不只冰冷與死亡！瑪麗醫院殮房主任親述拼合碎骨還原遺體 助家屬見最後一面：逝者我哋照顧 生者情緒協助最重要

不少人對殮房的印象往往只有冰冷與死亡，但瑪麗醫院殮房主任親述，曾耗盡心血拼合碎骨還原遺體，更破例通宵等候家屬見摯親最後一面。他更坦言：「逝者我哋照顧，生者情緒協助最重要。」

盡心拼合碎骨還原遺體 破例通宵留守等候家屬見最後一面

瑪麗通訊在Facebook專頁發布影片，瑪麗醫院殮房主任潘俊𠎀分享，殮房服務員最重要的職責，是協助病理科醫生進行解剖檢驗。坊間常誤以為解剖等同「剖屍」，但他澄清事實並非如此。這屬於一個好大的手術，需要開顱將腦部取出，以及剖開胸腔和腹腔取出器官。當病理科醫生到場檢查並抽取樣本後，便會將器官交還給殮房服務員，再將器官妥善放回遺體內。要非常清楚器官的位置，精準掌握落刀點，盡量避免破壞它們。他表示，整個過程最困難的部位是頸部，由於空間狹窄，取出舌頭尤為考驗。

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談到最深刻的個案，潘俊𠎀憶述一位舊同事不幸離世時，頭骨嚴重碎裂，連頭部形狀也改變。為了讓舊同事能體面地離開，他想盡辦法為其進行頭骨重塑：「佢所有嘅頭骨碎片，都花咗好多時間拼好，用膠水鞏固還原頭型。」除了這宗個案，他們團隊亦會盡力為其他逝者修復遺體，例如處理表面傷口，或在解剖後將遺體縫合還原，盡最大努力修復逝者外表的變化。

助父母釋懷喪子之痛：逝者我哋照顧 生者情緒協助最重要

面對家屬的特別請求，潘俊𠎀往往於心不忍。他分享，曾有身在外國的家屬致電表示航班延誤，無法在下午五時的下班時間前趕到，預計晚上十時才能抵達殮房。雖然殮房晚上一般沒有人當值，但潘俊𠎀與幾位同事商量後，決定破例通宵留守：「不如我哋收工食飯，十點再返嚟。其實我哋覺得好小事，但佢睇唔到佢家人最後一面係好大件事。」

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最令人動容的，是一對痛失愛兒的夫婦。潘俊𠎀憶述，某天傍晚殮房準備關門時，這對夫婦匆匆趕來探望離世的小孩，並帶來了許多玩具、鮮花和被子。潘俊𠎀見狀，便默默代為將物品放進小孩的遺體旁。他留意到這對父母每次來探望時都顯得非常焦急，於是主動對他們說：「你每一次睇完小朋友，你就話我知你聽日嚟唔嚟。你話嚟我就等你，你唔使咁急。」自此，這對夫婦不斷帶來新玩具和鮮花，潘俊𠎀每次都會妥善佈置好。

漸漸地，這對父母感受到殮房人員不僅僅是推遺體出來，而是在用心照顧他們的孩子。有一次，潘俊𠎀在門外等候時，聽見那位媽媽對著孩子遺體輕聲說：「你而家唔使辛苦了，你已經病完了，仲有哥哥每日照顧你，你唔使擔心，我哋會盡快接你出院。」那一刻，他深深感受到雙方建立的信任與關係。

從小在南區長大的潘俊𠎀，每次出入香港仔隧道看見墳場墓碑上的「他朝君體也相同」，都有極大感悟。他坦言，每個人最終都會走到這一步，大家都希望在最後一程能得到善待，所以「逝者我哋都係照顧好佢，而生者嘅所有情緒與協助反而最重要。」

資料來源：瑪麗通訊

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