深圳女周身痕、皮膚變黃 揭患「小癌王」膽管巨型腫瘤逾10cm 附膽管癌5大警號

現代人少不了加班、捱夜、食外賣；原來這些不良習慣分分鐘是催命符！深圳一名女子因全身皮膚劇烈痕癢、發黃求醫，不幸確診「地獄級」高危「小癌王」——膽管癌，更切出逾10cm的「巨型腫瘤」，相當驚人！「癌王」胰臟癌就聽得多，到底「小癌王」是甚麼？

膽管癌｜深圳女全身痕癢難忍 患逾10cm的「巨型腫瘤」

內媒報道，深圳一位科技公司工作的謝女士，因長期加班、熬夜、飲食不定時，以高油高鹽的外賣為主。某天她突然發現右上腹隱痛，隨後眼白及皮膚明顯變黃，尤如開了「暖黃濾鏡」，加上全身奇癢難耐，整晚睡不著，謝女士形容「恨不得想用鋼絲球搓自己」，最終前往深圳大學總醫院求診，確診為Ⅳ型肝門部膽管癌。

謝女士患上Ⅳ型肝門部膽管癌，屬於膽管癌中最兇險的一種。腫瘤如樹根纏繞肝管交界，手術風險極高。經多專科團隊會診，醫生利用3D腹腔鏡進行9小時手術，成功切除逾10cm的「巨型腫瘤」並重建膽管。謝女士術後恢復良好，已順利出院。

這個案例提醒大家，看似普通的皮膚痕癢，可能是身體發出的重要警號。

膽管癌｜被忽略的「小癌王」

在眾多癌症中，胰臟癌常被稱為「癌王」，而膽管癌屬罕見惡性腫瘤，又有「小癌王」之稱。膽管癌發生在膽管上皮細胞，分為肝內、肝門部及遠端三類。因其發病隱匿、早期臨床症狀不明顯，患者確診時病程多屬中晚期，整體預後較差；港大醫學院資料顯示，即使接受正規醫學治療膽管癌，5年存活率仍低於5%。

膽管癌｜5大身體警號勿輕視

膽管癌早期症狀不明顯，但腫瘤進展時會出現以下徵兆：

黃疸：皮膚、眼白變黃，尿色深如濃茶，大便變淺色。 持續右上腹隱痛：隱痛或脹痛，易誤以為胃病。 頑固皮膚痕癢：膽汁淤積刺激神經，普通止癢藥無效。 消化不良：厭油膩、腹脹、噁心，因膽汁排出受阻。 體重驟降：期內無故消瘦、疲倦、食慾不振。

若出現上述症狀，尤其同時多項出現並持續加重，應盡快求醫，及進行肝功能和影像檢查。

膽管癌｜誰是高危族群？

雖然病因尚未完全明確，但以下因素會顯著增加風險：

膽管慢性發炎或結石

原發性硬化性膽管炎

先天性膽管囊性擴張

肝吸蟲感染（常見於進食未煮熟淡水魚）

長期接觸化學致癌物、乙肝/丙肝、肝硬化、糖尿病、吸煙酗酒

膽管癌｜如何預防？

預防膽管癌，可以從生活細節入手：

積極治療膽管結石、膽管炎等基礎疾病，定期追蹤。 飲食衛生：不吃生淡水魚蝦，減少醃製及發霉食物。 健康生活：戒煙限酒，規律作息，適量運動。 定期體檢：高風險人士每年做超聲波及肝功能檢查，早發現早介入。

資料來源：羊城晚報、港大醫學院

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