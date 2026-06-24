北上注意｜廣東爆發手足口病疫情、深圳淪重災區 酒精搓手液對腸病毒71型無效？

愛北上的港人注意！深圳有家長在社交平台表示，有孩子就讀的班級因手足口病停課超過20天。根據廣東省疾病預防控制局最新公布，2026年5月全省通報手足口病佔27,849宗，當中深圳更淪為重災區。平日周末愛往返深圳的港人要留意啦！

手足口病｜廣東省5月通報近2.8萬宗 正值高峰期

有網友在小紅書分享：「廣東珠海幼兒園已停課20天」，更有老師現身指：「我教四年級，某班級裡面確實出現了大概3個還是4個手足口病」。有家長表示：「我娃就中招了，一個班級基本上都倒了」、「上周發現手足口請假一周了，但是要10-14天還要開復課證明才可以回校」。亦有家長提醒，即使已接種疫苗仍可能中招。

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據知，手足口病全年皆可發病，深圳發病高峰期為4至7月、9至11月；香港的高峰期一般為5月至7月、10月至12月，目前正值兩地的流行高峰期，須特別留意。如出現口腔、手、足等部位的皮疹或皰疹，以及發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀，須立即求醫。

手足口病｜傳播途徑與潛伏期 9成患者為5歲以下

手足口病是一種由腸病毒引起的急性傳染病，常見病原體包括柯薩奇病毒A16型及腸病毒71型（EV71）。其中EV71較易引致嚴重併發症，如病毒性腦膜炎、腦炎及類小兒麻痺症癱瘓，甚至死亡。

潛伏期 ：一般為3至6天

：一般為3至6天 主要症狀 ：發燒、食慾不振、喉嚨痛；發燒後1至2天，口腔會出現疼痛潰瘍（出現在舌頭、牙肉以及口腔的兩腮內側），手腳及臀部出現紅疹或水疱

：發燒、食慾不振、喉嚨痛；發燒後1至2天，口腔會出現疼痛潰瘍（出現在舌頭、牙肉以及口腔的兩腮內側），手腳及臀部出現紅疹或水疱 傳播途徑：接觸患者的鼻喉分泌物、唾液、穿破的水疱或糞便，或觸摸受污染物件

患者病發首星期最具傳染性，病毒可經糞便排放數星期，即使痊癒後仍可透過其他腸病毒再次感染。

本港衞生防護中心指，手足口病多發生於5歲以下兒童，3歲以下發病率最高。大部分患者病情輕微，7至10天內可自行痊癒。惟少數個案可能出現心肌炎、肺水腫、無菌性腦膜炎等嚴重併發症，甚至導致死亡。家長若發現兒童出現持續高燒、神情呆滯、抽搐或呼吸急促等情況，應立即求醫。

手足口病｜酒精對腸病毒71型無效？

國家衛健委指出，目前內地的手足口病疫苗主要用於預防EV71腸病毒感染所致的手足口病。6個月大至5歲的適齡兒童均可接種。但要留意，引發手足口病的腸病毒多達幾十種，並非由單一病毒引起。本港衞生防護中心指出，由於目前未有疫苗可有效預防手足口病，保持良好的個人及環境衛生最為關鍵：

勤洗手：注意酒精搓手液對部分腸病毒（如EV71）無效，必須用清水和梘液清潔。使用梘液和清水搓手至少20秒，尤其在接觸口鼻前、進食前後、如廁後及接觸水疱後。 常消毒：以1:99稀釋家用漂白水（1份漂白水加99份清水）清潔傢俬、玩具和共用物件，待15至30分鐘後用水清洗。 減少接觸：避免前往人多的地方，避免與患者親密接觸，不要共用個人物品。 感染後隔離休息：患童應避免上學或參加集體活動，直至所有水疱乾涸。如感染EV71，建議完全康復後多留家休息兩星期才回校。

資料來源：小紅書、衞生防護中心、國家衛健委

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