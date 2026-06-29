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許廷鏗自爆生蛇「好似比針拮」專家教分濕疹定帶狀疱疹 50歲以上男士最高危

醫生教室
更新時間：13:30 2026-06-29 HKT
發佈時間：13:30 2026-06-29 HKT

「牙醫歌手」許廷鏗（Alfred）今年接連遭遇傷病打擊，先後弄傷右腳跟腱及左手，更在免疫力大跌期間，遭「生蛇」突襲，腰部驚現密集紅疹，痛到「比針拮」，一度令他情緒崩潰。幸好他及時求醫，近日他在IG公開抗病過程，呼籲大眾：「不要等到病發才求助」。有家庭醫生解釋，「生蛇」是水痘病毒引起，與濕疹生疹有明顯分別，更提醒50歲以上男士是高危族群！

許廷鏗腰間生蛇 會「痛到要停一停」

許廷鏗在IG影片中分享左手手術後的大片瘀青及腰間生蛇的紅疹照片。他憶述，某個晚上臨睡前，腰部突感陣陣「鬼祟」刺痛及「陰陰痛」，豈料他翌日早上發現紅點，因警覺性高立刻求醫。他解釋，由於手術後休息不足，免疫系統失守，紅疹迅速擴散。

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他形容生蛇的痛楚「無論做緊咩都會無啦啦好似比針拮一拮咁樣」，更指出「痛到要停一停」，嚴重影響生活與心情。但他慶幸發現得早，紅疹未有生在面部或眼睛，已是不幸中之大幸。經此一役，許廷鏗深刻體會到：單靠運動不足夠，必須配合充足休息才能真正維持免疫力。他以牙醫專業角度呼籲：「唔好等到牙痛先開始睇牙」，而生蛇也一樣，應及早求醫和預防。

生蛇/帶狀疱疹｜蛇纏一圈致命？與濕疹有何分別？

家庭醫學專科醫生莫家怡曾接受《星島頭條》訪問時指出，帶狀疱疹是由「水痘-帶狀疱疹病毒」再活化引起的皮膚病變，通常沿單側神經呈帶狀分布，極少環繞全身。坊間流傳「蛇腰纏一圈會致命」實屬誤解，但免疫力低下者（如化療病人、愛滋病患者）確需警惕嚴重併發症。

莫醫生表示，兩者雖然都會引起皮膚出疹，但在臨床表現上有明顯區別：

特徵 帶狀疱疹 濕疹
分布 沿身體單側、呈帶狀分布 全身多處，對稱性分布
痛感 刺痛、灼燒、神經痛 痕癢，嚴重時滲液和結痂
病程 紅斑→水疱→結痂，約2-4周癒合 反覆發作，乾燥、脫屑斑塊
其他症狀 輕微發燒、疲倦 常有過敏病史

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生蛇/帶狀疱疹｜黃金治療72小時 了解4大後遺症

皮疹出現後72小時是治療黃金期，及時使用抗病毒藥可抑制病毒、縮短病程、減輕疼痛，並降低神經痛後遺症風險。莫醫生提醒，若錯過黃金治療期，神經痛可能持續數月至數年，所謂「難斷尾」即指這種頑固疼痛。

4大併發症/後遺症

1. 帶狀疱疹後神經痛：最常見，約10-30%患者持續數月灼燒或刺痛，嚴重影響生活。

2. 眼部併發症：病毒侵犯三叉神經眼分支，可致角膜炎甚至永久視力損害。

3. Ramsay Hunt症候群：侵犯顏面神經，引致耳痛、面癱或聽力問題。

4. 留疤：水疱抓破後感染，可能留下疤痕。

生蛇/帶狀疱疹｜高危一族：50歲以上男士風險倍增

莫醫生引述數據指出，50歲以上男士是帶狀疱疹高風險群體，隨年齡增長，免疫力下降，每增加10歲，發病風險幾乎翻倍。慢性病患者如糖尿病（風險高2-3倍）、心血管疾病、腎功能不全或HIV感染者，因免疫功能受損更易發病。長期壓力、熬夜、吸煙、過量飲酒亦會削弱免疫力，增加激活潛伏病毒的機會。

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生蛇/帶狀疱疹｜新一代疫苗保護力逾9成

莫醫生強調，接種重組帶狀疱疹疫苗是現時最有效的預防方法，保護力高達90%以上，效果持續至少7年。美國疾控中心建議所有50歲以上成年人接種，不論是否曾患水痘或生蛇。即使曾接種舊式疫苗，也建議補種新一代疫苗。約5-10%接種者仍可能發病，但症狀較輕，併發症風險顯著降低。

疫苗常見副作用

  • 注射部位紅腫疼痛（約80%接種者）
  • 疲倦、肌肉痛、頭痛、輕度發熱（多為輕至中度，48小時內消退）

延伸閱讀：生蛇｜3人有1人會生蛇？與濕疹難分辨？拆解成因/症狀/迷思 推介1款茶紓緩止痕

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