澳門男西藏自駕遊觸高壓電纜  黃金急救法則：勿徒手接觸傷者、切斷電源｜附CPR正確程序

TVB《東張西望》昨晚（17日）報道，有澳門男子在西藏自駕遊期間，下車拍照時不慎觸碰路邊高壓電纜，遭強烈電擊致全身二度及三度燒傷，左耳切除，面臨截肢風險。高壓電意外往往在一瞬間發生，大家可如何在關鍵時刻救人救己？電燒傷的處理步驟與急救是甚麼呢？

西藏自駕遊觸高壓電纜 嚴重燒傷需切左耳

事發於林芝市前往拉薩途中，陳先生一行人在沙灘停車拍照，現場沒有圍欄或警示牌。不慎碰到高壓電纜時，電流從後頸及左耳進入，由雙腳流出，當場昏迷，幸得同行友人即時進行心肺復甦及人工呼吸，2分鐘後恢復意識。其胞姐指，弟弟鞋底沾水可能令電流迅速導出，加上即時急救，才奇蹟保住性命。惟傷勢嚴重，左耳已切除，後頸及雙腳需植皮，甚至面臨截肢風險。

陳先生表示，每次換藥及手術均痛苦不堪，夜晚難以入睡，無法接受突然成為殘障人士，尤其掛念家中孩子。他質疑，如此多遊客到訪的地方，竟有如此低矮且不易察覺的高壓電線，若遇家庭遊客，後果更不堪設想。

電燒傷：看不見的深層破壞

根據榮民總醫院資料，電燒傷是因高能電流通過身體後轉化為熱能，導致熱灼傷。除肉眼可見的皮膚損害外，電流經過的深層組織如神經、血管、肌肉及骨骼亦會受損，甚至影響心臟、腎臟等器官。症狀包括溫熱、刺痛、肌肉痙攣、心律不整、心跳停止、呼吸停止及腦部受損。

黃金急救法則：切斷電源/勿直接接觸

竹南救護義消分隊及上海市第六人民醫院提醒，遇到觸電傷者，必須遵循以下步驟：

1. 確保自身安全

切勿馬上靠近，先檢查環境是否仍有危險。高壓電線可能落地，至少保持6米距離。

2. 切斷電源+用絕緣物移開電線

幫助傷者前，先關掉電源。若無法關閉，可利用不導電的乾燥物件（如木柄掃帚）將電線撥開，切勿直接接觸傷者或電線。

3. 遵循DRSABCD程序

Danger：確保環境安全

Response：檢查傷者反應

Send：求救

Airway：打開氣道

Breathing：檢查呼吸

CPR：若無呼吸心跳，立即施行心肺復甦術

Defibrillation：使用自動體外除顫器（如有）

4. 傷口處理

將燒傷處置於清涼自來水下沖洗20分鐘降溫，然後用不黏性灼傷紗布、保鮮膜或乾淨紗布覆蓋。

5. 尋求醫療援助

電擊可能引發心室顫動，必須盡快送院。在確認環境安全後，立即施行CPR，直至醫護人員到場。

【同場加映】心肺復甦CPR正確程序

CPR正確程序：

心外壓加人工呼吸：30下按壓加2次人工呼吸

按壓速度每分鐘100至120下

深度最少要5cm

如有AED機，要立刻使用

急救4大禁忌 預防勝於治療

掌握正確的急救知識，不僅能保護自己，更可能在危急關頭拯救他人性命，以下4個禁忌要留意：

動作要快，縮短觸電者帶電時間 不可用手、金屬或潮濕物品直接接觸傷者 脫離電源時力度要適當，避免傷及他人 進行CPR時不得輕易中斷，直至專業醫護人員接手

每位市民宜提高警覺，遠離高壓電危險：

身體潮濕時，勿在浴室使用電器

雷雨時避免在空曠處行走或樹下躲雨

曬衣服或施工時，留意周邊高壓電線

教育兒童遠離電源插座，避免咬電線

資料來源：TVB《東張西望》、榮民總醫院、竹南救護義消分隊、上海市第六人民醫院

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