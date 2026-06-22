Save Lily｜2個月大Danny發燒須「抽脊髓」父母趕赴醫院守候 附腦膜炎風險/症狀與預防

「Save Lily」事件中的「非常父母」曾先生及關小姐涉虐兒一事，獲不少港人關注，其次子Danny本月初起由社會福利署接管及照顧。Danny周日（21日）晚上因發燒及出現緊急情況，被送往東區醫院接受腰椎穿刺術（俗稱「抽脊髓」）。其父母曾先生及關小姐接獲通知後，立即趕赴醫院了解情況。曾先生表示，當晚約10時接獲通知指Danny出現緊急情況，需要進行脊椎手術，十分擔憂。寶寶「抽脊髓」原來是頗為常見的檢查？

「抽脊髓」腰椎穿刺術｜用於診斷腦膜炎

關小姐指，據了解Danny於當日下午約3時在收容所內被發現發燒，由職員送往律敦治醫院，其後轉送至東區醫院。曾先生透露，Danny此前曾到家庭醫生及明愛醫院求診，初步檢查未有異常，今次突然發燒及需要接受腰椎穿刺，令他們感到非常突然。兩人期望能直接從醫生口中了解情況，並探望兒子。

原來初生嬰幼兒（特別是3個月以下），若出現發燒、活力差或食慾不振、免疫系統尚未健全，極易併發腦膜炎。

【同場加映】英國爆腦膜炎疫情 2學生死亡 留意6大發病症狀 2類疫苗MenACWY/MenB可接種？

根據港怡醫院資料，腰椎穿刺術是利用細針穿過脊椎骨間的空隙，到達腰部脊髓附近，抽取少量腦脊髓液進行化驗。這項程序主要用於：

診斷中樞神經系統感染，例如腦膜炎、腦炎

懷疑顱內出血，如蜘蛛網膜下腔出血

測量顱內壓

排出過多腦脊髓液以緩解顱內壓

診斷影響大腦和脊髓的代謝疾病

根據醫管局資料，目前沒有任何抽血或影像檢查可以取代腰椎穿刺去確診腦膜炎，這也是診斷腦膜炎最安全、可靠的方法。由於腦膜炎可致命或導致嚴重後果，及早診斷及治療至關重要。抽取的腦脊髓液會送往實驗室進行生物化學檢測及顯微鏡檢查，數小時內可獲得初步結果，其餘細菌和病毒化驗則需進一步處理。

「抽脊髓」腰椎穿刺術｜程序與風險

進行腰椎穿刺時，醫護人員會安排幼童側臥，雙膝彎曲靠近腹部，頭部俯向胸前，呈蝦米姿勢。如有需要，醫生會給予鎮靜劑或局部麻醉。完成消毒後，醫生將穿刺針插入脊椎，收集腦脊髓液標本，然後移出針頭並蓋上無菌紗布。

常見風險：

約40%病人會出現短暫性頭痛和背部疼痛

較罕見但嚴重的併發症包括顱內壓突然變化、神經損傷、出血、腦脊液滲漏等

術後護理：

幼童需平臥6至12小時

完全清醒後方可恢復飲食

【同場加映】港女韓國旅遊吃醬油蟹後 患腸胃炎險入院！感染3大惡菌嚴重恐致腦膜炎喪命

腦膜炎感染｜症狀與預防

衞生署指出，腦膜炎雙球菌感染主要經飛沫或直接接觸呼吸道分泌物傳播，潛伏期為2至10天，一般為3至4天。

常見症狀：

流行性腦膜炎 ：發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬、嗜睡、嘔吐、畏光、紅疹

：發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬、嗜睡、嘔吐、畏光、紅疹 腦膜炎雙球菌血症：突發性發燒、劇烈頭痛、皮膚出現瘀斑、休克

嚴重情況可導致腦部損害、智力受影響、失聰，甚至致命。侵入性感染更可引致關節炎、心肌炎或肺炎。

預防措施：

接種疫苗：本港註冊的腦膜炎雙球菌疫苗包括MenACWY及MenB兩類，建議高風險人士諮詢醫生。 保持衛生：勤洗手，咳嗽或打噴嚏時掩口鼻。 避免擠迫：盡量避免到人多擠迫的地方。 遠離病患：避免與發燒或劇烈頭痛病人密切接觸。 留意病徵：若出現突發性發燒、劇烈頭痛、皮膚瘀斑、頸部僵硬等症狀，應立即求醫。

資料來源：港怡醫院、衞生署

延伸閱讀：常挖鼻孔可致命？1原因恐致腦膜炎/腦炎 擠暗瘡也高危！

---