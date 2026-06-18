澳門男西藏自駕遊觸高壓電纜 黃金急救法則：勿徒手接觸傷者、切斷電源｜附CPR正確程序
發佈時間：21:00 2026-06-18 HKT
TVB《東張西望》昨晚（17日）報道，有澳門男子在西藏自駕遊期間，下車拍照時不慎觸碰路邊高壓電纜，遭強烈電擊致全身二度及三度燒傷，左耳切除，面臨截肢風險。高壓電意外往往在一瞬間發生，大家可如何在關鍵時刻救人救己？電燒傷的處理步驟與急救是甚麼呢？
西藏自駕遊觸高壓電纜 嚴重燒傷需切左耳
事發於林芝市前往拉薩途中，陳先生一行人在沙灘停車拍照，現場沒有圍欄或警示牌。不慎碰到高壓電纜時，電流從後頸及左耳進入，由雙腳流出，當場昏迷，幸得同行友人即時進行心肺復甦及人工呼吸，2分鐘後恢復意識。其胞姐指，弟弟鞋底沾水可能令電流迅速導出，加上即時急救，才奇蹟保住性命。惟傷勢嚴重，左耳已切除，後頸及雙腳需植皮，甚至面臨截肢風險。
陳先生表示，每次換藥及手術均痛苦不堪，夜晚難以入睡，無法接受突然成為殘障人士，尤其掛念家中孩子。他質疑，如此多遊客到訪的地方，竟有如此低矮且不易察覺的高壓電線，若遇家庭遊客，後果更不堪設想。
電燒傷：看不見的深層破壞
根據榮民總醫院資料，電燒傷是因高能電流通過身體後轉化為熱能，導致熱灼傷。除肉眼可見的皮膚損害外，電流經過的深層組織如神經、血管、肌肉及骨骼亦會受損，甚至影響心臟、腎臟等器官。症狀包括溫熱、刺痛、肌肉痙攣、心律不整、心跳停止、呼吸停止及腦部受損。
黃金急救法則：切斷電源/勿直接接觸
竹南救護義消分隊及上海市第六人民醫院提醒，遇到觸電傷者，必須遵循以下步驟：
1. 確保自身安全
切勿馬上靠近，先檢查環境是否仍有危險。高壓電線可能落地，至少保持6米距離。
2. 切斷電源+用絕緣物移開電線
幫助傷者前，先關掉電源。若無法關閉，可利用不導電的乾燥物件（如木柄掃帚）將電線撥開，切勿直接接觸傷者或電線。
3. 遵循DRSABCD程序
- Danger：確保環境安全
- Response：檢查傷者反應
- Send：求救
- Airway：打開氣道
- Breathing：檢查呼吸
- CPR：若無呼吸心跳，立即施行心肺復甦術
- Defibrillation：使用自動體外除顫器（如有）
4. 傷口處理
將燒傷處置於清涼自來水下沖洗20分鐘降溫，然後用不黏性灼傷紗布、保鮮膜或乾淨紗布覆蓋。
5. 尋求醫療援助
電擊可能引發心室顫動，必須盡快送院。在確認環境安全後，立即施行CPR，直至醫護人員到場。
【同場加映】心肺復甦CPR正確程序
CPR正確程序：
- 心外壓加人工呼吸：30下按壓加2次人工呼吸
- 按壓速度每分鐘100至120下
- 深度最少要5cm
- 如有AED機，要立刻使用
急救4大禁忌 預防勝於治療
掌握正確的急救知識，不僅能保護自己，更可能在危急關頭拯救他人性命，以下4個禁忌要留意：
- 動作要快，縮短觸電者帶電時間
- 不可用手、金屬或潮濕物品直接接觸傷者
- 脫離電源時力度要適當，避免傷及他人
- 進行CPR時不得輕易中斷，直至專業醫護人員接手
每位市民宜提高警覺，遠離高壓電危險：
- 身體潮濕時，勿在浴室使用電器
- 雷雨時避免在空曠處行走或樹下躲雨
- 曬衣服或施工時，留意周邊高壓電線
- 教育兒童遠離電源插座，避免咬電線
資料來源：TVB《東張西望》、榮民總醫院、竹南救護義消分隊、上海市第六人民醫院
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