機的同時，也無意中直視了天花板的室內燈光。雙眼長期遭受這兩種高能量光線的雙重夾擊，極易在晶狀體內累積「光氧化傷害」，加速蛋白質變性。醫生提醒，若市民日常已開始出現眩光、視力模糊、或在夜間看燈光時發現周圍出現一圈圈光暈，很可能是晶狀體已受損的警訊，應盡早尋求專業眼科醫生評估。

藍光干擾大腦延後睡意

除了對眼球造成直接的器質性傷害，睡前滑手機對整體健康的破壞同樣不容忽視。精神專科醫生尤冠棠亦補充，電子產品所散發的藍光會嚴重干擾人體的生理時鐘，向大腦誤傳「現時仍是白天」的錯誤訊號，從而抑制褪黑激素分泌，延後睡意。

再者，睡前瘋狂刷短影音、回覆訊息，會引發大腦的「睡前認知喚醒」，令神經系統持續處於亢奮與警覺狀態。長此下去，非但會引致失眠與慢性疲勞，還會誘發情緒低落及自律神經失調。專家強烈建議，市民在睡前 30 至 60 分鐘應果斷放下手機，讓大腦與雙眼同步進入休息模式，才是治本的保養之道。

白內障

病微：

視覺逐漸模糊，有時會覺得光線周圍出現光圈以及影像的顏色不夠鮮明。

若是在夜間駕駛，會覺得迎面駛來的汽車車頭燈刺眼而感不適或煩躁。

風險因素：

包括遺傳和先天性因素

在長者最常見是因年齡增長，晶狀體逐漸變質、硬化和混濁

糖尿病等疾病

資料來源：台灣眼科專科醫生粘靖旻

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