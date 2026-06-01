按腳趾也可消暑？中醫教每晚按這3隻腳指 通胃經降火解熱

【夏天/中暑】香港天氣極炎熱，即使在室內或交通工具上也容易悶熱不適，而不少戶外工作者更容易出現頭重重、異常疲倦等「隱性中暑」症狀，雖然補水、遮太陽是最有效的防中暑方法，但日常生活中又有沒有簡易保健法幫身體消一消暑？

為何按腳趾可幫身體散熱？

註冊中醫師鄭宏基在個人Threads專頁分享了簡單易學的「按腳趾」保健法，配合深呼吸，有助引導體內熱氣下行，達到消暑解熱的效果。

鄭醫師解釋，很多人在夏天不知不覺間出現輕微中暑，中醫認為氣候炎熱，易導致上火、熱氣，容易上攻頭面。要解決此問題，並非盲目飲涼茶就可「搞得掂」。

鄭醫師指出，透過刺激下肢的「足陽明胃經」，引導經氣向下運行，達到降氣降暑的功效。而足陽明胃經，正正與第2、3、4隻腳趾有密切關聯。因此，按壓這些腳趾，就能間接調理胃經，幫助身體散熱。

4步動作通胃經、消暑解熱

以下動作只需幾分鐘，建議晚上回家後或日間感到悶熱時進行，過程中配合極緩慢的深呼吸，效果更佳。

步驟1：用拇指及食指以微痛但可接受的力度，按揉腳趾的兩側；感覺輕微痠痛即可，不必過度用力。

步驟2：輕輕點刺腳趾尖端（可用指甲輕掐）；目的是刺激腳趾感官，不用弄痛皮膚。

步驟3：由第二腳趾開始，順序按至第四腳趾，每隻腳趾按揉約20至30秒。

步驟4：整個過程配合極慢、極深的呼吸，吸氣至七、八分滿，然後像喝完汽水那樣舒服地嘆一口氣。

鄭醫師特別提醒：先揉後刺或先刺後揉都沒有分別，重點是放鬆上半身，集中注意力在深呼吸上。完成一隻腳後，另一隻腳也同樣做一次。

醫師提醒：凍飲雖舒服、易傷胃氣

很多香港人夏天喜歡飲冰凍飲品解暑。鄭醫師解釋，飲用清涼飲品的確能暫時解除中焦（脾胃）的熱氣，但若過量或過凍，反而容易令胃部受寒。一旦胃寒，胃氣無法正常下降，反而可能加重頭部不適，如頭暈頭脹。

鄭醫師指自己也會喝凍飲，「做完劇烈運動後熱到滿身汗，立即飲冰水，雖然感覺暢快，但容易令胃寒，甚至可能引起血管突然收縮，造成更危險的情況。」因此，重點是避免「高熱時即時灌凍飲」，消暑應以溫和、不傷脾胃的方法為主。

各位戶外工作者、覺得頭昏腦脹的上班族，不妨每晚花幾分鐘「按腳趾、深呼吸」，幫助身體降溫，度過一個清涼舒適的夏天。

獲註冊中醫師鄭宏基授權刊登。

延伸閱讀：酷熱天氣易口乾 不只吃西瓜！營養師推介9大補水蔬果清熱降溫

---