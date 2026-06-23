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唔除鞋就入屋超污糟！直擊96%鞋底暗藏噁心細菌 專家教4大清潔貼士 門口常備消毒酒精都有用

醫生教室
更新時間：16:30 2026-06-23 HKT
發佈時間：16:30 2026-06-23 HKT

你相信自己天天穿出街的鞋子，竟然比家中的座廁還要污糟嗎？不少香港人習慣一進屋才在玄關脫鞋，甚至直接將外出的鞋子穿進客廳。不過，有胸腔暨重症專科醫生黃軒引用海外大學的權威研究報告，對大眾發出健康警告：我們日常穿著的鞋子表面，平均布滿了高達42萬隻病菌；尤以外出鞋的「鞋底」最為高危，高達96%都沾滿了可怕的「糞便細菌」。如果大家在日常生活中蹲下綁鞋帶、碰觸鞋子後不馬上洗手，這些噁心病菌就會秒速上身，被神不知鬼不覺地帶進屋內。

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96%鞋底隱藏「糞屎菌」

醫學專家黃軒發表文章《鞋子滿滿病菌，你都不知？》指出，由於我們天天穿著鞋子走遍大街小巷、公廁或公共交通工具，鞋子表面、鞋底以至鞋帶，在無形中早已沾滿各式各樣的病毒與細菌。其中直接接觸地面的「鞋底」，更是重災區。研究顯示，高達96%的鞋底都驗出「糞屎菌」——亦即臨床上常見且極易致病的大腸桿菌、克雷伯氏肺炎菌以及粘質沙雷氏菌。我們每日走在路上，到處都是肉眼完全看不到的糞便病菌。

綁鞋帶成為播毒陷阱

除了鞋底，最容易被大家忽略的防護盲點就是「鞋帶」。很多時候，鞋帶在走路時鬆脫，任由其在地面上拖行磨蹭，此時鞋帶就會像吸塵機一樣吸滿地面上的各式糞屎病菌。當我們蹲下重新綁緊鞋帶時，手指就會直接沾染到這些可怕的致病菌。如果綁完鞋帶後貪方便沒有立刻洗手，隨後又直接用手拿東西吃、揉眼睛或觸摸口鼻，這些糞屎病菌就會恰恰好被順手送入體內，導致「病從口入」。

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防菌進屋4大守則

想要徹底杜絕鞋底細菌污染家居，醫生建議市民應在日常生活中建立以下四個良好的衛生習慣，確保細菌病毒不會跟著進屋：

  • 屋外脫鞋與消毒： 回家開門後，切勿馬上踏進屋內。建議在門外先為鞋子進行簡單消毒再脫鞋。若環境不允許在屋外脫鞋，也必須在進門後，立刻將外出鞋放入鞋櫃，或固定放在一個「污染專區」，千萬不要穿著出入屋內其他地方。

  • 嚴格區分室內外鞋： 屋內應準備固定的室內拖鞋，將室內與室外鞋嚴格區分，盡量避免光著腳踏在客廳地板上，減少交叉感染的風險。

  • 定期清洗消毒鞋履： 對於帆布、人工皮革或其他織物製成的布鞋，可定期放入洗衣機以低溫清洗；至於皮鞋及工作鞋，則可用稀釋酒精進行表面擦拭與消毒。

  • 門口常備消毒酒精： 建議在家門口或玄關顯眼處，擺放一罐75%的消毒酒精。無論是穿鞋、脫鞋還是綁鞋帶後，都順手噴一噴清潔雙手。當然，碰觸鞋子後徹底用梘液洗手，才是最根本的防病之道。

資料來源：黃軒《鞋子滿滿病菌，你都不知？》

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