陳敏兒離世終年65歲 去年公開患慢性病、為健康戒糖 生前辦「告別會」感謝摯親

前TVB當家花旦及資深藝人陳敏兒，於2026年6月12日上午在威爾斯親王醫院離世，終年65歲。其兒子廖文哲、廖文信透過社交平台發布訃告，表示母親在家人陪伴下回歸天父懷中，並遵照她生前意願，安息禮將以私人形式低調舉行，僅限親友參與，不對公眾開放。

兒子訃告：母親安詳辭世 感謝醫護照顧

廖文哲、廖文信今日（12日）在母親陳敏兒的個人Facebook專頁公布訃告：

「我們敬愛的母親陳敏兒女士，於2026年6月12日上午，在家人悉心陪伴下於威爾斯親王醫院因病安詳辭世，回歸天父懷中。我們衷心感謝醫護人員對母親的悉心照顧，家人雖有萬分不捨，但深知此刻母親已經在天家安息。感謝各界朋友對母親的懷念和關心。遵照敏兒生前意願，安息禮將以私人形式低調舉行，僅限親友及家屬參與，不對公眾開放，敬盼見諒。」

近年飽受慢性病困擾 曾辦「生前告別會」

陳敏兒近年健康狀況反覆，去年宣布啟動名為「好好生活」的YouTube頻道，作為送給自己的生日禮物。在個人頻道中，她解釋自己是一位慢性病患者，近兩年身體狀況越來越不理想，既然無法預知未來，不如把握當下，趁有機會好好道謝和道別，減少分離的遺憾。

她在65歲生日當天透露，自己因身體出現嚴重問題，去年7月緊急入住中文大學醫院接受大手術，更分享：「我一向不喜歡慶祝生日，但去年生日我舉辦了一個聚會，邀請了生命中的貴人和疼愛我的人。其實這不是生日會，而是『生前告別會』。」

她在個人社交平台寫道：「最近遇見我的朋友，都會說『你瘦了』，是的，身體的確出了些狀況。現在康復中，一切都會好起來……並且，我相信會越來越好。」

戒甜改變生活 感受家人愛護

陳敏兒曾在社交平台分享，自己過往嗜甜如命，曾一個中秋節獨吞兩盒月餅。但為了健康，她毅然戒掉糖分，徹底改變生活與飲食習慣。去年中秋節，她完全不碰月餅，兩個兒子察覺到媽媽的決心，特別訂製了一個無糖生酮蛋糕送給她，令她深感窩心。她寫道：「只要有愛，哪怕有病，都可以感到幸福。幸福，是我們選擇的心態。」

手術前與兒子盡訴心中情

陳敏兒透露，去年入院接受一場大手術前，她與兩個兒子盡訴心中情，彼此都不想留下任何遺憾。她更進行了一個祈禱：「我不是求自己不死，而是用一個開放的心，接納一個開放的結局。如果離世，我是OK的；如果繼續活下去，我也覺得很好。我相信一切有最好的安排，所以內心非常平安。」

本港有220萬慢性病患 多患高血壓及糖尿病

在2020/21年度，本港患有慢性疾病的人口所佔的比例為31%（約220萬)，其中65歲及以上的人口佔47%。更令人擔憂的是，仍有相當數目的慢性疾病患者未獲診斷和治療，實質患者人數可能多達已確診人數的兩倍。以下是6項長者常見長期病患，最普遍慢性疾病為高血壓及糖尿病：

高血壓 糖尿病 中風 心血管疾病 認知障礙症 骨質疏鬆

全港糖尿病患者逾70萬 初期有何症狀？

據本港醫管局的數據顯示，本港約有70萬名糖尿病患者，佔總人口約10%，即每10名港人便有1人是糖尿病患者。糖尿病更有年輕化趨勢，年齡35歲以下人士有2%發病。根據世界衞生組織的準則，如空腹血糖大過或等於7 mmol/L，或餐後2小時血糖高於11.1 mmol/L的人士，則可判斷為患上「糖尿病」。空腹的定義為禁食8小時以上。當中，糖尿病主要可分兩大類型，並會出現以下常見症狀：

第1型糖尿病（胰島素依賴型）

病因：胰臟內製造胰島素的細胞遭受破壞，不能製造胰島素。

原因：與遺傳、自身免疫系統出現毛病或環境因素有關。

第2型糖尿病（非胰島素依賴型）

病因：最常見的類型，體內的胰島素分泌正常或相對些微減少，但胰島素不能發揮功能，病因是身體對胰島素產生抗拒性。

原因：與遺傳、不良飲食習慣、體形肥胖或缺乏運動有關。

糖尿病者初期常見徵狀

經常口渴

小便頻密

感到飢餓

體重下降

容易疲倦

視力模糊

傷口不易癒合

皮膚痕癢，女性或會出現陰部發癢的情況

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