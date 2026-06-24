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銀屑病不是傳染病？元凶是免疫系統失調全身發炎 即學抗炎飲食/護理秘訣

醫生教室
更新時間：13:00 2026-06-24 HKT
發佈時間：13:00 2026-06-24 HKT

不少人一聽到「牛皮癬」（銀屑病），便退避三舍，誤以為是具傳染性的皮膚病。事實上，銀屑病是一種慢性自體免疫系統失調疾病，並不具傳染性。其核心病理在於發炎因子導致皮膚細胞更新周期異常加快，未完全脫落的角質細胞堆積，形成銀白色鱗屑斑塊。這不僅是皮膚問題，更屬全身性發炎疾病。在漫長的「抗炎」路上，除了配合藥物治療，日常的皮膚護理、飲食與生活方式調整，才是穩定病情及預防共病的關鍵。

修復受損皮膚屏障 必學3大護理

由於銀屑病患者的皮膚屏障功能受損，極易變得乾燥、龜裂並引起劇烈瘙癢。在日常護理上，應留意以下三大原則：

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1. 溫水沐浴與保濕

洗澡時應使用溫水，避免水溫過熱及使用含有香料或刺激性成分的清潔用品。沐浴後應立即塗抹成分溫和、無香料的潤膚露，以維持皮膚濕潤，減少因過度搔抓而引發「同形反應」（即皮膚受損處誘發新皮損）的風險。

2. 頭皮與指甲護理

若頭皮受影響，洗頭時應以指腹輕柔按摩，並依照醫生指示使用處方洗髮產品；指甲亦應定期修剪平整，保持清潔完整，防止不經意抓破皮膚，降低細菌感染風險。

3. 避免過度日曬：適度曬太陽

適度曬太陽對部分患者有益，但過度曝曬可導致皮膚灼傷並加劇發炎。外出時宜做好防曬措施，避免在烈日下曝曬。

吃對食物 擊退發炎誘因

銀屑病引發的全身性發炎，會增加心血管疾病與代謝共病的風險，建議在生活上採取以下「抗炎」策略：

均衡飲食：有助減輕身體整體發炎水平。患者日常可多選擇天然原型食物（如新鮮蔬果及肉類）、富含 Omega-3 脂肪酸的深海魚及地中海飲食模式；同時應避免加工食品和高糖飲料，以免誘發體內發炎蛋白釋放。

戒除煙酒：吸煙與飲酒會加重病情，降低治療效果，應積極戒除。

放鬆身心：心理壓力會刺激神經內分泌系統釋放發炎因子。建議患者透過恆常運動、靜觀練習或冥想來放鬆，預防病情因壓力惡化。

定期覆診驗血  勿亂試偏方

銀屑病是一場持久戰，患者需要養成定時覆診的習慣，並按醫生指示定期驗血。在藥物治療方面，千萬不要因症狀變化而自行加減藥物，或是誤信偏方。尤其外用類固醇使用不當，可能導致病情反彈，甚至惡化成危及生命的紅皮病型或膿皰型銀屑病。

總括而言，透過正確的皮膚護理、調整生活方式，以及遵從專業指引用藥覆診，銀屑病患者同樣能重拾良好生活質素。

撰文：香港都會大學護理及健康學院講師陳詠珊

延伸閱讀：皮膚炎｜男子皮膚潰爛20年原因不明 醫生教吃1類食物1周即好轉

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陳詠珊香港都會大學護理及健康學院講師簡介:

註冊護士，具備心臟科專科護理資格。擁有香港大學護理學學士及香港中文大學護理學碩士學位，並持有護理領導及醫療管理高等文憑。具豐富臨床經驗，專注於心臟護理及病人管理。現致力於護理教育及臨床人才培訓，積極參與學生指導及專業發展。

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