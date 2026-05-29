5.30國際抱貓日｜研究：貓奴心臟病風險低30% 與主子對望30分鐘、催產素激增300%

每年5月30日是「國際抱貓日」（International Hug Your Cat Day），這個日子提醒各位忙碌的「奴才」，給予家中愛貓一個專屬的擁抱與陪伴。原來，貓貓不僅是家中的成員，更是守護「奴才」身心健康的天使，事關與主子對望不僅能增進人貓感情，更可以減焦慮、降血壓。大家不妨放下手機，抱一抱「貓主子」吧！

全球貓隻數量驚人 港人亦愛貓

據政府統計處2024年調查數據指出，全港約有24萬個住戶飼養貓狗，實際的飼養貓咪數目為18.4萬隻，而貓狗數量合共達40.5萬隻，顯示港人之中有不少「貓奴」。根據非牟利機構世界人口綜述組織（World Population Review）的統計，在2025年，全球貓隻總數超過10億隻，約4.8億隻是流浪貓，另有超過3.5億隻貓與人類舒適地同住。

擁有最多家貓的10個國家：

美國：約7,406萬隻（包括寵物貓、流浪貓及野貓）。有趣的是，迪士尼樂園聘請了約200隻野貓來控制嚙齒動物數量。 中國：約5,310萬隻。貓在中國文化中被視為幸運的象徵，加上牠們安靜、打理容易且飼養成本不高，因而深受歡迎。 巴西：約2,210萬隻，最受歡迎的品種是敏捷的巴西短毛貓。 英國：約1,200萬隻，其中63%是混種貓（非純種貓）。 印度：約550萬隻家貓，另有數百萬隻流浪貓。 俄羅斯：貓比狗更受歡迎，約有2,300萬隻貓，狗則為1,700萬隻。 日本：貓咪同樣比狗更受歡迎，估計有880萬隻貓。 菲律賓：約800萬隻貓，42%的家庭至少飼養一隻貓。 德國：約1,520萬隻貓，最受歡迎的品種是活潑忠誠的德國卷毛貓。 西班牙：約580萬隻寵物貓，當中不少是從街頭拯救回來的，當地居民對流浪貓的照顧與餵養亦備受稱頌。

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研究：與貓對望30分鐘 催產素飆升300% 助減壓抗憂鬱

日本麻布大學動物行為專家Takefumi Kikusui教授的研究發現，無論貓或狗，當主人與寵物互動、互相對望時，大腦的反應與母親和嬰兒交流時極為相似。寵物與主人對視30分鐘後，寵物體內的催產素水平上升130%，而主人的催產素更飆升達300%。相反，缺乏對視的組合則變化不大。

日本藤井動物病院曾在社交平台發文指出，撫摸貓咪會令身體分泌「催產素」，而這種荷爾蒙有助減輕壓力、緩解憂鬱，並能降低血壓。同時能帶來滿足感，增加內心的平靜與安全感。

養貓更長壽？研究指貓奴心臟病風險低30%

美國明尼蘇達大學一項為期10年的研究發現，養貓或有助降低心臟病發作的死亡風險。研究團隊跟進超過4,000名美國人的健康狀況，結果顯示，貓主人因心臟病發作而死亡的風險，比非貓主人低30%。

研究負責人Adnan Qureshi博士指出，多年來醫學界已知心理壓力與心血管疾病有關，而養寵物有助減壓。雖然狗隻也可能有類似效果，但該次研究未能證實。研究同時發現，貓主人本身或擁有較不易受壓的個性，因此風險較低。負責人補充，這種關聯可能與貓主人的生活方式和性格有關，而不單是因為養貓。

資料來源：政府統計處、世界人口綜述組織、Takefumi Kikusui、日本藤井動物病院、Medical News Today

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