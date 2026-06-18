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澳門男西藏自駕遊觸高壓電纜  黃金急救法則：勿徒手接觸傷者、切斷電源｜附CPR正確程序

醫生教室
更新時間：21:00 2026-06-18 HKT
發佈時間：21:00 2026-06-18 HKT

TVB《東張西望》昨晚（17日）報道，有澳門男子在西藏自駕遊期間，下車拍照時不慎觸碰路邊高壓電纜，遭強烈電擊致全身二度及三度燒傷，左耳切除，面臨截肢風險。高壓電意外往往在一瞬間發生，大家可如何在關鍵時刻救人救己？電燒傷的處理步驟與急救是甚麼呢？

西藏自駕遊觸高壓電纜 嚴重燒傷需切左耳

事發於林芝市前往拉薩途中，陳先生一行人在沙灘停車拍照，現場沒有圍欄或警示牌。不慎碰到高壓電纜時，電流從後頸及左耳進入，由雙腳流出，當場昏迷，幸得同行友人即時進行心肺復甦及人工呼吸，2分鐘後恢復意識。其胞姐指，弟弟鞋底沾水可能令電流迅速導出，加上即時急救，才奇蹟保住性命。惟傷勢嚴重，左耳已切除，後頸及雙腳需植皮，甚至面臨截肢風險。

 

陳先生表示，每次換藥及手術均痛苦不堪，夜晚難以入睡，無法接受突然成為殘障人士，尤其掛念家中孩子。他質疑，如此多遊客到訪的地方，竟有如此低矮且不易察覺的高壓電線，若遇家庭遊客，後果更不堪設想。

電燒傷：看不見的深層破壞

根據榮民總醫院資料，電燒傷是因高能電流通過身體後轉化為熱能，導致熱灼傷。除肉眼可見的皮膚損害外，電流經過的深層組織如神經、血管、肌肉及骨骼亦會受損，甚至影響心臟、腎臟等器官。症狀包括溫熱、刺痛、肌肉痙攣、心律不整、心跳停止、呼吸停止及腦部受損。

黃金急救法則：切斷電源/勿直接接觸

竹南救護義消分隊上海市第六人民醫院提醒，遇到觸電傷者，必須遵循以下步驟：

1. 確保自身安全

切勿馬上靠近，先檢查環境是否仍有危險。高壓電線可能落地，至少保持6米距離。

2. 切斷電源+用絕緣物移開電線

幫助傷者前，先關掉電源。若無法關閉，可利用不導電的乾燥物件（如木柄掃帚）將電線撥開，切勿直接接觸傷者或電線。

3. 遵循DRSABCD程序

  • Danger：確保環境安全
  • Response：檢查傷者反應
  • Send：求救
  • Airway：打開氣道
  • Breathing：檢查呼吸
  • CPR：若無呼吸心跳，立即施行心肺復甦術
  • Defibrillation：使用自動體外除顫器（如有）

4. 傷口處理

將燒傷處置於清涼自來水下沖洗20分鐘降溫，然後用不黏性灼傷紗布、保鮮膜或乾淨紗布覆蓋。

5. 尋求醫療援助

電擊可能引發心室顫動，必須盡快送院。在確認環境安全後，立即施行CPR，直至醫護人員到場。

【同場加映】心肺復甦CPR正確程序

CPR正確程序：

  • 心外壓加人工呼吸：30下按壓加2次人工呼吸
  • 按壓速度每分鐘100至120下
  • 深度最少要5cm
  • 如有AED機，要立刻使用

急救4大禁忌 預防勝於治療

掌握正確的急救知識，不僅能保護自己，更可能在危急關頭拯救他人性命，以下4個禁忌要留意：

  1. 動作要快，縮短觸電者帶電時間
  2. 不可用手、金屬或潮濕物品直接接觸傷者
  3. 脫離電源時力度要適當，避免傷及他人
  4. 進行CPR時不得輕易中斷，直至專業醫護人員接手

每位市民宜提高警覺，遠離高壓電危險：

  • 身體潮濕時，勿在浴室使用電器
  • 雷雨時避免在空曠處行走或樹下躲雨
  • 曬衣服或施工時，留意周邊高壓電線
  • 教育兒童遠離電源插座，避免咬電線

資料來源：TVB《東張西望》、榮民總醫院竹南救護義消分隊上海市第六人民醫院

延伸閱讀：渣馬跑手等AED機25分鐘不治 專家拆解操作迷思 籲把握黃金4分鐘救人

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