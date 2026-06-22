5歲男童患兒童癌王 硬淨港媽剖白「預咗1年半打大佬」寄語家長勿輕視持續肚痛/流鼻血/發燒｜健康專訪

5歲男孩珀榆，被診斷患上俗稱「兒童癌王」神經母細胞瘤，普通孩子上學玩樂之際，珀榆要面對的卻是插喉、抽血、化療、疼痛等一個個的難關，瘦弱的身驅下藏著巨大力量。珀榆媽媽由最初的難以置信，到選擇正面迎戰：「預咗1年半打大佬」，並呼籲其他家長：「如果小朋友持續有流鼻血、發燒等症狀，真的要加倍留意，可能是身體發出的警號。」

反覆腳痛流鼻血 醫生誤以為精神無礙

媽媽憶述，兒子珀榆最初只是間歇性腳痛、流鼻血，也曾肚痛到動彈不得。媽媽帶他多次求醫，但醫生見他玩手機時精神不錯，便說「冇嘢啦，返屋企啦」，也未能成功找出病因。幾日後，珀榆的情況急轉直下，腎上腺發現陰影，脊椎及頸部疼痛，最終確診「神經母細胞瘤」，一種常見於5歲前兒童的惡性腫瘤，醫學界稱為「兒童癌王」。

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免疫治療每針24萬 政府未有資助

醫生告訴珀榆媽媽，珀榆需要完成5次化療，政府提供的標準治療方案只有約5成存活率；若能加做免疫治療，則可提升至7成。但免疫治療針每針索價24萬港元，平均需要注射3至4針，即合共近百萬港元，且政府未有資助。

「一個普通打工仔，一下子要拎24萬出嚟，真係好難。」珀榆媽媽坦言，幸好兒子的學校、保良局及醫務社工紛紛伸出援手，協助申請各種資助，包括交通津貼（如往返醫院的的士費用）、部分藥物開支等。她感激地說：「有人幫手，就覺得安心好多。」

孩子心願：康復後去韓國旅行

為了方便照顧，珀榆媽媽帶着兒子與婆婆同住將軍澳，爸爸則與奶奶同住，珀榆與10歲的姐姐亦分開生活。爸爸是家庭經濟支柱，珀榆媽媽則全天候照顧兒子的日常生活。「雖然好辛苦，但我哋都係正面面對，覺得一年半嘅治療，打大佬啫，打完就冇事。」她期望免疫治療可以順利完成，進一步提高兒子的存活率。

儘管經歷針藥、抽血、胸口插「喉仔」等痛楚，珀榆依然保持樂觀，他熱愛美食，閒時喜歡看韓國「吃播」YouTube影片：「我好返之後要去深圳食串燒、去韓國旅行。」珀榆媽媽承諾：「好，我哋儲錢，好返就買機票去韓國玩。」

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化療副作用多 飲食極嚴格

珀榆目前剛開始第2次化療，每次住院約3至4日，出院後仍需定期返回醫院注射「升白針」（提升白血球數目），以增強免疫力。而化療後亦要注意身體狀況，「小朋友一發燒就好大件事，因為免疫力低，隨時有生命危險。」珀榆媽媽描述：「珀榆體重由18磅跌至15磅」化療亦導致孩子食慾不振、疲倦，開始出現脫髮。但母子倆樂觀面對，珀榆媽媽每日用膠紙黏走掉落的頭髮，並安慰孩子：「醫好之後就會再生返。」

飲食方面需嚴格遵守「全熟食」原則，所有食物必須經100度高溫煮熟，生冷食物如雪糕、未經徹底加熱的奶製品一律禁止，水果如香蕉、蘋果要煮熟才能進食。媽媽說：「一丁點細菌都唔可以，因為唔知邊樣嘢會影響到佢嘅身體。」

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港媽自責 籲留意孩子持續症狀

「有時候小朋友發燒，我會覺得可能係身體差，但其實可能係一個警號。」但珀榆媽媽也明白，神經母細胞瘤極難早期確診，很多時候要到擴散了才檢查出來。「我成日覺得，如果當時醫生唔係因為見到佢玩手機就話佢冇事，可能可以早啲發現。」

她呼籲其他家長：若孩子有持續的症狀，例如流鼻血、發燒，真的要更加留意。「小朋友嘅嘢唔可以靠『覺得佢精神』就斷定冇事。」

無懼「打大佬」願戰勝癌魔

訪問尾聲，記者聽到珀榆媽媽的聲音雖然疲憊，卻充滿力量：「我哋預咗呢一年半都係度打大佬，但每次聽到醫生話『今日指數OK，可以返屋企』，就已經係一個小勝利。」她感謝所有幫助過他們的人，並期望將來兒子康復後，可以一家人去韓國玩，兌現承諾。願這個5歲的小戰士可以早日戰勝癌魔，健康快樂！

文：Irene

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