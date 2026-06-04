點解鼻哥窿要有兩個？網民奇想引爆笑留言 耳鼻喉科醫生認真拆解2大核心功能

社交平台 Threads 上總會湧現一些天馬行空的有趣討論，激發網民無限思維。近日有網民發問：「為甚麼我們不能有一個大洞，而是要有兩個洞？這樣不是讓鼻子呼吸更容易嗎？」這個有趣的問題源自外國Post，經網民翻譯並轉載至 Threads 後，隨即引發大批網民爆笑留言，紛紛戲稱「這樣鼻屎會更好清理」、「分散風險，塞了一邊還有另外一邊」、「上帝怕人類會亂放東西進去」。更有網民笑指這是「容錯率」的表現：「一邊塞了還有一邊可以用。加上耶穌早就看透部分人，如果只有一個洞，那人類會做出很匪夷所思的事情。」

耳鼻喉科醫生專業拆解：鼻孔必須有2個的原因

雖然網民的回應充滿惡搞，但這道題目亦引來了耳鼻喉頭頸外科醫生張家豪的注意。他專業回覆，為大眾解開人體構造的奇妙之處。

一、調節呼吸的「鼻週期」

張醫生指出，人類主要是依靠單邊鼻孔交替呼吸的。當我們吸入冷空氣時，鼻黏膜的血管會擴張並膨脹，以達到加溫和加濕空氣的效果，但這亦會導致該側的鼻腔變窄。此時，原本處於休息狀態的另一側鼻孔就會接替工作，兩者大約每 3 至 4 小時輪流轉換一次。這項「鼻週期（Nasal cycle）」機制，能讓左右兩邊的鼻腔黏膜輪流休息與收縮，避免單一鼻孔因 24 小時連續工作而「故障」停擺。

二、提升嗅覺的敏銳度

負責感知氣味的嗅覺細胞，其實位於鼻腔頂部的深處，而日常呼吸的空氣大部分只在鼻腔下方流動。正因為有「鼻中隔」將鼻腔完美分成左右兩個空間，當人類大力吸氣時，外鼻軟骨會向鼻中隔拉近並使鼻孔變窄，這項構造能有效加快空氣的流速並增加壓力，將空氣更順暢地送往鼻腔上層。這項生存機制能讓人們更敏銳地聞到微弱的氣味，在遠古進化史上，具有提早掌控危機的關鍵作用。

進階網民追問：夾腋下能通鼻塞的醫學原理

看到醫生的認真回覆後，隨即有網民進一步追問：「那如果鼻塞了，我要如何更換呼吸用的鼻孔呢？」張家豪醫生再度大方分享了一個都市傳聞的醫學真相。

三、腋下受壓刺激自主神經

針對坊間盛傳「夾腋下能通鼻塞」的說法，張醫生證實這確實涉及到人體的自主神經系統（Autonomic Nervous System）。當單側腋下的皮膚感受到壓迫時，會刺激該處的感覺神經，並引起「對側」交感神經的興奮（醫學上稱為 Cutaneo-nasal reflex / Axillary pressure reflex）。

四、血管收縮令鼻腔消腫通暢

日常生活中的鼻塞，主因通常是鼻腔內的下鼻甲微血管充血腫脹，導致呼吸道變窄。當腋下受壓引發交感神經興奮時，會促使血管收縮。結果，受到壓迫的腋下之「對側」（即另一邊）鼻腔血管會隨之收縮，黏膜消腫後空間變大，鼻子自然就通了。

不過張醫生最後亦提醒，這種利用神經反射帶來的通暢感通常只是暫時性的「治標」方法，時效較短。當腋下的壓力解除一段時間後，鼻腔血管可能會恢復原狀，市民若有長期鼻塞問題，仍需尋求專業醫治以達致治本之效。

資料來源：Threads@wilsonthewhite 、耳鼻喉頭頸外科醫生張家豪

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