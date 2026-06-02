「癌王」胰腺癌標靶藥突破！存活期由6個月延至13個月 腫瘤學家形容成果「史無前例」　

被譽為「癌王」的胰腺癌（胰臟癌）向來以擴散速度快、存活率極低著稱。一項針對胰腺癌關鍵致癌基因「KRAS」的實驗性口服標靶藥物「Daraxonrasib」，在第三期臨床試驗中展現出突破性的療效。新藥不僅成功讓晚期轉移性胰腺癌患者的中位存活期幾乎延長一倍，其副作用亦顯著低於傳統化療。這項震撼醫學界的研究成果於 5 月 31 日在「美國臨床腫瘤學會」（ASCO）年會上正式發表，並同步刊登於國際權威醫學期刊《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）。多位全球頂尖腫瘤科專家形容，這是胰腺癌治療領域數十年來最重大的歷史性進展。

臨床試驗療效顯著且生活質素改善 總存活期延長近一倍

據美聯社報導，該項臨床試驗隨機抽選了 500 名已接受過化療但病情未見好轉的轉移性胰腺癌病患，並將其分為「Daraxonrasib標靶藥物組」與「標準化療組」進行對比：

數據顯示，接受 Daraxonrasib 治療的患者，其總存活期中位數高達 13.2 個月，遠高於標準化療組的 6.7 個月；在疾病控制時間（無惡化存活期）方面，標靶組達 7.2 個月，同樣倍增於化療組的 3.6 個月。此外，標靶藥組患者的癌痛症狀獲得大幅減輕，整體生活質素明顯改善。

主導該研究的洛杉磯加大（UCLA）健康中心胃腸腫瘤計劃共同主任溫伯格（Zev Wainberg）指出，雖然新療法目前仍無法完全根治胰腺癌，但已是醫學界邁出的一大步。他感嘆，在親眼見證兩組患者的生存差異時感到悲痛，因分配至化療組的病人如今已全數離世：「這是我參與過最令人難過的研究之一，這證明我們必須擺脫過度依賴傳統化療的困局。」

數據顯示，接受 Daraxonrasib 治療的患者，其總存活期中位數高達 13.2 個月，遠高於標準化療組的 6.7 個月

創新「分子膠」技術攻破抗藥屏障

據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，Daraxonrasib 最核心的醫學貢獻，在於它成功攻克了長年被科學界視為「不可成藥」（Undruggable）的 KRAS 基因突變黑洞：

在人體中，KRAS 基因負責調控細胞生長訊號。一旦發生突變，細胞生長開關就會持續處於「開啟」狀態，導致癌細胞無限制地瘋狂增殖。統計顯示，超過 90% 的胰腺癌患者都帶有此基因突變。然而，由於突變蛋白的表面結構異常平滑，缺乏可讓藥物附著的「錨點」，數十年來跨國藥廠均未能研發出有效藥物。

Daraxonrasib 採用了革命性的分子結構設計。它進入人體後會與細胞內的「環孢素A」（Cyclophilin A）蛋白結合，發揮如同「分子膠水」般的黏合效應，將藥物強行固定在光滑的 KRAS 突變蛋白上，從而精準阻斷腫瘤的訊號傳遞，拉下癌細胞的生長煞車。

未來有望應用於肺癌及大腸癌等多種惡性腫瘤

波士頓丹納-法柏癌症研究所（Dana-Farber Cancer Institute）黑爾胰腺癌研究中心主任沃爾平（Brian Wolpin）在年會上表示，數據反映幾乎所有轉移性胰腺癌患者都有機會從中受益，該藥物有望成為現行治療失效後的國際新標準療法。

醫學界對此藥寄予厚望的另一原因，在於 KRAS 基因突變並非胰腺癌獨有，它亦廣泛存在於非小細胞肺癌、大腸直腸癌、卵巢癌、子宮內膜癌及膽管癌等多種本港常見的惡性腫瘤中。研究人員指出，胰腺癌僅是該藥物獲得臨床驗證的第一個適應症。隨着「分子膠」技術的大門被打開，未來該藥物將陸續拓展至其他主流癌症的臨床應用，造福更多晚期癌症患者。

胰臟癌病徵不明顯 大便顏色響警號

胰臟癌是本港第4大致命癌症，在2022年錄得920宗胰臟癌死亡個案。根據醫管局資料，胰臟藏於腹腔深處，在胃部與大小腸等器官後面，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤位置隱蔽，初期病徵並不明顯，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，影響生存率。即使可以進行手術切除，復發的風險也比一般癌症高。如果有以下徵狀，可能是患上胰臟癌：

上腹部出現與飲食無關的持續疼痛，並會反射至背部

食慾不振、噁心、嘔吐、消化不良、腹脹等腸胃障礙現象

出現黃疸、皮膚搔癢、大便呈陶土色

體重短時間內銳減

上腹部出現固定、堅硬的腫塊

腹水

預防胰臟癌必做5件事

大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，風險因素包括：

種族：黑人的風險較高

性別：男性比女性有更高風險

抽煙：吸煙者比不吸煙者患上胰臟癌的機會高出大概2至3倍

糖代謝異常：糖尿病可以增加患上胰臟癌的風險

超重：超重的人有較大風險

飲食：長期過量進食動物脂肪和少吃蔬菜和水果會較易患上胰臟癌

化學品：長期接觸殺蟲劑後、石油或染料

感染幽門螺旋桿菌：患上胰臟癌的機會比非患者高出2倍

遺傳性胰臟炎：遺傳性慢性胰臟炎會增加胰臟癌的機會，但非常罕見

慢性胰臟炎：常與胰臟癌一同發現，但並不一定是導致胰臟癌的原因

胰臟癌的成因仍未完全明瞭，有可能是胰臟的細胞變異增生。大部份的胰臟癌指的是來自胰管上皮細胞的腺癌。不能完全防止胰臟癌的出現，不過，改變一些生活方式有助降低罹患胰臟癌的風險：

戒煙：吸煙的煙霧中含有致癌物質，可以破壞DNA調節細胞的生長

保持健康的體重：體重過高增加患上胰臟癌的機會，如果需要減肥，建議採取漸進和健康的方式，以達到目標

經常做運動：適量的運動可以減少患上胰臟癌的機會

健康飲食：多進食水果，蔬菜和低動物脂肪食品可以减少患上胰臟癌的風險

避免接觸危險化學品，或使用適當安全措施

資料來源：自由健康網

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