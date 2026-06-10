長期食止痛藥竟越食越痛？醫生揭曾遇病人「一日食20粒」附藥物過度使用風險

香港生活節奏急促，不少打工仔因沉重的工作壓力而經常出現頭痛問題。許多人習慣頭痛時便自行服用坊間的止痛藥，卻往往分不清自己到底是普通頭痛還是嚴重的偏頭痛。HOY 資訊節目《健康關注組》特別邀請了腦神經科專科方嘉揚醫生，以及註冊營養師葉俊言（Vin），與大眾一同深入關注「偏頭痛」這個都市人常見的健康問題。

方嘉揚醫生指出，其實香港的偏頭痛發病率與全球各地相若，大約有12.5%的人受到偏頭痛困擾。其中，這種痛楚主要集中在15至45歲的女性身上，女性患者的比例更明顯高於男性，男女比例大約達到3至4比1。

荷爾蒙波動成女性偏頭痛元兇 經期前後易觸發雙重痛楚

方嘉揚醫生解釋，女性偏頭痛比例顯著偏高，最明顯的原因與女性的月經週期及週期性荷爾蒙失調有關。因此，許多女性患者在經期期間，不單要忍受經痛，同時還會出現劇烈的偏頭痛；部分患者甚至只會在經期來臨之際，才會觸發偏頭痛症狀。

針對過去令不少病人束手無策的偏頭痛，方醫生透露，現時醫學界已推出比較新型的藥物。這類新藥與「CGRP（降鈣素基因相關肽）」有關，備有口服藥和針劑兩種形式，能有效阻止 CGRP 的傳導，進而達到預防偏頭痛及減低頭痛嚴重性的效果。這項醫學突破，為過去無法有效醫治的長期患者帶來了將情況控制良好的新希望。

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止痛藥食太頻密恐誘發反彈性頭痛 每月服藥逾10天屬高危

不少港人遇到頭痛就會過度依賴止痛藥，方醫生提醒，若經常服用止痛藥，例如一個月內有超過 10 天以上都需要服藥，除了未必能完全止痛外，更可能引發一種名為「過度藥物使用頭痛」（反彈性頭痛）的併發症。

這類併發症會導致藥物的效力逐漸減低，患者因而需要越吃越多。最終會演變成只要有一天停藥，隨之而來的頭痛將會比過往的症狀更加嚴重。方醫生強調，這類患者是最需要透過預防性治療來控制頭痛病情的族群。

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盲目加量嚴重可致器官衰竭 日食逾20粒撲熱息痛有危險

除了引發反彈性頭痛，盲目增加止痛藥的分量更會對身體器官造成不可逆轉的傷害。醫生指出，必須視乎患者服用哪一種止痛藥而定。如果服用的是具消炎成分的止痛藥，長期及大量服用會嚴重傷胃和傷腎，有機會引起胃炎或腎衰竭。

至於坊間最容易隨處買到的「撲熱息痛」（Paracetamol），如果服用數量過多亦有致命風險。方醫生發出嚴厲警告，若市民在一天之內服用了超過10粒甚至20粒撲熱息痛，將有機會引發急性肝衰竭。在嚴重情況下，患者可能會陷入昏迷，甚至面臨生命危險。方醫生亦透露曾揭曾遇有病人「一日食20粒」的情況，因此若頭痛持續，應及早求醫尋求正本清源的治療方案。

資料來源： HOY《 健康關注組 》