極端酷熱｜吹冷氣不當險喪命 42歲上班族冷氣吹後頸瞓 半身麻痺患腦中風

正值極端酷熱天氣，家家戶戶都少不了吹冷氣睡覺，但吹冷氣原來也有禁忌？2名浙江男子因不當使用冷氣，導致分別出現腦梗塞及腦出血，被緊急送院。醫生提醒，冷風切勿直接對着後頸吹，尤其是高血壓或血管狀況欠佳的人士。

42歲上班族午睡後半邊手腳失知覺

內媒報道，42歲的張先生患有輕微高血壓，習慣午休時將冷氣出風口對着後頸吹。數日後他感到頸部僵硬、頭暈乏力，某天午睡醒來突然半邊手腳麻木無力，說話不清，確診為急性腦梗塞。浙江省中西醫結合醫院腦病中心副主任醫生魏雨雨指，濕熱天氣加上冷風直吹，令血液黏稠度上升，誘發腦血管阻塞。

為甚麼後頸不能直吹冷風？

後頸部是大腦供血的重要通道，內有頸動脈和椎動脈。冷風直吹會令血管急劇收縮，血流阻力增加，血壓飆升。對高血壓患者而言，可能引致腦出血；亦可能誘發血管痙攣，增加血栓風險，導致腦梗塞。此外，頸部肌肉受冷僵硬，也會壓迫椎動脈，減少腦部供血。

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65歲伯伯凌晨頭痛嘔吐 揭爆血管

另一個案指，65歲的張伯有高血壓史，服藥不規律。他睡覺時讓冷氣直吹床頭，後腦和頸部受冷。凌晨時分突然劇烈頭痛、嘔吐，身體無法動彈，證實腦出血。主治醫生陳懷解釋，血壓控制不佳，冷風刺激令血管收縮、血壓急升，導致脆弱的腦血管破裂。

5招安全歎冷氣

1. 避免直吹：冷氣出風口不要對着後頸或床頭。可安裝擋風板，辦公室座位如位於出風口下，應穿薄外套或圍巾保護頸部。

2. 溫度適中：設定在26℃至28℃，室內外溫差不超過8℃。

3. 睡前轉模式：入睡前可改用除濕模式，保持涼快而不過冷。

4. 出汗後勿即吹：滿身大汗時，應先擦乾、休息10分鐘再開冷氣。

5. 補充足夠水分：每日飲水1500至2000毫升，避免凍飲，有助降低血液黏稠度。

資料來源：新浪

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