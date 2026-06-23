非本地培訓醫生丨日籍醫生駐威院8年救主動脈瘤病人 手繪圖像與病患溝通 助港醫掌握開放式主動脈手術技術

日籍醫生藤川拓也透過「非本地培訓醫生」途徑駐守威院8年，他不僅帶來了香港極需的開放式主動脈手術技術，更靠著親手繪畫的手術圖，讓配合廣東話翻譯務求令病人多一份安心。

放棄赴歐洲深造：來香港是為了幫助更多病人

據醫院管理局在Facebook發文分享，2015年，藤川醫生首次來港出席國際醫學會議，因而結識了現任新界東醫院聯網心胸外科組主任黃鴻亮教授（當時為醫院管理局顧問醫生），兩人一拍即合。當時藤川醫生原定前往比利時進行訓練交流，但由於黃教授的部門正渴求人手，遂誠邀他來港協助。藤川醫生最終於2017年以訪問學者身份加入中大醫學院，並於2018年透過非本地培訓醫生（NLTD）途徑正式加入醫管局。

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促使他改變人生軌跡的，是一份捨己為人的情操。藤川醫生坦言：「去歐洲，是為我自己；來香港，是為了支持我的朋友，幫助更多病人。」 這個信念，讓他展開了在香港近十年的行醫之旅。

填補本地技術空缺 成功救治逾90宗危急個案

黃鴻亮教授以「摯友」來形容藤川醫生，並指藤川醫生的父親為他命名為『拓也』，正是寓意探索與開拓：「藤川醫生在公在私的確人如其名，他為香港帶來難能可貴的醫療技術，幫助團隊開拓新發展。」

黃教授解釋，由於香港與日本的心胸外科訓練有所不同，而藤川醫生正好擅長開放式胸腹主動脈手術，完美填補了本地醫療技術的空缺。自他加入威院團隊後，已協助進行逾90宗同類手術，成功將大量患有主動脈瘤、主動脈撕裂的危急個案，化險為夷。

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靠親筆手繪圖與同事配合廣東話 務求令病人多一份安心

藤川醫生回想初來香港時，已經覺得香港的公營醫療系統非常完善。為了讓自己更快融入團隊，他總是主動花心思，經常手繪畫圖像。藤川醫生對於能在拯救病人生命之外，分享自己的經驗及技術以提升本地醫護的相關知識，感到很有意義。為了減少團隊對高難度手術的疑問，藤川醫生會在術前親手繪畫手術程序圖，讓參與的醫護同事同步了解細節。更重要的是，這些手繪圖成為了他跨越語言障礙、與病人溝通的最佳工具。藤川醫生表示，面對本地病人時，他會展示畫好的圖像，並由身邊的醫護同事以廣東話代為解說，務求令病人在術前多一份安心，這種勤勉認真的態度深受同事的尊重。

對於藤川醫生透過NLTD途徑加入，黃教授高度肯定其成效：「NLTD能將香港缺乏的專業技術引進來，令更多有需要的病人得到適切醫治，實屬一個很有效的渠道。藤川醫生的到來著實加大了我們的人手資源，他的友好性格亦提升了同事之間的士氣。」藤川醫生亦向有意來港發展的海外醫生大力寄語：「香港擁有優秀的公營醫療系統，為海外醫生提供一個很好的平台進行臨床實踐及研究，加上香港醫生多能以流利英語交流，同事之間的溝通非常順利。」他更坦言自己十分熱愛香港的生活，休假時最愛挑戰不同的行山徑。

資料來源：醫院管理局

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