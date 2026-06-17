港男打第9針新冠疫苗 背後原因有洋蔥 附接種安排 BB小童成人打針時間

一名香港男子日前在網上分享接種第九劑新冠疫苗的記錄，隨即引來大批網民諷刺，有人將打針比喻為「吸毒」或「儲印花換禮物」。事主以幽默回應，並引用人工智能（AI）數據反駁「疫苗致癌」的質疑，強調「做人要科學」，沒有證據顯示新冠疫苗會致癌。事件再次引發大眾對新冠疫苗接種必要的討論。

第9針為保護家人 自費接種無怨言

事主解釋，家中有105歲長者，為保護家人，全家均按時接種疫苗，更指「我病咗要出去住酒店隔離」，今次更是自費接種。此言一出，輿論隨即逆轉，不少網民留言「加油」表示支持。

（Threads帖文截圖）

新冠肺炎症狀與長新冠風險

衞生防護中心早前提醒，新冠病毒已成為本港風土病，活躍程度會出現起伏，市民應按專家建議，根據個人風險和上一次接種疫苗的時間，適時接種初始劑次或加強劑，以減低重症和死亡風險。衞生署表示感染新冠肺炎的症狀，有部分與流感相似，症狀如下：

新冠肺炎特徵

常見病徵包括發燒、乾咳及感到疲乏

其他病徵包括喪失味覺或嗅覺、鼻塞、結膜炎、喉嚨痛、頭痛、肌肉或關節疼痛、皮疹、噁心或嘔吐、腹瀉、發冷或暈眩

最嚴重可出現呼吸困難、胸口痛或精神混亂、呼吸衰竭、急性呼吸困難綜合症（ARDS）、敗血症和敗血症性休克、血栓栓塞、多重器官衰竭等併發症

有些兒童和青少年會出現多系統炎症綜合症（MIS-C），導致多重器官衰竭和休克。

在傳播途徑及潛伏期方面，新冠病毒可以經呼吸道的飛沫、觸摸被病毒污染的表面或物件、短距離氣溶膠或空氣傳播，潛伏期的估計大多是1至14天。部分患者在康復後，仍可能出現「新冠肺炎長期綜合後遺症」（長新冠）。「長新冠」的常見症狀包括疲倦、氣促、認知功能障礙、頭痛、胸痛、關節疼等，可能會對日常生活帶來影響。

新冠疫苗接種安排 有效期至幾時？

政府「2019冠狀病毒病疫苗接種計劃」下提供的部分疫苗有效期即將屆滿，新一批疫苗預計於今年第四季陸續運抵本港，期間合資格人士將短暫無法免費接種，有需要者應及早預約。現時計劃提供的LP.8.1疫苗，其有效期分別為：

6個月大至11歲人士：疫苗接種服務提供至2026年7月10日

12歲或以上人士：疫苗接種服務提供至2026年9月5日

根據聯合科學委員會最新建議：

6個月至4歲幼兒（未曾感染） ：建議接種2劑初始劑次，間隔最少28天。為確保在疫苗有效期前完成接種，應於2026年6月12日或之前接種第一劑。

5歲或以上人士（不論曾否感染） 及 6個月至4歲曾感染幼兒：只需接種一劑即可完成初始劑次。

哪些人可免費接種新冠疫苗？

香港新冠疫苗接種計劃列明，所有6個月大或以上的合資格香港居民均可免費接種疫苗，只需透過政府網上預約平台預約在指定私家診所新冠疫苗接種站、指定衞生署或醫院管理局診所，即可免費接種。

合資格優先組別人士包括：

居於安老院舍的人士 65歲或以上居於社區的長者 50至64歲有長期病患的人士 6個月大或以上免疫力弱的人士 孕婦

除指定獲豁免組別外，一般不合資格，需考慮自費接種。他們不論過往已接種多少劑疫苗，於接種上一劑疫苗或感染新冠病毒（以較後者為準）最少6個月後，均應適時接種加強劑。

資料來源：Threads

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