一條浴巾唔使成日洗？研究:連續3天不洗=激增8000萬細菌 專家教清潔4招

不少人每天早出晚歸，往往容易忽略毛巾與浴巾的整潔，甚至養成了「一條浴巾用足一個月」的壞習慣。近日有網民在社交平台Threads分享家庭衛生迷思，指丈夫竟然認真地表示「浴巾不用常洗」，令她瞬間傻眼，貼文隨即引發熱烈討論。許多人以為洗澡後身體已經乾乾淨淨，浴巾便不會弄髒，但事實上，用錯或不洗浴巾，分分鐘等於「白洗了」。

美國亞利桑那大學的研究指出，浴室環境潮濕溫暖，簡直是細菌的天堂；加上擦身時人體的死皮角質、汗水與油脂會殘留在纖維中，浴巾只要連續3天不洗，細菌量便可激增至八千萬隻，等同用馬桶擦拭全身一樣驚人。若放置一星期不洗，細菌量更可高達上億隻。不少皮膚敏感人士經常出現身體紅腫、痕癢或背部冒出暗瘡，其實源頭往往就是這條「藏菌浴巾」。有在日本生活過的網民留言表示，高達5至7成的日本人都是「每用一次便清洗一次」，正正就是為了皮膚健康，避免將細菌抹回身上。

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專家教正確清潔浴巾4大技巧

面對現代人生活忙碌、晾曬空間有限的現實，專家建議浴巾每使用2至3次就應該清洗，最理想是維持一星期至少徹底清洗一次。以下是正確清潔浴巾的4大關鍵技巧：

技巧一：溫水浸泡配合徹底洗滌

清洗浴巾時，最好的方法是先使用溫水或肥皂水浸泡約10分鐘，讓熱力與清潔劑滲透纖維以分解頑固的皮脂。隨後可用手搓揉，或直接放入洗衣機進行正常的洗脫程序，方可確保深層污垢被徹底帶走。

技巧二：新買浴巾必須先洗後用

不少市民習慣將新買回來的毛巾或浴巾直接拆封使用，這其實是衛生盲區。新織物在生產、包裝及運輸過程中容易積聚粉塵、化學殘留物或被多人觸摸，因此買回家後，務必先用溫水徹底清洗一次，才可以安心接觸肌膚。

技巧三：嚴禁悶在浴室 必須通風晾乾

滌完畢後，浴巾必須立刻晾在室外或家中有陽光、通風良好的地方。香港居住空間有限，大部分人都貪方便做少了這步——洗完衫就順手將浴巾掛回悶熱潮濕的浴室內。 這種缺乏空氣流通的環境會令浴巾難以乾透，只會加速細菌與霉菌以幾何級數瘋狂滋生，令先前的清洗功夫前功盡廢。

技巧四：浴巾擦乾後的黃金護膚期

除了保持浴巾乾淨以防長出紅疹與暗瘡，洗澡後的皮膚保養同樣關鍵。在洗澡後的10分鐘內，趁着身體角質層仍充滿水分，應盡快塗上清爽型身體乳液或保濕噴霧。至於手肘、膝蓋等角質較為粗糙的部位，更可以搭配美容油加強滋潤，鎖住水分，讓肌膚維持年輕與彈性。

浴巾正確清潔4大技巧

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