中大醫學院破解肝癌耐藥關鍵：巨噬細胞「餵養」癌細胞  動物實驗證聯合療法有效 料4至5成患者受惠

肝癌位列本港第3大癌症殺手，免疫療法雖為一線治療，惟高達8成患者最終出現耐藥性，治療失效。香港中文大學醫學院成功拆解當中機制，發現體內一種名為「TREM2+ LAM」的巨噬細胞，除清除凋亡細胞外，竟會將脂肪酸「回收」並運送予癌細胞，猶如「餵食」，同時改變癌細胞基因、導致耐藥。團隊估計未來可惠及4至5成肝癌病人。

巨噬細胞「餵養」癌細胞成關鍵

肝癌是本港常見惡性腫瘤之一，大部分患者確診時已屬晚期，無法接受手術切除。免疫檢查點抑制劑（ICB）是現時晚期肝癌的一線治療方案，但臨床數據顯示，高達八成的患者在治療一段時間後會出現耐藥性，令治療失效。肝癌細胞能適應免疫療法而產生耐藥性，具體機制始終未明。中大醫學院生物醫學學院鄭詩樂教授的團隊進一步發現，一種名為TREM2+ LAM的巨噬細胞扮演了關鍵角色。

（左起）中大醫學院生物醫學學院鄭詩樂教授；中大醫學院生物醫學學院博士後研究員梁之嫻博士；葉氏家族基金腫瘤學教授兼中大醫學院腫瘤學系陳林教授。

巨噬細胞素負責清除外來分子、細菌及已凋亡的細胞。然而，團隊發現，在肝癌患者的腫瘤內，TREM2+ LAM不僅執行「除廢」功能，更會將凋亡細胞釋出的脂肪酸「回收」，並透過囊泡運輸方式運送給癌細胞，猶如「餵食」癌細胞，提供養分；它同時會改變癌細胞的基因表達，從而增強腫瘤對免疫療法的耐藥性。

小鼠實驗證實聯合療法有效

團隊分析發現，多數接受PD-1抑制劑治療的肝癌患者，其腫瘤內的TREM2+ LAM數量會增加，而這種增加與患者治療後的存活率較差有明顯關聯。這意味著TREM2+ LAM不僅是耐藥性的關鍵推動者，更可作為預測治療效果的潛在生物標記。

團隊在小鼠實驗中，同時使用免疫藥物及抑制TREM2+ LAM的藥物，4星期後腫瘤明顯縮小，且未見明顯副作用，初步顯示此聯合免疫療法安全有效。

專家：精準治療是關鍵

團隊已就TREM2+ LAM的應用申請專利，目前正與藥廠商討籌備臨床研究，以證實抑制TREM2+ LAM的聯合免疫療法具有精準治療的效用及安全性，預料需時2至3年才有結果。

中大醫學院腫瘤學系教授陳林教授指出，是次成果令人鼓舞，相信針對TREM2+ LAM的聯用免疫治療，可為現時無法受惠於免疫治療的患者帶來曙光，估計可惠及最多4至5成的肝癌病人。此成果不但有望延長晚期肝癌患者壽命，將來更有機會擴展應用在其他同樣充斥TREM2+ LAM的癌症，讓更多人受惠。

鄭詩樂教授補充：「對肝癌而言，若能及早辨識哪些患者對免疫治療無效，哪些人可受惠，我們便能提供更具針對性的治療方案」，也可避免不必要的副作用和延誤。

陳林教授表示，團隊期望獲取更多數據，「希望能夠將晚期肝癌患者的存活率延長2至3成」。他指出，香港每年約有1,800宗肝癌新症，其中約一半患者無法接受手術切除，這群無法切除及局部治療的人士，正是免疫治療針劑的適用對象。

文：Irene

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