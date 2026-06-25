5歲癌童珀榆完成首次免疫治療 獲資助解燃眉之急 港媽感激：小朋友精神有好轉！

早前《星島頭條》報道，5歲男童珀榆確診俗稱「兒童癌王」的神經母細胞瘤，媽媽為近百萬港元的免疫治療費用憂心不已。最新消息傳來：珀榆已獲機構資助免疫治療，資金問題圓滿解決！媽媽更透露，兒子剛完成第一次免疫治療，副作用比預期溫和，精神更迅速恢復，令她大感安慰。

資金問題獲解決 媽媽心情豁然開朗

珀榆媽媽接受訪問時，語氣比上次輕鬆不少：「小朋友已得到機構資助免疫治療，資金問題已經解開」，更表示「現在心情已經好好多」，她感謝社會各界的關心，未來會專注照顧兒子的健康。

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首次免疫治療順利 副作用輕微

珀榆數日前完成了第一次免疫治療，媽媽形容過程比想像中順利：「副作用包括肚痛、肚瀉、手腳麻痺同疲倦，但比我想像中細」。她大感安慰：「完成第一次免疫治療後，珀榆好快就回復返原來嘅精神——呢個就係家長最想見到嘅一面。」她期望隨着治療推進，兒子的狀況會越來越好。

回顧抗癌之路：從確診到正面迎戰

珀榆最初只是間歇性腳痛、流鼻血，也曾痛到動彈不得。媽媽多次帶他求醫，卻因他玩手機時精神不俗而被判斷「冇事」。數日後情況急轉直下，最終確診神經母細胞瘤——一種常見於5歲前兒童的惡性腫瘤。

醫生表示，珀榆需完成5次化療。政府標準治療存活率約五成，若加做免疫治療可提升至七成，但每針索價24萬港元，一般需注射3至4針，合共近百萬，政府未有資助。珀榆媽媽坦言，普通打工仔難以一下子拿出24萬。幸得學校、保良局及醫務社工協助，申請交通及藥物等資助，減輕負擔。

孩子願康復後去韓國旅行

珀榆上星期開始第2次化療，出院後仍需注射「升白針」提升免疫力。體重變輕，出現食慾不振、疲倦及脫髮。媽媽每日為他黏走掉落的頭髮，並安慰他康復後會再生。飲食方面必須「全熟」，所有食物經100度高溫煮熟，生冷食物及未經加熱的奶製品一概禁止。

儘管經歷種種痛楚，珀榆依然樂觀，喜歡看韓國「吃播」影片，盼望康復後去深圳吃串燒、去韓國旅行。媽媽承諾，待他康復便兌現承諾。

正面迎戰 每步都是小勝利

珀榆媽媽坦言，神經母細胞瘤極難早期確診，常至擴散才被發現。她呼籲家長，若孩子持續有流鼻血、發燒等症狀，必須加倍留意，不能單憑「精神不錯」便判斷無事。珀榆媽媽形容這一年半的治療是「打大佬」，但每次聽到「指數正常」都是一次小勝利。她期望兒子能早日康復，一家人實現去旅行的承諾。

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