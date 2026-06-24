9歲女童狂飲水！暴瘦7公斤誤當腸胃炎 驚揭患一型糖尿病 即睇8大徵兆

一提到糖尿病，許多人直覺以為是「食甜嘢太多」或「肥胖」所致，卻忽略了部分類型的糖尿病其實是由基因或自體免疫系統引發，其初期症狀極具隱蔽性。臨床上，不少兒童患者出現異常口渴、頻頻飲水、體重無故驟降等糖尿病隱形症狀時，家長往往誤以為只是天氣熱或腸胃不適，因而延誤醫治。早前便有一名9歲女童因出現上述病徵，短短兩個月內暴瘦7公斤，送院急救時血糖已飆升至驚人的 537mg/dL，更一度併發嚴重的酮酸中毒陷入命危，幸經醫療團隊全力搶救才撿回一命。

9歲女童異常口渴 暴瘦7公斤誤當腸胃炎

豐原醫院兒科主治醫師馬志豪分享病例，該名9歲女童在確診前兩週，身體已陸續發出不尋常的急性訊號，包括極度疲倦、呼吸急促以及異常口渴。當時女童每天狂飲水，體重卻在兩個月內暴瘦了7公斤，期間更伴隨腹痛與便秘。家人起初以為只是普通腸胃病，並未太過在意。直到女童的病情急轉直下，呼吸愈來愈急促，甚至喘到無法開口說話，家屬才驚覺事態嚴重，隨即將她送往急症室。經抽血檢查發現，女童的血糖值已高達 537mg/dL（正常空腹血糖應低於 100mg/dL），並引發嚴重的糖尿病酮酸中毒、急性脫水及肺部感染，一度需插管並使用呼吸機及強心藥物搶救。

【同場加映】糖尿病飲食｜吃燕麥血糖不降反飆升？營養師拆解4類市售燕麥 必學最佳食法助穩血糖

一型糖尿病非因嗜甜

醫生指出，這名女童罹患的是「第一型糖尿病（一型糖尿病）」，這屬於一種自體免疫疾病，患者發病與日常攝取多少糖分或甜食並無直接因果關係。一型糖尿病常見於兒童及青少年族群，發病主因通常與特定基因有關，並在環境刺激或病毒感染下誘發了自體免疫反應。此時，患者體內的免疫系統會失常，錯誤地攻擊並破壞胰臟中分泌胰島素的 $\beta$ 細胞，導致胰島素分泌嚴重不足或完全缺乏。由於血液中的葡萄糖無法被送入細胞轉化為能量，便會滯留在血管中引發高血糖。

目前該名女童經治療後已平安出院，但由於胰臟功能受損，後續仍需要長期接受胰島素注射治療，並定期規律監測血糖，以維持健康生活。(圖片取自：豐原醫院)

隱形症狀「三多一少」須即就醫

由於一型糖尿病的初期症狀如疲倦、腹痛等，極易與普通感冒或急性腸胃炎混淆，導致許多臨床個案在確診時，往往已經演變成糖尿病酮酸中毒等隨時致命的危急狀況。

醫生強烈提醒家長，當發現家中孩子出現「喝多、尿多、吃多，但體重反而減輕」這類經典的「三多一少」隱形症狀時，切勿掉以輕心，應盡快帶子女到醫院接受血糖檢查。目前該名女童經治療後已平安出院，但由於胰臟功能受損，後續仍需要長期接受胰島素注射治療，並定期規律監測血糖，以維持健康生活。

【同場加映】常吃全麥方包恐血糖飆升？醫生揭3大「健康食物」暗藏陷阱 學3大口訣助穩血糖

血糖多少屬超標？小心糖尿病8大初期徵兆

本港醫管局指，糖尿病是一種代謝失調的慢性疾病。當胰臟分泌的胰島素不足，或胰島素不能發揮功能時，血糖便會不正常地升高，導致糖尿病。其中，第2型糖尿病佔所有病例超過九成，主要與不良飲食習慣、肥胖及缺乏運動等因素有關。身體細胞對胰島素產生抗拒，無法有效吸收及利用葡萄糖，導致過多糖分積存在血液。

血糖過高可引致脂肪及蛋白質代謝紊亂，長遠更會引起多個身體系統及器官破壞，包括心血管、視網膜、神經、腎臟等。根據美國糖尿協會的提議，血糖異常及糖尿病的標準如下：

空腹血糖異常：空腹血糖介乎「≥5.6mmol/L」至「<7mmol/L」

血糖耐量異常：餐後2小時血糖介乎「≥7.8mmol/L」至「<11.1mmol/L」

空腹血糖異常及血糖耐量異常都屬於前期糖尿病

糖尿病：空腹血糖≥7mmol/L，或餐後2小時血糖>11.1mmol/L

糖尿病初期症狀：

部分患者在患病初期可能會出現以下徵狀：

經常口渴 小便頻密 感到飢餓 體重下降 容易疲倦 視力模糊 傷口不易癒合 皮膚痕癢，女性或會出現陰部發癢的情況

資料來源：豐原醫院、醫管局

延伸閱讀：專家票選15大降血糖食物 第1名擊敗洋蔥/秋葵 抗發炎增免疫力