未搽防曬暴曬15分鐘已傷皮膚！紫外線與環境折射成關鍵　專家傳授「影子法則」全面抗老化

香港女士一向極為注重防曬與美白，深諳「一白遮三醜」的道理，但不少人仍存在誤區，以為只是出街短時間曬太陽便無傷大雅。然而，海外醫學研究指出，在沒有塗抹防曬產品的情況下，皮膚暴露在陽光下短短 15 分鐘內便可能已經受損。專家提醒，皮膚受損的速度不僅取決於曝曬時間的長短，還與紫外線強度、個人膚質及周邊環境因素息息相關，日常防護絕對不容忽視。

人體皮膚受損速度與紫外線指數關連

根據醫療媒體報導，多項研究證實人體皮膚受損速度與紫外線指數（UV Index）緊密相連。按照國際通用標準，紫外線指數越高，皮膚在短時間內吸收的輻射量就越多。指數 0 至 2 屬於低風險；3 至 7 為中度至高度風險；8 或以上則屬於極高風險，必須加強防禦。在香港，每天上午 10 時至下午 4 時期間的紫外線最為強烈。研究更指出，即使曝曬量尚未達到肉眼可見的「曬傷」程度，皮膚細胞中的 DNA 可能已經開始受損。雖然膚色較白的人士較易曬傷，但任何膚色都無法免疫，深膚色族群長期曝曬同樣會增加罹患皮膚癌的風險。

不可忽視短時間曝曬「隱形傷害」

除了環境溫度，日常所處的地點亦會加劇紫外線的威力，甚至加速皮膚老化：

一、地形折射加重輻射

研究顯示，沙灘、海水及雪地等表面會強烈反射紫外線，令皮膚同時承受陽光直射與地面反射的雙重夾擊，大大提升曬傷機會。此外，海拔越高，紫外線便越強，高度每上升約 1000 米，紫外線曝曬量就會增加約 10%，因此市民去行山、郊遊或外遊滑雪時，必須加倍注意防曬。

二、膠原蛋白流失與老化

適度日曬（如每周數次、每次 10 至 15 分鐘）確實有助身體合成維他命 D 並改善睡眠。然而，一旦過度曝曬，紫外線便會瘋狂破壞皮膚內的膠原蛋白與彈性蛋白，短時間內會引致皮膚紅腫、發熱、乾燥及脫皮。長期累積下來，更會在皮膚深層造成不可逆轉的傷害，導致皺紋增生、皮膚鬆弛及膚色不均，甚至誘發異常細胞增生，提高患上惡性黑色素瘤等皮膚癌的機率。

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全方位防曬的3大實用攻略

醫護專家強調，防曬絕對不只是塗抹防曬乳液那麼簡單，市民在日常生活中應採取多重防護措施：

攻略1：正確塗抹與補搽

出門前 15 分鐘，應塗抹防曬係數（SPF）30 或以上的防曬產品。出外後每隔 2 至 4 小時便需補搽一次；如果流汗或進行水上活動後，更應增加補搽的頻率。

攻略2：善用物理遮蔽工具

單靠防曬乳並不足夠，專家建議外出時應搭配寬邊帽、長袖防曬衣物以及具備抗 UV 功能的太陽眼鏡，以物理遮擋的方式減少陽光直接照射皮膚。

攻略3：妙用「影子法則」

如果出街時無法即時查閱天文台的紫外線指數，可以利用簡單的「影子法則」來判斷：當發現自己在陽光下的影子比身高還要短時，即代表此時的紫外線非常強烈，屬於極高危時段，應盡量避免待在戶外，並立刻加強防護。

不可忽視短時間曝曬「隱形傷害」

資料來源：健康醫療網

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