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世界盃2026｜伊藤洋輝眉毛成熱搜！日本中堅無懼白斑症 刻意保留特徵背後原因極感人！

醫生教室
更新時間：09:02 2026-06-26 HKT
發佈時間：09:02 2026-06-26 HKT

世界盃2026｜今屆2026年世界盃決賽周除了球技激戰，綠茵場上也寫下了不少有趣人物故事。當全世界的球迷開始在瘋狂搜尋日本國家隊後衛27歲伊藤洋輝的名字時，並非因為他射入了世界波，而是因為他右邊眉毛周圍有一塊明顯的白色斑塊。這讓電視機前的觀眾大惑不解，誤以為那是繃帶或是受傷留下疤痕，乍看之下甚至以為是貼了膠布。

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伊藤洋輝眉毛｜伊藤洋輝「白眉戰士」的由來

事實上，這位現效力德甲豪門拜仁慕尼黑的日本中堅患有「白斑症（Vitiligo）」，亦即曾影響一代天王巨星米高積遜（Michael Jackson）的同一種病症。這種疾病會令皮膚某些區域失去黑色素，進而轉化為白色。它不會導致身體功能殘疾，更不會影響伊藤洋輝的視力、行動力或球場表現，但在世界盃這個全球最大的體育舞台上，這道獨特的痕跡卻化作了比任何數據更有力量的防線。

小學時期求醫4次嫌麻煩放棄

談到自己的「招牌白眉」，伊藤洋輝坦言這並非後天受傷所致：「在我小學三年級的時候，身體開始出現一些白蝕症的症狀。起初我有去醫院求醫，醫生說透過治療是可以治癒的。但接受了一段時間的治療後，由於醫院離家比較遠，加上我覺得去醫院實在太麻煩，求醫了三、四次便決定放棄。」即使長大後成名，常被問到會否考慮徹底根治，他也抱著豁達的精神，認為「不治好也沒所謂」，這個特徵從未讓他感到難堪。相反，他更希望大眾能記得一個有著「白眉毛」的伊藤洋輝。

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刻意保留特徵 為同病孩童帶來夢想與勇氣

讓伊藤洋輝決定大方公開並擁抱這個病症的轉捩點，源於兩年前他回到家鄉用餐時的一場偶遇。當時他遇到一名同樣患有白斑症的男童，其情況比伊藤更嚴重，甚至有一大片頭髮都變成了白色。「家長告訴我，那孩子一直將我當成偶像般崇拜。這對我來說意義重大。」伊藤洋輝感性地表示，那次經歷讓他意識到，自己在場上的自信能夠激勵更多人，以生命影響生命：「如果我表現活躍，能讓患上同一個病的人更有精神，那我想成為給予他們夢想與勇氣的人。」在今屆世界盃對陣荷蘭及突尼西亞的賽事中，伊藤憑藉一貫的冷靜與果斷在後防線拼搏，許多日本球迷指出，看到他在最高舞台上展現自信，正是患有白蝕症的孩童最需要的強心針，讓他們相信病症絕不會決定人生能達到的上限。

9成屬非節段性白蝕 醫學界現行控制療法

醫學上，白蝕症（又稱白癜風）是一種與免疫系統相關的慢性疾病，臨床上並無性別差異。其病徵主要是皮膚出現異常的色素脫失狀況，原因是由於皮膚中產生色素的黑色素細胞功能喪失所致。醫生通常會將其分為「節段性」及「非節段性」白蝕症，其中後者最為常見，佔臨床總數約九成。

白蝕症3大常見症狀：

  • 斑塊狀皮膚失色： 初期通常會出現界線明確的橢圓形白斑，多見於手部、臉部及身體開口處（如生殖器周圍）。

  • 毛髮過早變白： 白斑區域的毛髮會過早變白或變灰，包括頭皮、睫毛、眉毛或鬍鬚（如伊藤洋輝的右眉）。

  • 黏膜組織褪色： 嚴重時，口腔和鼻腔內部的黏膜組織也有機會失去原本的顏色。

雖然白蝕症目前在醫學上無法完全根治，但現行的治療方案主要以控制症狀、阻止白斑擴散及改善外觀為目的，常見方法如下：

  • 外用藥物治療： 塗抹皮質類固醇霜以促進色素沉著，或使用他克莫司（Tacrolimus）及吡美莫司（Pimecrolimus）藥膏，對小面積的白斑尤為有效。

  • 光學療法（光療）： 透過窄頻紫外線（UVB）光療來刺激黑色素細胞沉著，或採用補骨脂素配合紫外線（PUVA）療法，以增強黑色素細胞的活躍度。

  • 外科手術及微整： 對於病情穩定的患者，可考慮進行植皮手術、水泡移植（將健康色素皮膚移植至患處），或透過醫學紋身技術，將色素植入脫色的皮膚中。

資料來源：綜合資料

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