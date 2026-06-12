全城關注HPV！醫生揭單一性伴侶也可感染 女教練11個月由陰轉陽 坦言「HPV與私生活是否混亂無關」

近日「播毒渣男」事件引發全城對HPV病毒的關注，但公眾對HPV仍存有不少偏見與誤解，例如「只有生活濫交才會感染」等。事實上，HPV極為普遍，據統計，高達80%曾有性生活的人士一生中至少感染一次。香港中文大學醫學院家庭醫學專科陳婉晴醫生指出，超過9成感染者毫無病徵，潛伏期可長達10至20年。

HPV無分男女 單一性伴侶也有機會感染

HPV主要經皮膚或黏膜直接接觸傳播，目前已知超過150種基因型，分為「高危型」及「低危型」。高危型HPV 16及18型是引致子宮頸癌、肛門癌、口咽癌等癌症的主因，高達90%的子宮頸癌及90%的肛門癌與之相關。低危型則可引致性病濕疣（椰菜花）。

近日「播毒渣男」事件引發全城對HPV病毒的關注，但公眾對HPV仍存有不少偏見與誤解，例如「只有生活濫交才會感染」等，事實上高達80%曾有性生活的人士一生中至少感染一次。

香港中文大學醫學院家庭醫學專科陳婉晴醫生指出，超過9成感染者毫無病徵，潛伏期可長達10至20年。

健身教練Ruby生活健康，但在一次常規年度體檢中，短短11個月內由「HPV陰性」轉為「陽性」。

香港中文大學生物醫學學院客座副教授招彥燾博士澄清，傳統子宮頸抹片檢查（柏氏抹片）只能偵測細胞有否異常病變。

陳醫生強調，只要有性生活，即使只有單一性伴侶，甚至初次性行為，亦有機會透過皮膚接觸感染。加上，HPV傳播性極高，單一性伴侶同樣有感染風險，加上安全套無法覆蓋陰囊、大腿內側等皮膚接觸部位，無法100%阻隔HPV。伴侶檢測陰性亦未必等於安全，因為常見檢測只針對高風險型別，未必涵蓋低危型；不同採樣部位（如子宮頸、口腔、肛門）結果各異，且病毒量低時可能未能檢出。

真實個案：女教練11個月由陰轉陽

健身教練Ruby生活健康、飲食定時、運動充足，但在一次常規年度體檢中，短短11個月內由「HPV陰性」轉為「陽性」。她坦言：「大眾總覺得生活不檢點才會染病，但我用自身經歷證明，HPV無處不在，與私生活是否混亂無關。」其實大多數人在感染後，只要保持良好的生活作息，病毒完全有機會被自身的免疫系統清除。

她與伴侶坦誠溝通、積極跟進，最終成功康復。「正因為我養成定期篩查習慣，才能在毫無症狀下及早截擊病毒。」Ruby呼籲：「不論男女，都應放下尷尬，將HPV篩查視為常規體檢。」

【同場加映】男女都會感染HPV病毒 1類人風險達8成 醫生解構高危因素/預防方法/疫苗選擇

HPV尿液測試 男女適用

香港中文大學生物醫學學院客座副教授招彥燾博士澄清，傳統子宮頸抹片檢查（柏氏抹片）只能偵測細胞有否異常病變，而HPV檢測是直接找出病毒源頭，靈敏度更高。

隨着基因科技突破，最新的非侵入性尿液檢測透過專利DNA濃縮技術，可達至99%以上準確度，能檢測14種HPV病毒類型，無痛、無創、免卻尷尬，男女適用，大幅提升篩查意願。招博士提醒，市面上部分「HPV快測」產品未註明準確度或只能顯示強弱陽性，消費者應選擇具臨床驗證、信譽良好的品牌。

接種疫苗＋定期篩查

世界衛生組織（WHO）已訂下2030年消除子宮頸癌目標，包括90%女孩15歲前接種疫苗、70%婦女接受高效篩查、90%確診者獲得治療。除了接種HPV疫苗及進行安全性行為，有性接觸的人士應定期進行子宮頸抹片或HPV DNA檢測。一旦結果呈陽性，無需恐慌，應盡快求醫，守護自己及伴侶。

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